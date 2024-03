Минобороны РФ не раскрывает, какие БПЛА атакуют Петербург и откуда они летят. Не готовы к реакции?

Атаки дронов на цели в районе Санкт-Петербурга будут нарастать, но кто за ними стоит и откуда они запускаются, Минобороны РФ умалчивает.

Фото: unsplash.com by Джейсон Блэкай is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication