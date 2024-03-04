Тридцать один — в поле не воин. Танки США не умеют воевать самостоятельно

Потеря танков Abrams M1 показала несостоятельность тактики США на Украине

Пытаясь остановить наступление России на Авдеевском направлении, 47-я механизированная бригада ВСУ потеряла еще пару своих лучших бронированных машин производства США.

Фото: https://cdn.builder.io/api/v1/image/assets%2F068e3e7817cb4351b71538fa2436cbc2%2F4d1807ab1df64f4fb091d24be1ac7c68?width=1600

Горящая американская гордость

Уничтожен танк M-1 Abrams и инженерная машина Assault Breacher на его базе. В частности, танк, вероятно, можно восстановить, если инженеры ВСУ (или США) смогут добраться до него раньше, чем это сделают российские бойцы. Но эта потеря подчеркивает интенсивность сражения в Бердычах к западу от Авдеевки.

47-я бригада армии Украины — основной "бенефициар" американской гусеничной бронетехники, которая первоначально получила 31 "Абрамс", 90 БМП Bradley и 6 штурмовых машин Breachers. Бригада бежала из Степового, на северном фланге Авдеевки, и создала новую линию обороны в Бердычах. Там она и встречала российские штурмовые группы, применяющие тактику массированной воздушной бомбардировки истребителями-бомбардировщиками и несла потери.

"Экипажи БТР практически провоцируют украинцев выпустить часть своих истощающихся артиллерийских боеприпасов, которых катастрофически не хватает с тех пор, как дружественные России республиканцы в конгрессе США прекратили американскую помощь Украине, начиная с октября", — выкладывают свою аналитику эксперты из Forbes.

По словам автора Дэвида Экса, российская пехота высаживается на какой-то защищаемой позиции — как правило, в заброшенном здании. Пехота готовится к "неизбежной" украинской контратаке, ожидая, что к ним присоединится вторая, третья и даже четвертая российская штурмовая группа.

Цель российской армии — перебросить достаточное количество войск, чтобы создать плацдарм на позицияз националистов. Цель ВСУ — уничтожить российских штурмовиков Для 47-й бригады это означает развертывание американских танков и БМП под прикрытием дронов — и при поддержке штурмовых групп разминирования — для сближения с пехотой ВС РФ при лёгкой поддержке.

Это опасная работа для уставших военнослужащих 47-й бригады, которые практически безостановочно сражались в течение девяти месяцев. За последние несколько дней бригада потеряла не менее 5 процентов лучшей бронетехники. Неясно, сколько экипажей спаслось до того, как их машины сгорели.

Очевидно, что нехватка артиллерии в 47-й бригаде вынуждает её рисковать американской бронетехникой и штурмовиками.

Надежда на конгресс

Западные аналитики не могут прогнозировать, как долго сможет продержаться 47-я. Но если снаряды, обещанные Чехией (800 000 тысяч штук), не придут, то всушникам будет туго. Также Киев очень рассчитывает на американскую помощь.

Издание выражает надежду, что помощь всё же будет, поскольку под усиливающимся давлением "практически всего свободного мира", а также нескольких умеренных законодателей-республиканцев ультраправый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон дал понять, что может разрешить голосование по новой помощи киевской власти где-то в конце марта или начале апреля.

Не для войны с русскими

Однако, потеря нескольких (как минимум трёх) танков за такой короткий срок серьёзно ударил по имиджу военно-промышленного комплекса США. Не говоря уже об отчаянных попытках ВСУ использовать танки "Абрамс" как самостоятельную единицу.

И вот что самое главное. Эти хвалёные танки никогда в таких условиях не воевали, да, и не умеют воевать. А умеют они лишь воевать в пустыне с "бедуинами в шлёпанцах", когда этим танкам помогает боевая авиация с ковровыми бомбардировками, помогает артиллерия, плюс ракетные войска. Вот так американцы воевать умеют. Поэтому 31 машина, поставленная киевскому режиму, сгорит обязательно, если её американцы, спохватившись, не дадут приказ вывести куда-нибудь в Польшу.

Вот и получается, что чрезмерно надутый пафосный пузырь бронетехники Соединённых Штатов ничего не умеет делать на поле боя самостоятельно. И российские бойцы, даже вооружённые простыми квадрокоптерами, это прекрасно показали.