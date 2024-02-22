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Пленный украинский офицер рассказал об иностранных наёмниках в Авдеевке

Пленный офицер ВСУ рассказал об иностранных наёмниках в Авдеевке

0:35
Силовые структуры

Пленный офицер Вооружённых сил Украины рассказал об иностранных наёмниках воюющих в Авдеевке.

Пленный офицер ВСУ рассказал об иностранных наёмниках в Авдеевке
Фото: архив

Боевика взяли в плен российские бойцы при наступлении. Он уточнил, что в город привезли штурмовой батальон, который был сформирован по принципу "иностранного легиона".

Военнопленный отметил плохое планирование боевых действий командованием армии Украины, серьёзную нехватку личного состава и катастрофические потери.

"У меня в роте 12 человек, из них 4 офицера… Остальные уже, видимо, мертвы", — подытожил пленный всушник.

Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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