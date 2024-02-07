С чем связано продвижение армии России сразу на нескольких участках фронта

Поставки прекратились и сразу на нескольких участках фронта ВСУ отступили

3:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российским штурмовикам кроме стремительного развития событий в Авдеевке удалось закрепиться в районе Белогоровки, в Новомихайловке, на Купянском фронте и на нескольких других участках.

Фото: redstar.ru

В чём причина?

Вполне возможно, что к настоящему моменту на Вооружённые силы Украины оказывает влияние ряд негативных факторов: колоссальные потери личного состава, активность российских войск на всей линии фронта и прекращение американских поставок.

Пожалуй, последнее обстоятельство наиболее важно, поскольку именно Вашингтон поставлял Украине не менее 90 процентов боеприпасов калибра 155 миллиметров.

К примеру, в 2022 году Соединённые Штаты поставили Киеву более 1 миллиона 155-мм снарядов, а также 9 тысяч RAAM и более 2,6 тысяч высокоточных 155-мм снарядов. Чтобы был понятнее масштаб поставок США: за тот же период Лондон поставил всего 100 тысяч снарядов калибров НАТО и времён СССР, а Германия — лишь 18,5 тысяч.

Недостаток боеприпасов у армии Украины подтверждается и непосредственно на поле боя. Например, в Авдеевке националисты применяют одиночные единицы бронетехники вообще без артподдержки. Против бронетехники армии России бандеровцы безуспешно применяют FPV-беспилотники. На видеоролике ниже можно видеть, как российский танк Т-80 успешно бьёт по позициям ВСУ, после чего принимает на удар FPV-дрона и спокойно без потерь уходит.

У Невельского зафиксировано применение российских танков против украинского укрепрайона, а враг значительного сопротивления оказать не смог, подтверждает Telegram-канал "Военная хроника".

У населённого пункта Белогоровка недостаток 155-мм боеснарядов у армии Украины позволил российским штурмовикам быстро продвинуться и занять позиции ВСУ.

Запад подтвердил

Постоянные причитания о проблемах недостатка снарядов встречаются и в западных СМИ. Так, газета Le Figaro приводит рассказ офицера ВСУ одной из артиллерийских бригад армии Украины, развёрнутой на Купянском фронте, где он жалуется на отсутствие подходящих снарядов для самоходных миномётов RAK производства Польши.

"Снаряжение вышло из строя. На каждом выходе нужно что-то ремонтировать. Оборудование ненадежное, а это опасно. И у нас закончились запчасти. Нам выдают боеприпасы, дальность действия которых ограничена 7 километров, и в слишком малом количестве. С этими снарядами мы вынуждены приближаться к русским на три километра, чтобы поразить их, и на этом расстоянии они уничтожают нас беспилотниками-камикадзе ещё до того, как мы выпустим первый снаряд. Скажите им у себя дома, чтобы они прислали нам боеприпасы дальностью 10 и 12 километров и самолёты F-16, чтобы обеспечить нам прикрытие с воздуха", — просит бандеровец.

А ведь ещё в середине декабря прошлого года старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан говорил, что Киев уже потерял способность проводить наступление, и к ранней весне украинской армии будет тяжело производить даже контратаки, больше ущерба им будет наноситься в результате авиационных ударов российских войск. К маю-июню украинской армии будет тяжело сдерживать русских, и в результате фронт развалится, а потом последует коллапс.

Негативное влияние отсутствия американской помощи уже сказывается на способности Украины удерживать текущие позиции. Но события развиваются стремительнее, чем в прогнозах западных аналитиков, и в ближайшее время продвижения армии России можно ожидать и на других направлениях, включая такие важные для нас Авдеевку и Купянск.