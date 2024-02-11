У главкома ВСУ Сырского немного вариантов по Авдеевке, многое решится в ближайшие дни

Новое руководство ВСУ пообещало не сдавать Авдеевку, перебросило на этот фронт свежие силы и имеет несколько вариантов прорыва блокады города.
ВС РФ 11 февраля продолжили наступление в северной части Авдеевки. Замысел состоит в обходе Авдеевского коксохимического комбината (АКХЗ) с востока и юго-востока и перерезании "дороги жизни" по Индустриальному проспекту с последующим соединением с южной группировкой и окружением гарнизона в центре города.
Военный аналитик Юрий Подоляка в обзоре за 11 февраля сообщает в Telegram, что Индустриальный проспект, который поворачивает на Запад перед АКХЗ на Ласточкино и далее на Очеретино, важно также перерезать, чтобы держать под контролем поля к югу от поворота на Ласточкино с просёлочными дорогами, по которым пока идёт снабжение. Это позволит затем штурмовать АКХЗ на север и укрепрайон "9 квартал" — на юг.
По последним данным, ВС РФ в перевалили через железную дорогу и подошли к автобазе — от которой 300 метров до Индустриального проспекта. Также штурмовики идут к железнодорожному вокзалу по ул. Тимирязева и вдоль карьера восточнее, оберегая фланг.
По данным местных жителей проезд в Авдеевку пока не перекрыт, "но по факту такие попытки — это самоубийство".
"Ситуация с единственной дорогой крайне сложная, и 300 метров до Индустриального проспекта — это не расстояние для любого вооружения".
После смены военной верхушки президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна срочно победа, чтобы перебить негативный тренд. Telegram-канал "Резидент" указывает со ссылкой на источник, что новый главком ВСУ Александр Сырский пообещал Зеленскому удержать Авдеевку, несмотря на сложную ситуацию и большие потери среди ВСУ.
По словам командующего группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, принято решение о ведении в город дополнительных резервов. Он сообщил, что под Авдеевку переброшены не просто резервы, а лучшие резервы.
По мнению украинского военного обозревателя Константина Машовца, если в ближайшие сутки не будут предприняты кардинальные шаги со стороны украинского командования, то ситуация в Авдеевке, "по уровню негативного влияния на наши войска может превзойти ту ситуацию, которая была в свое время в Бахмуте". Возникнет реальная вероятность их окружения в Авдеевке.
Машовец считает, что можно отбросить противника на юге к рубежу Водяное — Опытное, чтобы разблокировать южные маршруты снабжения и укрепрайон "Зенит".
Другие украинские источники полагают, что "выглядит логичным внезапное наступление ВСУ" на севере в тыл наступающим ВС РФ, минуя Красногоровку. Но даже для "малого прорыва" ВСУ придётся пройти почти 6 км, а для большого — 9 км, а это уже почти столько сколько летом они прошли в контрнаступлении на Работино.
К тому же надо учитывать, что Авдеевский гарнизон уже практически потерял наступательный потенциал, поэтому на удар изнутри города навстречу главным силам ВСУ рассчитывать не придётся.
Российский военнослужащий Condottiero подтверждает в Telegram, что силы ВСУ заходят в Авдеевку, чтобы заменить раненых и слабых.
За город они будут биться но, "все кто в теме" с российской стороны этого ждут:
"Разведка работает, момент истины скоро. Но там не будет "инноваций" несмотря на введение должности зама Главкома ВСУ по инновациям. Вариантов у Сырского немного, и мы их все знаем".
Российские источники сообщают, что постоянно фиксируются активные прилёты в Очеретино (к северо-западу от Авдеевки), которое используется как логистический хаб ВСУ — "вокзал ВС РФ там уже развалили, сейчас идут прилёты по пунктам расположения в посёлке".
Взятие Авдеевки позволит ВС РФ развернуть наступление по установлению полного контроля над ДНР и ЛНР.
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