Взрыв повредил два дома в Санкт-Петербурге в районе Пискаревского проспекта

На севере Санкт-Петербурга в небе прозвучал мощный взрыв

Сегодня, 2 марта, в небе над Санкт-Петербургом прогремел мощный взрыв.

Фото: t.me/emnaumov/1046

Перед этим горожане слышали звук мотора.

Беспилотник врезался в жилой дом, сообщает источник 112. На данный момент на месте работают экстренные службы. Данных о пострадавших нет.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев пишет, что жители назад увидели в небе яркую вспышку, после чего раздался громкий звук взрыва.

Жильцы Пискарёвского проспекта сказали, что обломки, предположительно, дрона упали рядом с одним из многоквартирных домов. По предварительной информации, в квартире выбиты окна.

Официальной информации о ЧП пока нет.