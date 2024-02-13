Взятие Авдеевки - это часть и подготовка к широкомасштабному наступлению ВС РФ

"Азову"* не удалось деблокировать Авдеевку. ВС РФ готовят переход к решающей стадии СВО

4:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Элитным резервам ВСУ не удалось деблокировать Авдеевку. Предстоящая неделя будет решающей для подготовки широкомасштабного наступления ВС РФ на Украине.

Фото: Telegram-канал Military Analytics ua

Авдеевский гарнизон ВСУ в полном оперативном окружении

С мест российские военнослужащие сообщают, что "движение по центру Авдеевки связывающее северную и южную части группировки ВСУ полностью остановлено". За истекшие сутки, ни один автотранспорт противника до гарнизона и обратно в тыл не доехал. Так же обрезаны все проездные проселочные дороги. Противник осуществляет ротацию полями и дорогами через лесополосы.

"За сегодняшнюю ночь, ВКС РФ совершили более 35 бомбометаний ФАБами над Авдеевским районом боевых действий", — пишет Telegram-канал Condottierro.

Плотная блокада гарнизона ВСУ в южной и центральной частях Авдеевки установлена, подтвердил аналитик Юрий Подоляка в утреннем обзоре в Telegram за 13 февраля. По его словам, блокирован не только Индустриальный проспект, который "простреливается на протяжении одного километра", а и грунтовые дороги западнее — на Ласточкино от укрепрайона " 9 микрорайон" или "Крепость".

"Азов"* не смог деблокировать Авдеевский гарнизон ВСУ

Украинский Telegram-канал "Резидент" подтверждает информацию российских блогеров со ссылкой на источники в Генштабе. Он уточняет, что ВСУ за выходные предприняли две попытки отбросить противника на севере Авдеевки, но понесли серьезные потери и вынуждены были отойти.

Украинский канал Military analitycs замечает, что "все попытки ВСУ отбросить российскую армию не принесли результата". По словам авторов, на юге укрепрайон "Зенит" — на базе ПВО, "находится почти в окружении", "при этом противник наступает уже с 4-х направлений, и нет ни одной дороги, по которой сейчас можно безопасно обеспечить снабжение".

Ранее сообщалось, что новое руководство ВСУ было намерено деблокировать Авдеевку, для чего перебросило резервы с Угледарского и Купянского направлений, в частности элитную 3 бригаду — бывшая Азов*, с мотивированными штурмовиками. Подоляка считает, что противник ещё попытается контратаковать, но времени у него не много — до недели.

Генштаб ВС РФ готовится к решающей фазе СВО

Украинский аналитик Константин Машовец указывает в Telegram, что российское командование готовит широкомасштабное наступление:

идёт формирование "достаточно мощных новых частей и соединений", включая артиллерийские дивизии, и они уже находятся на фронте во втором эшелоне.

проводятся операции по сокрытию и легендированию подготовки к наступлению, активно используется для этой цели дезинформация, в том числе в публично-информационной сфере, перемещения соединений ведутся "мелкими" частями, разными маршрутами, в различные районы сосредоточения, применяются радиомаскировка, фильтационные мероприятия и т. д.;

основной ударный кулак держится в отдалении от ЛБС, а атакующие и штурмовые действия в тактической зоне проводит преимущественно пехота (разнообразные стрелковые штурмовые подразделения и части). Однако, если небольшим группам удастся где-то "прогрызть дыру", то эти крупные механизированные и танковые подразделения будут введены в прорыв;

активно развиваются средства РЭБ, роботизированные системы вооружения, новые системы боевого управления, включая программное обеспечение к ним.

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков предполагает, что ВС РФ сейчас выравнивают фронт и готовят резервы для того, чтобы перейти в широкомасштабное наступление, которое должно стать заключительным этапом СВО. По мнению Старикова, это произойдет ближе к лету 2024 года, так как сейчас ещё идёт слаживание добровольцев.

"Именно Оскол, потом Северское направление, потом Бахмут, Часов Яр, ниже Авдеевка — вот это они выравнивают. И в итоге, где-то к апрелю-маю они подготовят настоящие войска, которые уже будут иметь опыт ведения боевых действий", — сказал Стариков.

* террористическая организация, запрещена в в РФ.

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