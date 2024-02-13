В ВСУ признали, что не способны удержать Авдеевку

Глава службы связей 110-й ОМБр Секач: у ВСУ нет возможностей удержать Авдеевку

Начальник по связям с общественностью 110-й ОМБр Иван Секач в беседе с журналистами "Радио Свобода"* заявил, что у украинской армии в настоящее время нет достаточных возможностей для удержания Авдеевки, передаёт ТАСС.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам военного, в первый раз за два года участия в боевых действиях часть военнослужащих бригады вывели с передовой для отдыха и ротации.

"Действительно, пришло подкрепление. Я не буду говорить, что это за подразделение", — отметил он.

Секач считает, что Авдеевка может пасть в ближайшие несколько дней. Кроме того, военные эксперты отмечают проблемы с ротацией у ВСУ не только на авдеевском, но и на других направлениях.

Ранее журнал Forbes проинформировал, что киевский режим планирует задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке. Эксперты уверены, что замена Залужного на Сырского сигнализирует о намерении Зеленского бороться за город "даже высокой ценой".

* — включено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.