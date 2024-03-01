"Служат" ли в российской армии северокорейские ракетные комплексы KN-23?

Северокорейские ракеты KN-23 в российской армии: слухи и реальность

Уже давно в зарубежных СМИ появляются сообщения о поставках в Россию оперативно-тактических ракетных комплексов из Северной Кореи.

Фото: Openverse by ermaleksandr is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Потом были данные и о боевом применении этого оружия. Но официальные сведения на данную тему в РФ никогда не оглашали, а значит, неизвестно, каковы реалии.

Да, осенью прошлого года северокорейский лидер Ким Чен Ын приезжал в Москву. Нет сомнений, что с Владимиром Путиным он разговаривал на различные темы по развитию сотрудничества в весьма разных сферах. Тем более, что все подробности мероприятий не раскрывались. Однако западные СМИ тут же выложили прогнозы и слухи. Например, о закупках Москвы вооружения разных типов и классов в КНДР.

Слухи и доказательства

Западные журналисты заявляли, что российские войска на Украине истощили свои запасы, и теперь Кремль вынужден пополнять арсеналы везде, где получится. Такие тезисы вполне укладываются в новостную повестку "коллективного Запада". А позже зарубежная пресса, ссылаясь на свои "неназванные источники" сообщала, что Москва и Пхеньян договорились о поставках боеприпасов и ракетных комплексов. Назывались даже точные системы KN-23 и KN-24. Ясное дело, что эти домыслы российские власти никак официально не прокомментировали.

Всё дело в том, что армия России и российский ВПК ориентированы на собственное покрытие всех военных нужд и не покупают вооружение за границей.

Но в первых числах этого года Запад вновь поднял эту тему, сообщив о начале применения армией России зарубежных ракет. В частности, об этом сказали официальные лица Соединённых Штатов и Украины. По утверждениям, в конце прошлого года ВС РФ применила северокорейский комплекс КN-23 на Запорожском фронте. Следующий удар был 2 января по украинской инфраструктуре в Харькове. Разведка США даже сообщила, что данные ракеты летели на дальность свыше 450 километров.

Вскоре Украина даже опубликовала первые "доказательства" — фото повреждённой детали якобы от ракеты из Северной Кореи. Аналитики утверждали, что это часть хвостовой детали изделия КN-23. Кольцевое днище корпуса сравнивали с доступными снимками российского "Искандера" и корейской КN-23. Аналитики из Незалежной находили сходство именно с ракетой из КНДР.

Сегодня иностранные СМИ продолжают сообщать, что Россия продолжает применять северокорейские оперативно-тактические ракетные комплексы. Мол, КN-23 постоянно прилетают в различные объекты Украины. При этом Киев приуменьшает результаты их применения.

Но тема ракет из "неблагонадежных" стран в армии России продолжает развиваться. К этому даже привлекли британские структуры. Например, в начале февраля исследовательский центр из Великобритании выложил итоги собственного изучения ракеты, которая упала в Харькове в январе. Задачи исследования — определение особенностей ОТРК.

Запад Пхеньяну в помощь

И что же нашли аналитики? По утверждению, ракета КN-23 производится с применением элементной базы из-за рубежа. В обломках ракеты найдено почти 300 импортных компонентов от более чем 25 производителей мира. Характерно, что 75 процентов этих производителей являются компаниями из США! Остальные из Азии и Европы. При этом британцы пытаются определить, как продукция Запада вообще попала в Северную Корею.

Получается очень интересная ситуация. Невзирая на санкции, Пхеньян нашёл пути получения импорта двойного назначения, на основе которого строятся приборы для современного оружия.

А что касается применения Россией зарубежных ракет, то Москва и Пхеньян не подтверждают, но не опровергают данную информацию. Минобороны РФ вообще не сообщает о применении нероссийских ОТРК.

Но тем не менее, ракета КN-23 могла бы пригодиться армии России для выполнения задач специальной военной операции. По известным характеристикам, ракета КN-23 или как официально называет её Пхеньян "Хвасон-11 Gа" имеет весьма высокие характеристики и способна поражать довольно широкий круг целей. Например, среди её целей — личный состав в местах сосредоточения, ракетные комплексы, артиллерия и штабы. И это далеко не весь перечень задач ракеты. В целом, данный комплекс весьма неплохой представитель своего класса, который способен решать любые боевые задачи.

Вывод

Опыт СВО показывает, что ОТРК — это полезный инструмент для поражения объектов врага. Сейчас на вооружении ВС РФ есть только одна система данного класса — "Искандер". При наличии этих ракет, закупать иностранную технику просто нет смысла. Однако нельзя полностью исключать вероятность появления в российской армии ракетных комплексов из Северной Кореи. Ведь при грамотной организации это даст возможность получать более высокие результаты. Ну и этим мы можем помочь дружественный нам Северной Корее наработать боевой опыт в условиях военных действий.