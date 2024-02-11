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Любовь Степушова
У главкома ВСУ Сырского немного вариантов по Авдеевке, многое решится в ближайшие дни

Новое руководство ВСУ имеет план удержания Авдеевки и прорыва её блокады

Силовые структуры » Военные новости

Новое руководство ВСУ пообещало не сдавать Авдеевку, перебросило на этот фронт свежие силы и имеет несколько вариантов прорыва блокады города.

Новое руководство ВСУ имеет план удержания Авдеевки и прорыва её блокады
Фото: Telegram-канал Новостная строка города Авдеевка

В Авдеевке для ВСУ сложилась катастрофическая ситуация

ВС РФ 11 февраля продолжили наступление в северной части Авдеевки. Замысел состоит в обходе Авдеевского коксохимического комбината (АКХЗ) с востока и юго-востока и перерезании "дороги жизни" по Индустриальному проспекту с последующим соединением с южной группировкой и окружением гарнизона в центре города.

Военный аналитик Юрий Подоляка в обзоре за 11 февраля сообщает в Telegram, что Индустриальный проспект, который поворачивает на Запад перед АКХЗ на Ласточкино и далее на Очеретино, важно также перерезать, чтобы держать под контролем поля к югу от поворота на Ласточкино с просёлочными дорогами, по которым пока идёт снабжение. Это позволит затем штурмовать АКХЗ на север и укрепрайон "9 квартал" — на юг.

По последним данным, ВС РФ в перевалили через железную дорогу и подошли к автобазе — от которой 300 метров до Индустриального проспекта. Также штурмовики идут к железнодорожному вокзалу по ул. Тимирязева и вдоль карьера восточнее, оберегая фланг.

По данным местных жителей проезд в Авдеевку пока не перекрыт, "но по факту такие попытки — это самоубийство".

"Ситуация с единственной дорогой крайне сложная, и 300 метров до Индустриального проспекта — это не расстояние для любого вооружения".

Зеленскому срочно нужны позитивные новости с фронта

После смены военной верхушки президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна срочно победа, чтобы перебить негативный тренд. Telegram-канал "Резидент" указывает со ссылкой на источник, что новый главком ВСУ Александр Сырский пообещал Зеленскому удержать Авдеевку, несмотря на сложную ситуацию и большие потери среди ВСУ.

По словам командующего группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, принято решение о ведении в город дополнительных резервов. Он сообщил, что под Авдеевку переброшены не просто резервы, а лучшие резервы.

По мнению украинского военного обозревателя Константина Машовца, если в ближайшие сутки не будут предприняты кардинальные шаги со стороны украинского командования, то ситуация в Авдеевке, "по уровню негативного влияния на наши войска может превзойти ту ситуацию, которая была в свое время в Бахмуте". Возникнет реальная вероятность их окружения в Авдеевке.

ВСУ будут пытаться контратаковать в Авдеевке

Машовец считает, что можно отбросить противника на юге к рубежу Водяное — Опытное, чтобы разблокировать южные маршруты снабжения и укрепрайон "Зенит".

Другие украинские источники полагают, что "выглядит логичным внезапное наступление ВСУ" на севере в тыл наступающим ВС РФ, минуя Красногоровку. Но даже для "малого прорыва" ВСУ придётся пройти почти 6 км, а для большого — 9 км, а это уже почти столько сколько летом они прошли в контрнаступлении на Работино.

К тому же надо учитывать, что Авдеевский гарнизон уже практически потерял наступательный потенциал, поэтому на удар изнутри города навстречу главным силам ВСУ рассчитывать не придётся.

Генштаб ВС РФ знает все варианты Сырского

Российский военнослужащий Condottiero подтверждает в Telegram, что силы ВСУ заходят в Авдеевку, чтобы заменить раненых и слабых.

За город они будут биться но, "все кто в теме" с российской стороны этого ждут:

"Разведка работает, момент истины скоро. Но там не будет "инноваций" несмотря на введение должности зама Главкома ВСУ по инновациям. Вариантов у Сырского немного, и мы их все знаем".

Российские источники сообщают, что постоянно фиксируются активные прилёты в Очеретино (к северо-западу от Авдеевки), которое используется как логистический хаб ВСУ — "вокзал ВС РФ там уже развалили, сейчас идут прилёты по пунктам расположения в посёлке".

Взятие Авдеевки позволит ВС РФ развернуть наступление по установлению полного контроля над ДНР и ЛНР.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу авдеевка владимир зеленский
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