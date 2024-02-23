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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: под Авдеевку ВСУ бросили лучших "дронов", ВС РФ зашли в Красное

Из Северного боевики ВСУ бегут целыми взводами, ВС РФ двигаются на Часов Яр

3:30
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Из Северного боевики ВСУ бегут целыми взводами, ВС РФ двигаются на Часов Яр
Фото: redstar.ru

Представляем военную сводку на пятницу, 23 февраля.

Херсонское направление

На Херсонском фронте российская армия продолжает уничтожать оставшиеся силы ВСУ в Крынках, в русле реки Днепр — наносится огонь по катерам неприятеля и вражеским группам пехоты на островах. Крынки под контролем армии России. Неприятель — на островах за Крынками. Вернуть утерянные позиции пока не пробует.

УкроСМИ сменили риторику и признали, что уже несколько месяцев речи о создании плацдарма для форсирования реки Днепр и полномасштабной атаки не идёт. Посёлок Крынки ценой жизни тысяч всушников украинская пропаганда удерживала ради "информационного эффекта".

Донецкое направление

На Авдеевском направлении этого фронта российская армия после стремительного удара в направлении Северного сперва выбила врага с восточных улиц посёлка и заняли поля восточнее. А в 5 утра началась мощная артиллерийская подготовка и теперь населенный пункт перешёл под контроль 1-й Славянской бригады. ВСУ отступили (и уже признали это),по информации, боевики бежали целыми взводами и стали отходить в село Тоненькое.

Вероятнее всего, сегодня за него будет ожесточенное сражение, выход к которому, и взятие его под контроль ВС РФ, заставит украинскую армию окончательно отойти из окрестностей н. п. Ласточкино и упростит частям армии России в районе Первомайского двигаться далее. По разведданным, из-под Херсона ВСУ перебросили своих лучших операторов БПЛА (группу "Мадьяра").

Так же началось российское наступление со стороны Коксохимического завода в сторону посёлка Орловка.

Фланги Артёмовска

На Артёмовском фронте в результате наступления российской армии на Часов Яр заняты первые дома в посёлке Красное. У этого населённого пункта продолжаются тяжёлые бои. Российскую наступающую бронетехнику атакует множество беспилотников наприятеля. Генштаб армии Украины понимает важность н. п. Часов Яр, перебросил сюда резервы и очевидно националисты готовы драться за село до конца.

Запорожское направление

На этом фронте бандеровцы держатся цепко. Даже те успехи, которые армия России имеет, даются русским бойцам с большим трудом. У противника там укреплений не меньше, чем было у ВС РФ на этом участке летом. Плюс огромное количество минных полей. Солдаты армии РФ всё это преодолевают, но особо тут не разгонишься. Однако врагу тут обещают сюрпризы.

ВСУ перебрасывают подкрепления к Орехову, по которому работают российские артиллеристы и ВКС РФ.

Купянское направление

Тут есть тактические успехи российских войск в районе Синьковки. В районе посёлка Победа, где армия России ранее имела успех, ВСУ предпринимали контратаки. Они были безуспешными, но это не позволяло ВС РФ развивать своё преимущество далее. Однако надолго украинских сил не хватит. Всю Угледарскую группировку бандеровцев ожидают трудные времена.

Южнее Марьинки идёт штурм посёлка Новомихайловка. Накануне наша реактивная артиллерия конкретно работала по врагу, идёт продвижение к автотрассе на город Угледар.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу авдеевка
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