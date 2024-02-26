Выдуманная эффективность танков M1 Abrams в контексте боёв на Украине

Уничтоженный первый танк M1 Abrams на Украине будет не последним

5:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Итак, армия России в районе Авдеевки уничтожила первый танк M1 Abrams.

Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

M1 Abrams у ВСУ

Первые сообщения о доставке "Абрамсов" ВСУ появились ещё прошлой осенью. Всего обещали 31 машину, а часть, которая получила их, держалась в секрете. Западными танками тогда оснащались несколько бригад украинских войск: в 21-ю ОМБр поставили танки Strv 122/Leopard 2A5, в 33-ю ОМБр — Leopard 2A4, в 44-ю ОМБр — Leopard 1A5, в 47-ю ОМБр "Магура" — танки Leopard 2A6, в 82-ю ОДШБр — танки Challenger 2. Также были у Киева 1-я и 3-я танковые бригады, но ни одно из этих подразделений официально не сообщало о получении M1 Abrams. Более тридцати машин хватало, чтобы мог быть сформирован танковый батальон. Однако достаточно ли это было для боевых действий?

Устав американской армии предполагает, что танки, как и любая боевая техника, могут быть эффективны лишь в сочетании с боевой авиацией, средствами РЭБ, ракетными войсками и артиллерией и иных родов войск.

Но украинский контрнаступ, начатый в июне прошлого года, прекрасно показал, что устав Вооружённых сил США, по которым обучали, кстати, 82-ю ОДШБр, не выполняются, а натовская техника используется как угодно, но не как часть боевого подразделения, которая взаимодействует с другими родами.

В отличие от войн НАТО

Характерно, что использование западных танков украинскими войсками одинаковый вне зависимости от фронта: "Леопарды" (Германия) применяются без какого-либо прикрытия и в отрыве от главных войск под Авдеевкой, на Запорожском фронте, под Кременной и Купянском. В итоге они постоянно уничтожаются ПТУРами, ВКС РФ и подрываются на минах.

"С учётом того что ВСУ получили танки M1A1 без элементов динамической защиты, есть все основания полагать, что все эти машины будут уничтожены. С учётом того что зимой ожидается рост активности барражирующих боеприпасов "Ланцет" с автонаведением, вероятность такого исхода стремится к 100 процентов", — отмечала ещё тогда "Военная хроника".

Правда, американцы заставили снять с линии боевого соприкосновения свои машины, которые были отправлены в тыл как раз для "навеса" на них динамической защиты. И вот оказалось, что никакая динамическая защита от нашего "Ланцета" не спасает.

Также надо отметить, что армия Украины уже потеряла в боях часть ремонтно-эвакуационных машин, которые нужны для поддержки подразделений, которым поставили "Абрамсы".

Вывод

До весны 2023 года украинская группировка имела весьма ограниченные возможности проведения общевойсковых операций. А затем несколько серьёзных неудач — сдача Артёмовска, неудавшийся контрнаступ на Южно-Донецком и Запорожском фронтах — совсем лишили ВСУ этих возможностей.

Отправленный Киеву комплект "Абрамсов" и не мог оказать какого-то влияния на нынешнюю ситуацию на поле боя. Их уничтожение или повреждение (с учётом того, что после появления под Авдеевкой на M1 Abrams началась самая настоящая охота), вызовет общественный резонанс и очень негативно скажется на репутации натовской техники, и без того подпорченной потерями "Леопардов" и других бронемашин.

Ну а репутация ВСУ уже и так подпорчена основательно. А тот факт, что 47-я отдельная моторизированная бригада "Магура", которую чуть полностью не истребили российские бойцы на Запорожском фронте, продолжает терять дорогие натовские машины (куда и попали эти несчастные "Абрамсы"), подтверждает это.

Досье

M1 Abrams — американский основной боевой танк третьего поколения, разработанный Chrysler Defense и названный в честь генерала Крейтона Абрамса.

Принят на вооружение в 1980 году и является основным танком армии США. Ранее был на вооружении Корпуса морской пехоты США (USMC). Экспортная версия используется армиями Египта, Кувейта, Саудовской Аравии, Австралии, Польши и Ирака.

Ключевые особенности M1 Abrams:

Тяжёлая броня: M1 Abrams является одним из самых бронированных танков в мире, его вес составляет более 62 тонн. Эта броня обеспечивает отличную защиту от различных угроз, включая кинетические бронебойные подкалиберные снаряды и химическое оружие.

Мощный двигатель: M1 Abrams оснащён газотурбинным двигателем мощностью 1500 л. с., что обеспечивает ему высокое соотношение мощности к весу и отличную подвижность.

Вооружение: M1 Abrams вооружён 120-мм гладкоствольной пушкой, которая является одной из самых мощных танковых пушек.

Система управления огнём: M1 Abrams имеет сложную систему управления огнём, которая помогает экипажу быстро и точно обнаруживать и поражать цели.

M1 Abrams участвовал в боевых действиях в нескольких конфликтах: Персидский залив, Афганистан и Ирак.