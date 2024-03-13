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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: подробности провала ВСУ на границе РФ, освобождено Невельское

ВС РФ прорывают фланг к Часов Яру, подробности атаки террористов ВСУ на границе

4:04
Силовые структуры » Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

ВС РФ прорывают фланг к Часов Яру, подробности атаки террористов ВСУ на границе
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Представляем военную сводку на среду, 21 марта.

Херсонское направление

Здесь российская армия нанесла поражение двум бригадам ВСУ 128-й горно-штурмовой и 117-й механизированной. Националисты лишились вооружения и техники гаубицы "Мста-Б", трёх автомобилей и орудия Д-30. На ЛБС уничтожено 146 дрона бандеровцев.

Армия Украины со своего берега удерживает часть Крынок под прикрытием БПЛА и артиллерии. Уничтожено четыре катера украинцев, пытавшихся перебросить боеприпасы через Днепр. Ночью нанесены удары по пехотинцам ВСУ у Антоновского моста в районе дач. Неонацисты готовятся к возможной российской операции по форсированию Днепра, строят инженерные сооружения и минно-взрывные заграждения.

Запорожское направление

На этом фронте продолжаются бои в посёлках Работино и Вербовое. Армия Украины проводит ротацию личного состава, наносит удары беспилотниками и артиллерией, минирует местность тяжелыми БПЛА "Баба Яга". Противник собрался с силами и готовит контратаки. На Каменское направление украинская группировка стягивает реактивную и дальнобойную ствольную артиллерию. На Времевском выступе изменений пока нет.

Артёмовское направление

На флангах Артёмовска враг сообщает о прорыве фронта южнее города Часов Яр и посёлка Красное (Ивановское). В Красном подходит к концу зачистка населённика. Российские войска также мощно продвинулись в направлении села Ступочки. Украинцы сообщают, что ситуация тяжёлая.

Авдеевское направление

Российские бойцы освободили посёлок Невельское, он является мощным укрепрайоном. Это поможет ВС РФ плотнее давить на украинцев в Красногоровке с севера. В самом городе идут ожесточённые бои. В посёлке Тоненькое перед штурмом позиции боевиков ВСУ обрабатываются боеприпасами объёмного взрыва из ТОС "Солнцепёк". Под поражение попадает северо-западная часть села.

В населённом пункте Бердычи продолжаются боевые столкновения без особых изменений. Не прекращается штурмы украинских позиций в селе Первомайское.

Сватово-Кременное направление

Российские войска продвинулись в районе села Синьковка. Армия России продолжает наступать в направлении н. п. Терны и Ямполовка и нанесла новый удар по военной инфраструктуре ВСУ в Селидово. Уничтожены пункты связи, склады, места дислокации резервистов. Также там уничтожена ещё одна установка американской реактивной системы залпового огня "Хаймарс".

Граница России

Раскрыты потери украинских террористов после вчерашней утренней попытки прорыва государственной границы РФ. ВСУ потеряли 234 человека убитыми, а также 7 танков, 3 американских БПМ Bradley и 2 бронетранспортёра. Минобороны также представило подробности атак армии Украины.

Около 3-х часов утра террористические формирования при поддержке танков и бронемашин попытались вторгнуться на российскую территорию на трёх направлениях: со стороны села Одноробовка Харьковской области, в районах посёлков Сподарюшино и Нехотеевка Белгородской области.

После ударов армии России в районе Одноробовки уничтожено не менее 60 всушников и 4 пикапа. В районе Нехотеевки ударами ВКС РФ, артиллеристов и дронов "Ланцет" уничтожены минимум 45 боевиков, 2 танка и 2 БТР. В районе Сподарюшино грамотные действия подразделений прикрытия госграницы, удары авиации уничтожили более 100 националистов, 5 танков, 3 БМП Bradley и 2 автомобиля. Инженерная машина ВСУ подорвалась на мине.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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