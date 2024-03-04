Пентагон просил Зеленского ввести в бой "Абрамсы" только в критический момент. Жребий брошен

Критический момент в СВО настал. Украина ввела в бой американские "непобедимые" танки "Абрамс" у села Бердычи под Авдеевкой.
ВС РФ уничтожили третий танк "Абрамс" на поле боя. Это произошло западнее Авдеевки возле села Бердычи.
Соцсети сообщили об этом 3 марта. Остановлен танк был выстрелом из гранатомёта по его шасси, затем с закрытых позиций по нему отработал Т-72, после чего окончательно добили дроном "Упырь". Уничтожена также была гусеничная машина разминирования на базе шасси "Абрамс".
Первый и второй "Абрамсы" были уничтожены в последнюю неделю февраля.
Когда американцы обговаривали поставки ВСУ "Абрамсов", они указали, что использовать их надо только в крайнем случае. Об этом заявил 20 ноября министр обороны США Ллойд Остин в Киеве, куда он прибыл по случаю поставки в ВСУ 31 американского танка M1A1 Abrams.
Такая оговорка была вызвана опасениями, что уничтожение танков
Так и случилось, производитель танков Chrysler Defence теряет стоимость акций уже несколько дней подряд. Теперь Россия также может использовать подбитые танки "Абрамс" для технического анализа, что представляет потенциальную угрозу военной безопасности США.
Введение в бой "Абрамсов" в составе 47-й ОМБр "Магура" говорит о том, что критический момент для Украины настал около села Бердычи, а не у Киева. Это плохой знак для ВСУ и их самых подготовленных бойцов — они скоро будут уничтожены.
В ВС РФ не придали большого военного значения поставкам в ВСУ американских и немецких танков.
Танк М1 "Абрамс", как основная боевая машина армии США, считается одним из самых совершенных танков в мире. Однако на украинском поле боя он не оправдал свои характеристики. Тяжёлый 57-тонный сверхмощный танк однозначно не пригоден для зимней эксплуатации. Его резиновые накладки на гусеницы снижают шум, но скользят на заснеженных и обледенелых дорогах, танк теряет мощность при движении по холмистой местности в условиях гололёда.
Кроме того, газотурбинная установка АГТ-1500 этого танка должна работать на авиационном керосине и имеет высокий показатель расхода топлива, что в условиях дефицита логистики и керосина является критически важным фактором для применения.
По состоянию на 2022 год у американцев имелось около 650 танков M1A1 "Абрамс", которые они планируют вывести из эксплуатации в течение двух лет, поскольку танковый завод General Dynamics производит новые танки M1A2 "Абрамс". Будет ли хоть часть ещё поставлена Украине — большой вопрос. Республиканцы в нижней палате конгресса США выступили против новой военной помощи Украине. На подготовку танков и логистику денег не выделено, и результата у ВСУ, под который можно было бы настоять на поставках, нет.
Кроме того, отправка танков занимает очень много времени. На поставку всего одной партии на Украину ушло почти 10 месяцев. А в Марокко 222 танка добирались четыре года.
Для России, имеющей в строю тысячи танков, сотня западных танков — лишь капля в море. Но политически Россия получила возможность обвинить США во втягивании в конфликт.
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