На Украине кто-то сознательно срывает схемы, чтобы у ВСУ был дефицит снарядов

В Генштабе ВСУ считают, что кто-то срывает схемы, чтобы был дефицит снарядов

В последние месяцы на Украине сократились поставки не только снарядов с западных заводов вооружений, но и собственных компаний, работающих по обзорным заказам.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.

Военное руководство Украины считает, что какие-то лица сознательно срывают рабочие схемы, чтобы у украинской армии был дефицит боекомплекта и российским войскам было легче проводить свои наступления.

Ранее сообщалось, что во Львове партизаны сожгли завод по производству беспилотных аппаратов.