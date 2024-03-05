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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: тяжёлые бои в Бердычах, армия Украины вводит в бой последние резервы

Армия России наступает под Авдеевкой, из Крынок выдавливаются остатки ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Армия России наступает под Авдеевкой, из Крынок выдавливаются остатки ВСУ
Фото: Официальный сайт Минобороны России

Представляем военную сводку на вторник, 5 марта.

Херсонское направление

На этом участке активна боевая авиация РФ. ВКС России наносят удары по дачам у Антоновского моста, уничтожено два пункта управления украинских дронов в районе Антоновки. Поражаются позиции националистов в посёлке Крынки и у Казачьих Лагерей. Активность бандеровцев на правобережье Днепра возросла, они снова попытались доставить резерв к плацдармам.

Сватово-Кременное направление

Здесь продолжаются бои за посёлки Табаевка и Синьковка. Помимо этого, армия России вплотную приблизилась к окраинам села Терны. Не исключается скорое начало боёв за сам посёлок.

Артёмовское направление

Российские войска на пути к городу Часов Яр продолжают штурм населённого пункта Красное (Ивановское), уже занято около половины посёлка. Бойцы ВС РФ также атаковали позиции националистов к северо-западу от Андреевки и Клещеевки. В Богдановке армия Украины сопротивляется упорно. Под Северском ВС РФ продвинулись к восточным окраинам населённого пункта Белогоровка. Серьёзных успехов тут пока нет, но инициатива за русскими бойцами.

Авдеевское направление

Российская группировка продолжает наступать в районе посёлков Бердычи, Тоненькое, Рассвет и Орловка. Армия РФ постепенно продвигается вперёд, засыпая неприятеля ФАБами. Украинская армия использует для сдерживания ВС РФ оставшиеся резервы, попутно подготавливая новые оборонительные рубежи. Если российским войскам удастся создать численный перевес сразу в нескольких точках, то армия Украины не успеет окопаться на западе Авдеевки, а также не сможет распоряжаться последними резервами — поскольку им силы понадобятся сразу и везде.

Продолжаются российские штурмы в Красногоровке и Первомайском. На направлении к селу Курахово бойцы пробиваются через посёлок Георгиевка.

Донецкое направление

Армия России продвинулась с юга в центр н. п. Новомихайловка. Тут также продолжается давление российской армии с востока и северо-востока, поскольку Новомихайловка — это стратегически важный укрепрайон для ВСУ, а потеря посёлка ставит под угрозу угледарскую группировку киевского режима. Враг цепляется за каждый дом, но это не сдерживает российских бойцов, наступление ВС РФ не останавливается. Продолжается работа по освобождению Красногоровки, украинские националисты пытаются безуспешно контратаковать. В городе активно работают ВКС РФ и тяжёлая артиллерия.

Запорожское направление

На Ореховском фронте идут тяжёлые бои в районе населённого пункта Работино и к западу от посёлка Вербовое. У Работино российские бойцы атакуют армию Украины при поддержке бронетехники. Танковый расчёт уничтожил опорник противника. Неонацисты активно огрызаются — атакуют большим количеством беспилотников. БПЛА-разведчики врага действуют до 10 км от линии фронта вглубь российской обороны, FPV-дроны — ещё дальше.

По сообщениям с мест, ВСУ гонят сюда много резервов, и пока наступление российских бойцов врагу удаётся сдерживать.

На Времевском выступе боевые столкновения у Старомайорского и к северу от Приютного.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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