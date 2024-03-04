Министерство обороны США отказались комментировать поражение танка Abrams 

Сотрудники Пентагона отказались комментировать уничтожение ещё одного американского танка "Абрамс" на Авдеевском фронте.
В пресс-службу Пентагона засылало просьбу ТАСС, чтобы военное ведомство подтвердило информацию о поражении боевой машины НАТО.
"Мы направляем вас к украинским военным, чтобы они говорили о состоянии их личного состава, техники и операций", — ответили в Министерстве обороны США.
Накануне, 3 марта, сообщалось, что ВС РФ уничтожили еще один танк США. Это произошло у посёлка Бердычи. Это уже второй уничтоженный танк "Абрамс", который попал на видео.
Предполагается, что на данный момент данных танков подбито больше.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.