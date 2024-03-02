Взрыв повредил два дома в Санкт-Петербурге в районе Пискаревского проспекта

Сегодня, 2 марта, в небе над Санкт-Петербургом прогремел мощный взрыв.
Перед этим горожане слышали звук мотора.
Беспилотник врезался в жилой дом, сообщает источник 112. На данный момент на месте работают экстренные службы. Данных о пострадавших нет.
Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев пишет, что жители назад увидели в небе яркую вспышку, после чего раздался громкий звук взрыва.
Жильцы Пискарёвского проспекта сказали, что обломки, предположительно, дрона упали рядом с одним из многоквартирных домов. По предварительной информации, в квартире выбиты окна.
Официальной информации о ЧП пока нет.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.