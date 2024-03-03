Минобороны РФ не раскрывает, какие БПЛА атакуют Петербург и откуда они летят. Не готовы к реакции?

Петербург становится постоянной целью атак БПЛА с далеко идущими целями

Атаки дронов на цели в районе Санкт-Петербурга будут нарастать, но кто за ними стоит и откуда они запускаются, Минобороны РФ умалчивает.

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Петербург снова под ударами дронов

Санкт-Петербург снова был атакован дронами. По данным российских источников, утром 2 марта на северо-востоке города первый БПЛА врезался в жилой дом на Пискаревском проспекте. Количество пострадавших достигло 9 человек, пишет "Фонтанка". Источники утверждают, что целью налёта была расположенная неподалеку нефтебаза "Ручьи", а БПЛА "летел прямо через центр города".

Вечером появились сообщения о перехвате двух дронов над акваторией Финского залива и побережьем в Ломоносовском районе Ленинградской области. Это не первые случаи атак БПЛА на северо-западе страны: был атакован завод "Невский мазут" в Петербурге, порт Усть-Луга, а также Псковский аэродром.

При этом, расстояние от границы с Украиной до Петербурга составляет тысячу километров. Никаких данных о месте запуска и маршруте полёта беспилотников не сообщается, якобы "специалисты не разобрались".

Дроны летят с территории Украины?

Командир подразделения по БПЛА в зоне спецоперации с позывным "Лего" рассказал РИА "Новости", что украинские дроны могут преодолевать большие расстояния вглубь территории России, и, как в случае с Петербургом, летят на высоте до 1000 метров в режиме тишины и корректируются спутниками.

"Дрон может пролететь хоть весь земной шарик при желании, хватило бы ему непосредственно топлива… Так как он летит в режиме молчания, он ничего не раздает, никакой сигнал", — сказал военнослужащий.

Поставлена задача втянуть НАТО в войну с РФ

Однако многие специалисты предполагают, что БПЛА запускаются с гораздо более близкого расстояния: с территорий Эстонии или Финляндии. Политолог Александр Носович считает, что это дело рук местных "ястребов" или агентуры СБУ среди украинских беженцев и не только".

"Киев не оставляет заветной мечты сделать свою войну с Россией войной НАТО. И третий год ищет способы втянуть в войну союзников, будь то Молдавия, Румыния или Польша", — написал Носович в Telegram.

Эксперт считает, что идеальное решение для России — отвечать Эстонии (или Финляндии) симметрично. По его словам, у НАТО не будет никаких формальных обязательств вмешаться, так как официально никто не признается в нападении на РФ. Наоборот, руководство НАТО "скормит" России Прибалтику, которая и "будет отдуваться одна за всё НАТО".

Ранее выдвигалась версия, что запуски идут с неких судов в Финском заливе, который объявлен со вступлением Финляндии и Швеции в альянс "внутренним морем "НАТО.

Россию подталкивают к войне с Прибалтикой

Политолог Алексей Живов в Telegram также считает, что атаки, "весьма вероятно", идут с территории балтийских стран, "подталкивая Россию к решению Балтийского вопроса военным путем". Поставлена задача оттянуть значительную часть вооруженных сил России от зоны СВО, создав военные угрозы северо-западу России и нанести болезненный удар по российскому экспорту через Финский залив.

По мнению эксперта, РФ ответит на бомбардировки своего крупнейшего логистического центра и оборонительного форпоста по целям на Балтике, и тогда "западные страны получат основания для блокирования России" в Финском заливе.

Живов предполагает, что есть вероятность атаки одного из фрегатов Балтийского флота "неизвестными морскими беспилотниками".

Эксперт предлагает разработать комплексную стратегию создания контругроз на северо-западе, в том числе, непосредственно для Великобритании, и быть готовыми в любой момент к экспоненциальному росту угроз и провокаций на Балтике.

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