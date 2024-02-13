В ВСУ признали, что не способны удержать Авдеевку

Начальник по связям с общественностью 110-й ОМБр Иван Секач в беседе с журналистами "Радио Свобода"* заявил, что у украинской армии в настоящее время нет достаточных возможностей для удержания Авдеевки, передаёт ТАСС.
По словам военного, в первый раз за два года участия в боевых действиях часть военнослужащих бригады вывели с передовой для отдыха и ротации.
"Действительно, пришло подкрепление. Я не буду говорить, что это за подразделение", — отметил он.
Секач считает, что Авдеевка может пасть в ближайшие несколько дней. Кроме того, военные эксперты отмечают проблемы с ротацией у ВСУ не только на авдеевском, но и на других направлениях.
Ранее журнал Forbes проинформировал, что киевский режим планирует задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке. Эксперты уверены, что замена Залужного на Сырского сигнализирует о намерении Зеленского бороться за город "даже высокой ценой".
* — включено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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