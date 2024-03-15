Реальные сценарии и модели ядерной войны - погибает полчеловечества

Пора ли бояться? Насколько реальны симуляции ядерной войны

Соцсети обсуждают новое видео — якобы созданное в США моделирование-симуляцию глобального ядерного удара по территории России.

Фото: JeffBolton.org B52 Experience is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Стоит ли бояться появляющихся симуляций и моделирований ядерной войны России, США, Британии (Китая, Индии, Пакистана, двух Корей, и т. д.)? Так задаются вопросом в соцмедиа.

Также россияне обсуждают (украинцы без обсуждений радуются "наши старшие США показали, как сожгут РФ!"), правда ли на Западе моделируют подобные удары.

В ставшем вирусным, но абсолютно бестолковом (ниже будет объяснение, "почему") ролике к территории РФ, безо всякого учёта средств национальной ПРО и ПВО, без ответного удара летят сотни ракет.

Дальше они почему-то начинают бить по Дербенту и Махачкале, а под легендарный трек Desireless "Voyage, Voyage" крутится счётчик "миллионов убитых россиян".

"Это тупое поделие, выглядящее хуже игр в ядерную войну типа "DEFCON" и "First Strike" неправильно распределены цели, не учитывается ответно-встречный удар, нет противодействия систем ПВО и ПРО", — пишут эксперты Telegram-канала "БЧН".

"На карте не обозначены как страны НАТО Швеция и даже вступившая в альянс год назад Финляндия. Зато в цвета организации закрашены почему-то все Балканы и даже Молдавия с Приднестровьем. Там перепутали названия и месторасположения русских городов", — добавляют в "Readovka".

Есть ли реальные модели и симуляции ядерных ударов США по России, Китаю и наоборот? Конечно, да.

Они делятся на три части:

Их создают учёные различных стран — для прогнозирования последствий, в том числе глобальных, Их создают крупные СМИ при поддержке учёных — для того, чтобы повысить интерес аудитории, привлечь читателей, напугать их, Их создают военные, которые также проводят тренировки и учения по ядерным атакам и их отражению — всех стран, каждый год (вспомните российские учения "Гром"с залпами ядерной триады или учения НАТО-США "Лучник", "Защитник", и т. д.).

Например, существует симуляция (абсолютно прозападная, где выигрыш России — это "ужас") ядерной войны от журнала Vox, моделирование одного из старейших в США института Принстона, журнала Time, европейских учёных и т. д.

"В отличие от Китая (и частично — от РФ), Америка придерживается принципа превентивного ядерного удара. Их NPR-2002 закрепил возможность применения ядерных сил против России, КНР, КНДР, а также Ирака, Ирана, Ливии и Сирии по доктрине ядерной политики США (Nuclear Posture Review) и меморандуму Комитета начальников штабов вооружённых сил США "Ядерные операции", — сообщают эксперты TimesRu.

Суть такова:

На каждую российскую шахтную пусковую установку нацелить два ядерных боезаряда и на каждый обособленный объект (завод, ГЭС/ТЭС/АЭС, военные части, и т. д.) на территории России — один заряд.

В минимальном варианте удара намечены 408 ядерных взрывов, а для уничтожения "всего 35 млн. русских" США нужен 51 ядерный боезаряд мощностью по 475 кт. каждый.

На Китай американские военные собираются отправить 254 ядерных боезарядов, из которых 85 предложено нацелить на шахты ракет, 33 — на крупные объекты и города, а 136 — на объекты военно-промышленного комплекса.

Ещё цифр из реальных, а не "интернетно-диванных" моделей и сценариев ядерной войны?

На каждый крупный город РФ нацелено от 1 до 20 боеголовок мощностью от 100 до 500 килотонн (на Москву и Питер — до 200 боеголовок). Россия "отправит" в США от 1 до 30 боеголовок на город, на столицы — по 100. На 14 городов Европы — по 3-10 боеголовок.

Всего по официальным данным у России готовы к применению 4500, а у США — 3800 боеголовок (остальные имеются и на складах, обслуживании, и т. п.)

"По расчётам Принстона, Россия всё-таки "успеет и бахнет в ответ" — и в течение первого часа конфликта погибнет более 90 миллионов человек", — предупреждают западные медиа.

Они добавляют, что самый реальный сценарий ядерной войны между РФ, США и КНР — "пять миллиардов человек погибнут в современной ядерной войне с последующим глобальным голодом, будет уничтожено более половины человечества".

Здесь, конечно, уместно вспомнить легендарные слова российского лидера "тогда как невинные жертвы агрессии мы (попадём) в рай, а они сдохнут без причастия (от нашего ответа)". И другую его фразу-мем "Вам этого не надо, поверьте".

Надеемся, что у любых "моделирующих" сценарии ядерной войны достаточно разума, чтобы это осознавать.