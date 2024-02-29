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Под Авдеевкой армия РФ уничтожила ещё один американский танк M1 Abrams

В районе Бердычей ВС РФ уничтожили ещё один американский танк M1 Abrams

Силовые структуры

Появилась информация, что на Авдеевском направлении при наступлении в районе Бердычей Вооружённые силы России уничтожили ещё один американский танк M1 Abrams.

В районе Бердычей ВС РФ уничтожили ещё один американский танк M1 Abrams
Фото: https://cdn.builder.io/api/v1/image/assets%2F068e3e7817cb4351b71538fa2436cbc2%2F4d1807ab1df64f4fb091d24be1ac7c68?width=1600

Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника", отмечая, что по другим данным, уничтожен не один, а два таких натовских танка.

Ранее в Интернет попало видео, как бойцы российской армии "ликвидировали" первый "Абрамс" под Авдеевкой. Всего американцы поставили Киеву 31 такую боевую машину.

Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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