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Министерство обороны США отказались комментировать поражение танка Abrams 

Пентагон отказался комментировать поражение американского танка Abrams 

Силовые структуры

Сотрудники Пентагона отказались комментировать уничтожение ещё одного американского танка "Абрамс" на Авдеевском фронте.

Пентагон отказался комментировать поражение американского танка Abrams 
Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

В пресс-службу Пентагона засылало просьбу ТАСС, чтобы военное ведомство подтвердило информацию о поражении боевой машины НАТО.

"Мы направляем вас к украинским военным, чтобы они говорили о состоянии их личного состава, техники и операций", — ответили в Министерстве обороны США.

Накануне, 3 марта, сообщалось, что ВС РФ уничтожили еще один танк США. Это произошло у посёлка Бердычи. Это уже второй уничтоженный танк "Абрамс", который попал на видео.

Предполагается, что на данный момент данных танков подбито больше.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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