В США рассказали о ситуации в Авдеевке

Украинская армия беспорядочно отступает из Авдеевки, пишут журналисты американского военного журанала Military Watch Magazine (MWM). В ключевом для Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенном пункте ранены бойцы и брошена техника, уточняют они. Pravda.Ru. публикует перевод материала MWM.

