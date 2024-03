Пентагон просил Зеленского ввести в бой "Абрамсы" только в критический момент. Жребий брошен

Критический момент в СВО настал. Украина ввела в бой американские "непобедимые" танки "Абрамс" у села Бердычи под Авдеевкой.

