Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова
ВС РФ набираются опыта в блокировании Starlink. В Авдеевке отрабатывается комплексная тактика

ВС РФ лишили ВСУ связи Starlink в Авдеевке. Нарушено централизованное управление

Силовые структуры » Военные новости

В Авдеевке со среды ВСУ не могут пользоваться спутниковой системой Starlink, которая ""погашена российскими средствами РЭБ с дальностью действия 12 км.

ВС РФ лишили ВСУ связи Starlink в Авдеевке. Нарушено централизованное управление
Фото: https://www.pxfuel.com/

Средства РЭБ ВС РФ подавили Starlink в Авдеевке

"Дальше за этой границей (12 км) канал Starlink работает более менее, но тоже не очень", — пишет в Telegram-канале Condottiero российский военнослужащий.

ВСУ, по словам бойца, перешли на мобильную или интернет-связь WhatsApp, а централизованное управление войсками утеряно.

Ранее сообщалось, что бойцы РФ посадили несколько БПЛА типа "Баба яга", которые ориентируются Starlink. Это самый опасный украинский тип беспилотника, способный с большой высоты сбрасывать до четырех мин. Именно с подавлением БПЛА и переносом работы всех средств поражения на ближние позиции ВСУ аналитики связывают успешный прорыв ВС РФ на севере Авдеевке между карьером и коксохимическим заводом (АКХЗ).

По словам Condottiero, со Starlink ВСУ "теперь будет тяжело", как только у ВС РФ будет появляться возможность "расставить средства РЭБ на высотах вокруг нужного населенного пункта".

"Удачно и очень успешно опробованная технология "наведения помех на электронные сигналы с околоземной орбиты" в Севастополе заработает теперь везде по ЛБС", — подчёркивает российский военнослужащий.

Как работает Starlink

Сейчас у SpaceX Илона Маска более 5000 спутников Starlink на орбите, обеспечивающих прямой интернет. Starlink в ВСУ служит для передачи приказов и разведданных, поступающих из НАТО в украинское центральное командование. Терминалы Starlink расположены в подземельях, от них информация передаётся в войска по интернет-связи или через закрытые проводные телефонные линии старого образца. Для разрушения подземных центров связи в Авдеевке россиянами было совершено около 100 воздушных ударов планирующими бомбами массой от 500 до 1500 килограммов.

С отключением Starlink теряется секретность, так как другие виды связи российские спецслужбы прослушивают.

"У ВСУ сегодня нет цели. Есть только путь. И этот путь ведет их назад, за речку. Он роют сутками, 24/7. Закапываются вокруг Киева, со стороны Харькова, в Николаеве. Жгут сейчас миллионы долларов на фортификацию. Их всё меньше, паника нарастает. Сырский — это не решение, и все это понимают. Авдеевку держат "мясом", потому что не успевают, дальше грубо поля, и вот он Днепр. Мы опытнее и мощнее после Бахмута", — написал Condottiero в Telegram.

Пятая попытка будет намного более жёсткой

Как пишет Telegram-канал "Милитарист", Россия опробовала аналогичную систему РЭБ вначале в Бахмуте, затем в Харьковском Осколе, в районе Орехова для остановка украинской контратаки в Запорожской области, Авдеевка стала — четвертой попыткой. "Пятая будет гораздо более масштабной и смертоносной", — пишет автор.

"ВС РФ отработали атаки легкой пехоты и координацию артиллерийской и авиационной поддержки соответственно в первом случае, во втором — возобновили механизированные атаки и совместную тактику ведения войны, в третьем — опробовали оборонительную и контратакующую организационную структуру и различные технологии БПЛА и электроники, следующий этап станет комбинацией все этого, он будет всеобъемлющим и намного более жёстким", — пишет "Милитарист".

Минобороны РФ создаёт свой "старлинк"

Несколько дней назад украинские военные сообщили в соцсетях, что армия РФ закупила терминалы Starlink и использует их на Украине. Покупаются они якобы через Дубай с активированными аккаунтами.

Возможно, это и так, но Минобороны РФ создаёт свою аналогичную систему. С космодрома Плесецк сегодня запустили ракету со спутником системы "всепогодного дистанционного зондирования Земли", заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, данные, собранные с помощью этой системы, помогут повысить эффективность работы ВС РФ. Разработкой спутника занимается "Научно-производственное объединение имени Лавочкина".

Читайте по теме: ВКС РФ зачищают ПВО Киева и объекты в Харьковской области, готовясь к наступлению

За одного битого двух небитых дают. Путин уверен в воссоединении русских земель

Путин больше не считает Турцию дружественной страной. Зачем туда ехать? Ведь "Луна не является частью Турции"

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы авдеевка
Новости Все >
Эксперт института Европы РАН Охошин заявил, что престол в Британии не достанется принцу Гарри
Эксперт ЦБ Стрелкова объяснила, почему нельзя доверять блогерам в соцсетях
Баскетболистки сборной Ирландии не стали пожимать руки спортсменкам из Израиля
Жителям Омской области грозит срок за убийство косули
Пермские отели в списке лучших: рейтинг 2023 года от Ostrovok
Филиппа Киркорова не лишили членства в жюри шоу "Маска"
Звезде сериала "Не родись красивой" понадобилась срочная мединская помощь
EDP: пятиминутные перерывы могут повысить производительность человека на работе
Официальный представитель МИД Захарова поинтересовалась у секретаря СНБО Данилова, был ли Залужный в ВСУ
При какой температуре воздуха мыть машину нельзя: важное зимнее правило
Популярное
Удивительно, но факт: сделайте это с семенами перца, и они прорастут как по команде - очень необычная процедура

Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.

Как добиться быстрой всхожести семян перца
Секреты красоты: девять советов по вечернему уходу, чтобы просыпаться с идеальной кожей и волосами
Как проснуться красивой: советы по уходу за собой перед сном, чтобы каждое утро начинать с уверенности
Туристам порекомендовали всегда бросать бутылку с водой под кровать при входе в номер отеля
Секреты идеальных дворников: как избежать скрипа и полос на стекле
Генерал Сырский. Путь от советского офицера до националиста Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Избавиться от луковой и морковной мухи можно: просто опрыскивайте растения этим натуральным средством - лук и морковь получат двойную пользу
Благодаря этим советам по посадке и выращиванию моркови вы получите мощный урожай
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Последние материалы
Звезде сериала "Не родись красивой" понадобилась срочная мединская помощь
EDP: пятиминутные перерывы могут повысить производительность человека на работе
Официальный представитель МИД Захарова поинтересовалась у секретаря СНБО Данилова, был ли Залужный в ВСУ
При какой температуре воздуха мыть машину нельзя: важное зимнее правило
Меньше шерсти, больше уюта: кошачьи породы с минимальной потерей шерсти
Что делать с ключами от съёмной квартиры, если их некому вернуть
Как выбрать тональный крем: семь главных правил
Адвокат Почуев заявил, что виновным в пожаре в Москве может грозить до 10 лет тюрьмы
Guardian: вещества, содержащиеся в пыли, ведут к раку и гормональным нарушениям
Ароматный чай с облепихой — приятный зимний напиток
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников