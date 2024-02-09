ВС РФ набираются опыта в блокировании Starlink. В Авдеевке отрабатывается комплексная тактика

ВС РФ лишили ВСУ связи Starlink в Авдеевке. Нарушено централизованное управление

В Авдеевке со среды ВСУ не могут пользоваться спутниковой системой Starlink, которая ""погашена российскими средствами РЭБ с дальностью действия 12 км.

Фото: https://www.pxfuel.com/

Средства РЭБ ВС РФ подавили Starlink в Авдеевке

"Дальше за этой границей (12 км) канал Starlink работает более менее, но тоже не очень", — пишет в Telegram-канале Condottiero российский военнослужащий.

ВСУ, по словам бойца, перешли на мобильную или интернет-связь WhatsApp, а централизованное управление войсками утеряно.

Ранее сообщалось, что бойцы РФ посадили несколько БПЛА типа "Баба яга", которые ориентируются Starlink. Это самый опасный украинский тип беспилотника, способный с большой высоты сбрасывать до четырех мин. Именно с подавлением БПЛА и переносом работы всех средств поражения на ближние позиции ВСУ аналитики связывают успешный прорыв ВС РФ на севере Авдеевке между карьером и коксохимическим заводом (АКХЗ).

По словам Condottiero, со Starlink ВСУ "теперь будет тяжело", как только у ВС РФ будет появляться возможность "расставить средства РЭБ на высотах вокруг нужного населенного пункта".

"Удачно и очень успешно опробованная технология "наведения помех на электронные сигналы с околоземной орбиты" в Севастополе заработает теперь везде по ЛБС", — подчёркивает российский военнослужащий.

Как работает Starlink

Сейчас у SpaceX Илона Маска более 5000 спутников Starlink на орбите, обеспечивающих прямой интернет. Starlink в ВСУ служит для передачи приказов и разведданных, поступающих из НАТО в украинское центральное командование. Терминалы Starlink расположены в подземельях, от них информация передаётся в войска по интернет-связи или через закрытые проводные телефонные линии старого образца. Для разрушения подземных центров связи в Авдеевке россиянами было совершено около 100 воздушных ударов планирующими бомбами массой от 500 до 1500 килограммов.

С отключением Starlink теряется секретность, так как другие виды связи российские спецслужбы прослушивают.

"У ВСУ сегодня нет цели. Есть только путь. И этот путь ведет их назад, за речку. Он роют сутками, 24/7. Закапываются вокруг Киева, со стороны Харькова, в Николаеве. Жгут сейчас миллионы долларов на фортификацию. Их всё меньше, паника нарастает. Сырский — это не решение, и все это понимают. Авдеевку держат "мясом", потому что не успевают, дальше грубо поля, и вот он Днепр. Мы опытнее и мощнее после Бахмута", — написал Condottiero в Telegram.

Пятая попытка будет намного более жёсткой

Как пишет Telegram-канал "Милитарист", Россия опробовала аналогичную систему РЭБ вначале в Бахмуте, затем в Харьковском Осколе, в районе Орехова для остановка украинской контратаки в Запорожской области, Авдеевка стала — четвертой попыткой. "Пятая будет гораздо более масштабной и смертоносной", — пишет автор.

"ВС РФ отработали атаки легкой пехоты и координацию артиллерийской и авиационной поддержки соответственно в первом случае, во втором — возобновили механизированные атаки и совместную тактику ведения войны, в третьем — опробовали оборонительную и контратакующую организационную структуру и различные технологии БПЛА и электроники, следующий этап станет комбинацией все этого, он будет всеобъемлющим и намного более жёстким", — пишет "Милитарист".

Минобороны РФ создаёт свой "старлинк"

Несколько дней назад украинские военные сообщили в соцсетях, что армия РФ закупила терминалы Starlink и использует их на Украине. Покупаются они якобы через Дубай с активированными аккаунтами.

Возможно, это и так, но Минобороны РФ создаёт свою аналогичную систему. С космодрома Плесецк сегодня запустили ракету со спутником системы "всепогодного дистанционного зондирования Земли", заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, данные, собранные с помощью этой системы, помогут повысить эффективность работы ВС РФ. Разработкой спутника занимается "Научно-производственное объединение имени Лавочкина".

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