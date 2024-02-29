Под Авдеевкой армия РФ уничтожила ещё один американский танк M1 Abrams

Появилась информация, что на Авдеевском направлении при наступлении в районе Бердычей Вооружённые силы России уничтожили ещё один американский танк M1 Abrams.
Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника", отмечая, что по другим данным, уничтожен не один, а два таких натовских танка.
Ранее в Интернет попало видео, как бойцы российской армии "ликвидировали" первый "Абрамс" под Авдеевкой. Всего американцы поставили Киеву 31 такую боевую машину.
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