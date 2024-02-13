Сводка с фронта: в Авдеевке занята "дорога жизни", ВСУ готовятся наступать от Орехова

В Авдеевке ВС РФ наступают с четырёх направлений, сотни метров до Часов Яра

4:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи спецоперации на Украине. Представляем военную сводку на вторник, 13 февраля.

Фото: sputnik-ossetia.ru

Авдеевка

Армия РФ продолжает наступление в северной части города, в районе Индустриального проспекта и ж/д вокзала идут бои. По поступившей информации, 3-я штурмовая бригада ВСУ, состоящая из националистов, пыталась прорвать оборону российских войск, однако боевики понесли потери и отошли.

На южных окраинах Авдеевки идут позиционные бои. Город практически разрезан пополам в ходе наступления бойцов ВС РФ. Идут серьёзные бои вокруг укреплённого района "Зенит" — армия РФ наступает сразу с четырёх направлений.

Ночью ВСУ пытались эвакуировать раненых по грунтовым дорогам, но весь автотранспорт был уничтожен российскими дронами. В Первомайске российская армия атакует в центральной части посёлка.

Херсонское направление

На этом фронте армия Украины примерно в два раза снизила артиллерийскую активность. Однако ВСУ увеличили атаки дронами на дома и автомобили мирного населения, ЛЭП, подстанции и пр.

"По данным разведки, на невоенных объектах часто отрабатывают навыки менее опытные операторы БПЛА противника, используя их в качестве "учебных целей". А также любые операторы беспилотников, если не нашли военных целей, что, как правило, и происходит", — сообщает глава Херсонской области Владимир Сальдо, отметив, что среди мирных граждан есть жертвы.

По информации, российская армия бьёт по подразделениям 35-й бригады морпехов и 121-й бригады ТрО, которые располагались у населённых пунктов Токаревка и Михайловка на правобережье Днепра. В контрбатарейной борьбе российские бойцы уничтожили САУ "Гвоздика", буксируемую пушку "Гиацинт-Б" и гаубицу Д-30. Одна из напряжённых точек Херсонского фронта — Крынки на левобережье Днепра. Часть посёлка ещё занята националистами, однако с некоторых позиций боевиков уже выдавили.

Запорожское направление

Армия России на Ореховском участке вернула часть позиций у населённого пункта Новопрокоповка. Из-за тумана и снижения видимости боевая активность снижена. Пользуясь этим, украинские войска предприняли несколько попыток ротации живой силы. В свою очередь, российские артиллеристы и дроны всячески препятствовали перегруппировке боевиков ВСУ.

Бои под Ореховом перешли в статичную фазу. 33-я омбр переброшена под Артёмовск, а её позиции заняла 118-я омбр и недоукомплектованный 151-й отдельный разведывательно-ударный батальон ВСУ, что весьма снизило наступательный потенциал врага.

Фланги Артёмовска

Армия России продвигается в направлении посёлка Часов Яр от южной части Богдановки и от южной части Клещеевки. Также ВС РФ продвинулись в районе Андреевки. На фоне успехов ВС РФ на этом фронте поступают данные о формировании оперативного резерва бронетехники армии Украины в районе Краматорска. В соседних лесопосадках были замечены около двадцати танков, БМП и "самоходок". В ближайшее время возможна переброска подкреплений для контратаки со стороны Орехово. Атака всушников может сковать армию России с фланга и отвлечь от штурма Часов Яра.

Купянское направление

Мотострелки РФ во взаимодействии с артиллеристами тут отразили три контратаки штурмовиков 43-й мобр и 25-й овдбр бригад украиской армии в районах Синьковки и Тимковки. Артиллеристы ВС РФ поразили более 150 военных объектов, в том числе пункты временной дислокации, скопления состава и боевой техники бандеровцев.