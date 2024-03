Министерство обороны США отказались комментировать поражение танка Abrams

Сотрудники Пентагона отказались комментировать уничтожение ещё одного американского танка "Абрамс" на Авдеевском фронте.

