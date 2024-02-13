Взятие Авдеевки - это часть и подготовка к широкомасштабному наступлению ВС РФ

Элитным резервам ВСУ не удалось деблокировать Авдеевку. Предстоящая неделя будет решающей для подготовки широкомасштабного наступления ВС РФ на Украине.
С мест российские военнослужащие сообщают, что "движение по центру Авдеевки связывающее северную и южную части группировки ВСУ полностью остановлено". За истекшие сутки, ни один автотранспорт противника до гарнизона и обратно в тыл не доехал. Так же обрезаны все проездные проселочные дороги. Противник осуществляет ротацию полями и дорогами через лесополосы.
"За сегодняшнюю ночь, ВКС РФ совершили более 35 бомбометаний ФАБами над Авдеевским районом боевых действий", — пишет Telegram-канал Condottierro.
Плотная блокада гарнизона ВСУ в южной и центральной частях Авдеевки установлена, подтвердил аналитик Юрий Подоляка в утреннем обзоре в Telegram за 13 февраля. По его словам, блокирован не только Индустриальный проспект, который "простреливается на протяжении одного километра", а и грунтовые дороги западнее — на Ласточкино от укрепрайона " 9 микрорайон" или "Крепость".
Украинский Telegram-канал "Резидент" подтверждает информацию российских блогеров со ссылкой на источники в Генштабе. Он уточняет, что ВСУ за выходные предприняли две попытки отбросить противника на севере Авдеевки, но понесли серьезные потери и вынуждены были отойти.
Украинский канал Military analitycs замечает, что "все попытки ВСУ отбросить российскую армию не принесли результата". По словам авторов, на юге укрепрайон "Зенит" — на базе ПВО, "находится почти в окружении", "при этом противник наступает уже с 4-х направлений, и нет ни одной дороги, по которой сейчас можно безопасно обеспечить снабжение".
Ранее сообщалось, что новое руководство ВСУ было намерено деблокировать Авдеевку, для чего перебросило резервы с Угледарского и Купянского направлений, в частности элитную 3 бригаду — бывшая Азов*, с мотивированными штурмовиками. Подоляка считает, что противник ещё попытается контратаковать, но времени у него не много — до недели.
Украинский аналитик Константин Машовец указывает в Telegram, что российское командование готовит широкомасштабное наступление:
Полковник СБУ в отставке Олег Стариков предполагает, что ВС РФ сейчас выравнивают фронт и готовят резервы для того, чтобы перейти в широкомасштабное наступление, которое должно стать заключительным этапом СВО. По мнению Старикова, это произойдет ближе к лету 2024 года, так как сейчас ещё идёт слаживание добровольцев.
"Именно Оскол, потом Северское направление, потом Бахмут, Часов Яр, ниже Авдеевка — вот это они выравнивают. И в итоге, где-то к апрелю-маю они подготовят настоящие войска, которые уже будут иметь опыт ведения боевых действий", — сказал Стариков.
* террористическая организация, запрещена в в РФ.
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