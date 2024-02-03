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Дмитрий Плотников
Новый двигатель российского Су-57 обеспечит 2 Маха и выше без форсажа

Самый быстрый в мире суперкрейсер: новый мотор Су-57 обеспечит рекордный полёт без форсажа

4:49
Силовые структуры » Военные новости

С 2025 года Военно-космические силы РФ начнут получать усовершенствованный самолёта пятого поколения Су-57.

Самый быстрый в мире суперкрейсер: новый мотор Су-57 обеспечит рекордный полёт без форсажа
Фото: Википедия

Как сообщалось в октябре 2022 года, Су-57М начал лётные испытания и теперь получит новую силовую установку. Этот двигатель получил обозначение АЛ-51Ф.

Несмотря на то, что истребительная авиапромышленность России часто задерживает ввод в эксплуатацию новых машин, можно с уверенностью сказать, что Су-57М начнёт поставки в армию России до 2027 года.

Нет равных

Конечно, многие характеристики нового двигателя для нового истребителя пока остаются под грифом "секретно". Но недавние сообщения из Минобороны информируют, что мотор АЛ-51Ф даст возможность самолёту летать без форсажных камер не только на сверхзвуковой скорости, (суперкрейсерский режим) но и на скорости 2 Маха и выше.

До этого единственный тактический боевой самолёт, который способен сегодня развивать такую скорость, являлся истребитель-перехватчик МиГ-31 Foxhound. Правда, МиГу для этого нужны форсажные камеры. А их отсутствие даст возможность Су-57 быстрее проводить различные патрулирования и реагировать на угрозы без потерь "на своем диапазоне".

Надо отметить, что форсажные камеры сжигают авиакеросин намного быстрее. А значит сверхзвуковые полёты в течение долгого времени для большинства истребителей становится очень дорогими. Но даже не в этом дело. Из-за повышенного сжигания топлива значительно сокращается дальность полёта.

Конкуренты

Сегодня единственный истребитель пятого поколения, который готов к суперкрейсерскому режиму, является J-20 производство Китая. Правда, достигает он этого только на низких сверхзвуковых скоростях — чуть более 1 Маха. А F-35 производства США не может летать на сверхзвуковой скоростью без использования форсажных камер.

АЛ-51Ф

Мотор АЛ-51Ф разработан компанией ОДК "Сатурн". Двигатель представляет собой вторую попытку России создать конструкцию пятого поколения после многообещающего двигателя АЛ-41Ф. Тот тоже был разработан для серийного производства, но считался дорогостоющим для истребителя МиГ 1.42. Поскольку ценник Су-57 в два раза ниже ценника МиГ 1.42, мотор АЛ-51Ф тоже имеет более низкие производственные и эксплуатационные затраты. Он отлично оптимизирован для малозаметности, имеет сужающиеся-расходящиеся сопла с зубчатыми закрылками, которые дают возможность уменьшить его радиолокационное сечение.

Тяга двигателя АЛ-51Ф на 8 процентов превышает тягу его ближайшего конкурента из Соединённых Штатов F-22 — F119. Однако главные преимущества российского двигателя будут: более низкие требования к техобслуживанию, а также возможность иметь трёхмерный вектор тяги, что даст значительное улучшение манёвренности на малых скоростях.

Несмотря на то, что дальность полёта самолёта Су-57 и так уже в два раза превышает этот показатель конкурентов из США — F-22 и F-35, двигатель АЛ-41Ф прибавит к этому преимуществу еще 10 процентов.

Досье

АЛ-51Ф — турбовентиляторный двигатель с форсажной камерой пятого поколения, двухвальный, с малой степенью двухконтурности, разработанный для истребителя Су-57 и беспилотного боевого летательного аппарата (БПЛА) С-70 "Охотник". Разработчиком является компания "Сатурн", дочернее предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации (ОАК) в России.

Ключевые характеристики АЛ-51Ф:

  • Тяга: 178 кН сухая тяга и 245 кН с форсажной камерой.
  • Экономичность: Повышенная экономичность по сравнению с двигателями предыдущего поколения.
  • Снижение выбросов: Соответствует стандартам выбросов EURO-6.
  • Стелс-характеристики: Включает ряд стелс-характеристик, таких как регулируемые сопла и композитные материалы, для уменьшения радиолокационной сигнатуры.

Дополнительные сведения:

  • Первый полёт: 2021 г.
  • Производитель: "Сатурн" (ОАК)
  • Степень двухконтурности: 0,4
  • Длина: 4,9 м (16 футов)
  • Диаметр: 1,1 м (3,6 фута)
  • Вес: 1900 кг (4200 фунтов).
Лучшие самолеты Сухого. Су-57
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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