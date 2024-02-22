Пленный офицер Вооружённых сил Украины рассказал об иностранных наёмниках воюющих в Авдеевке.
Боевика взяли в плен российские бойцы при наступлении. Он уточнил, что в город привезли штурмовой батальон, который был сформирован по принципу "иностранного легиона".
Военнопленный отметил плохое планирование боевых действий командованием армии Украины, серьёзную нехватку личного состава и катастрофические потери.
"У меня в роте 12 человек, из них 4 офицера… Остальные уже, видимо, мертвы", — подытожил пленный всушник.
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