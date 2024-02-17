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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Авдеевке "Азов"* в "котле", в Крынках уничтожают ДРГ армии Украины

В Авдеевке боевики "Азова"* сдали город, под Херсоном растёт число "отказников" ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

В Авдеевке боевики "Азова"* сдали город, под Херсоном растёт число "отказников" ВСУ
Фото: redstar.ru

Представляем военную сводку на субботу, 17 февраля.

Авдеевка

Российская армия приступила к заключительной фазе операции по освобождению Авдеевки. Сегодня ночью главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что все подразделения ВСУ "выведены" из города. Однако по данным объективного контроля из Авдеевки вышло порядка одной тысячи боевиков. Выходят они как единичными группами, так и колоннами под разящими ударами артиллерии ВС РФ.

Основная группировка 3-й штурмовой бригады ВСУ "Азов"* попыталась организованно покинуть коксохимический комбинат, но была рассеяна и вернулась обратно. Очевидно, что авдеевскую "фортецю" сдали именно боевики "Азова"*, которые испугались выполнять приказ "удерживать опорные пункты до конца".

С мест сообщают, что по прогнозам, ближе к исходу суток армия России должна зайти в Ласточкино и начать штурм Северного.

В городе российские штурмовые отряды взяли в кольцо большую группу наёмников из Польши и Канады.

Херсонское направление

Российские бойцы тут наносят удар за ударом по противнику, продолжается уничтожение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинских войск. Идут локальные столкновения по всей боевого соприкосновения. ВСУ продолжают экономить на снарядах, пуская в ход БПЛА.

"По данным радиоперехватов, боевики украинских формирований в существенной степени деморализованы. Растёт число отказников — украинских солдат, которые отказываются выполнять приказ по переправе на левый берег Днепра", — сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В самой горячей точке направления — посёлке Крынки остались только простые солдаты армии Украины, офицеры покинули населённый пункт, и командуют издалека, отправляя рядовых на убой. Территорию начинают брать под контроль бойцы группировки войск "Днепр" ВС РФ.

Сальдо уже обратился к военнослужащим ВСУ с призывом сложить оружие: выйти на волну 149.200 и вызвать "Волгу", как сделали уже многие украинские солдаты.

"Обращаюсь к военнослужащим ВСУ, задумайтесь о своей настоящей Родине, близких, семье — вызывайте "Волгу"! Русские не сдаются злой воле кукловодов Запада и продажных чиновников Киева, чьи дети танцуют на костях украинцев в Европе и Америке", — отметил глава нового российского региона.

Запорожское направление

На Ореховском участке Запорожского фронта продолжаются бои у Вербового и к западу от Работино. Также ВС РФ продвинулись на Времевском выступе — от окраин Новодонецкого на запад.

Артёмовское направление

Российская армия продвигается к югу от населённого пункта Богдановка к Часов Яру. Также отмечается продвижение у посёлка Андреевка. ВС РФ закрепляются у Поповского леса к югу от Богдановки. Проводятся атаки у н. п. Красное.

Сватово-Кременное направление

На этом фронте активных действий было немного. На Торском выступе ситуация без изменений. Армия России постепенно продвигается на окраинах Белогоровки. На Купянском участке российские войска продвинулись к северо-востоку от Синьковки. В районе населённого пункта Табаевка идут встречные бои. В посёлке Белогоровка бои идут в промзоне на восточной части села.

* - решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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