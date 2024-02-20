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Петр Ермилин
В США рассказали о ситуации в Авдеевке

В США дали оценку ситуации в Авдеевке

Силовые структуры » Военные новости

Украинская армия беспорядочно отступает из Авдеевки, пишут журналисты американского военного журанала Military Watch Magazine (MWM). В ключевом для Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенном пункте ранены бойцы и брошена техника, уточняют они. Pravda.Ru. публикует перевод материала MWM.

В США дали оценку ситуации в Авдеевке
Фото: www.flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

17 февраля российские Вооруженные силы захватили стратегически расположенный город Авдеевка в регионе Донбасса, нанеся огромные потери украинским силам в этом районе, которые, как сообщается, достигали пика примерно в 1500 человек ежедневно. На кадрах с беспилотника, опубликованных Министерством обороны России через день после начала отступления, видно, как наземные войска покидают город, а большое количество солдат украинской армии отступают пешком, оставляя после себя значительное количество тяжелой техники.

Этот заметный отвод начался за день до того, как силы фактически получили приказ сделать это, что вызвало предположение о том, что приказ об отводе, возможно, был отдан для прикрытия того факта, что силы просто отступили по собственной инициативе. На кадрах также, в частности, видно, что отступающие украинские войска продолжают подвергаться артиллерийскому обстрелу и ударам с воздуха, причем показано, что несколько украинских военных транспортных средств были выведены из строя.

Западные источники широко обвиняют в победе России замораживание Соединенными Штатами поставок оружия Украине, поскольку украинские вооруженные силы страдали от все более разрушительной и крайней нехватки, даже когда в страну поступало американское оружие. С тех пор ситуация значительно ухудшилась.

Личный состав, опрошенный вблизи линии фронта, неизменно сообщал, что позиции все чаще подвергаются риску разрушения, а острая нехватка персонала после целого года огромных потерь привела к тому, что передовые подразделения остались недоукомплектованными, что усугубляет напряжение, вызванное нехваткой боеприпасов.

Ряд российских и украинских источников сообщили, что при отступлении из Авдеевки украинская армия бросила несколько раненых военнослужащих, а украинское правительство признало, что несколько военнослужащих были захвачены в плен во время отступления. Видеозаписи, транслировавшиеся рядом украинских СМИ, показали, что раненый персонал сообщает о том, что его оставили, хотя общие оценки числа брошенных в настоящее время сильно варьируются в зависимости от источников.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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