В последние месяцы на Украине сократились поставки не только снарядов с западных заводов вооружений, но и собственных компаний, работающих по обзорным заказам.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.
Военное руководство Украины считает, что какие-то лица сознательно срывают рабочие схемы, чтобы у украинской армии был дефицит боекомплекта и российским войскам было легче проводить свои наступления.
Ранее сообщалось, что во Львове партизаны сожгли завод по производству беспилотных аппаратов.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.