В ВСУ признали, что не способны удержать Авдеевку

Начальник по связям с общественностью 110-й ОМБр Иван Секач в беседе с журналистами "Радио Свобода"* заявил, что у украинской армии в настоящее время нет достаточных возможностей для удержания Авдеевки, передаёт ТАСС.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic