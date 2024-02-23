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Дмитрий Плотников
Что не так с оборонительными линиями ВСУ на новых рубежах

ВСУ не успевают сделать линии обороны на новых рубежах после бегства из Авдеевки

Силовые структуры » Военные новости

После украинского бегства из Авдеевки фортификационные сооружения ВСУ стали появляться и на текущих рубежах расположения их войск, и западнее, к примеру, на направлении Новгородовка — Прогресс — Очеретино.

ВСУ не успевают сделать линии обороны на новых рубежах после бегства из Авдеевки
Фото: CNN

Эхо Авдеевки

Однако капитальных сооружений на новых линиях нет. Бункеров с глубиной в десятки метров (как в Авдеевке) и армирование конструкций железобетоном разведчики тоже не видят. К тому же налицо ещё одна проблема: на каждый укреплённый район необходимо выделить основные и резервные части для заполнения боевых позиций. А с мотивированной, боеспособной и оснащённой живой силой у украинской армии после катастрофичных потерь в Авдеевке сегодня туго.

По всей вероятности, Киев сейчас в том направлении сооружает батальонные оборонительные районы, но не везде оборудованы даже укрытия для боевой техники. Их, может, и успеют быстро сделать, но успеет ли украинская армия укрепиться на новых рубежах до начала первых российских обстрелов и сдвига линии фронта — огромный вопрос. Вся стройка сейчас идёт в жесточайшем цейтноте.

Бетонные долговременные огневые точки и другие укрепления, способные послужить мало-мальски длительное время, украинцы или не возводят вообще, или возводят весьма ограниченно. Капитальную фортификацию, как это было в Авдеевке, в новых укрепрайонах пока не замечено.

Разворовали и тут

Больше месяца назад киевский режим выделил рекордную сумму на обустройство обороны украинских войск. Речь идёт о 45 млн долларов (17,5 млрд гривен). Однако, учитывая масштабы строительства, вид данных укреплений и материал, из которого их должны возводить, возникает устойчивое ощущение, что немалая часть этих средств могла быть просто-напросто украдена властями.

"Проблема с качеством укреплений и их возведением в целом роднит две крупные операции: отступление ВСУ из Марьинки в сторону Курахова и отступление ВСУ из Авдеевки к оборонительной линии в районе Очеретино — Прогресс. В случае с Авдеевкой на руку ВСУ играет наличие в этом районе естественных преград, однако озёра и небольшие протоки не помешают артиллерии ВС РФ начать "разбирать" опорники ВСУ на новых позициях", — пишет "Военная хроника".

Плюс ко всему, новый укреплённый район должен быть защищён от ударов российских артиллеристов или ВКС России, иначе всё пойдёт по авдеевскому сценарию: укрепления "разберут" ФАБами и КАБами — а затем в атаку пойдут штурмовые отряды.

Чтобы этого не случилось, новые украинские рубежи должны прикрываться собственным артиллерийским "зонтиком", иначе личный состав в укреплениях не отобьёт штурмовые атаки и опять его вынудят отступать.

Вывод

Любое украинское укрепление, особенно в городских застройках или рядом с ними, без сомнения, замедлит российское наступление. Однако надеяться, что эта задержка будет такая же продолжительная, как в городах Мариуполь и Авдеевка, также не стоит. Главные укреплённые районы, сравнимые с авдеевскими, сегодня у Вооружённых сил Украины остались только в Славянске, Краматорске, Часов Яре, Константиновке, Дружковке, а также в Покровском районе Донбасса. Правда устойчивость данной линии обороны при смещении линии боевого соприкосновения на запад не может не вызывать вопросов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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