Реальные сценарии и модели ядерной войны - погибает полчеловечества

Соцсети обсуждают новое видео — якобы созданное в США моделирование-симуляцию глобального ядерного удара по территории России.
В ставшем вирусным, но абсолютно бестолковом (ниже будет объяснение, "почему") ролике к территории РФ, безо всякого учёта средств национальной ПРО и ПВО, без ответного удара летят сотни ракет.
Дальше они почему-то начинают бить по Дербенту и Махачкале, а под легендарный трек Desireless "Voyage, Voyage" крутится счётчик "миллионов убитых россиян".
"Это тупое поделие, выглядящее хуже игр в ядерную войну типа "DEFCON" и "First Strike" неправильно распределены цели, не учитывается ответно-встречный удар, нет противодействия систем ПВО и ПРО", — пишут эксперты Telegram-канала "БЧН".
"На карте не обозначены как страны НАТО Швеция и даже вступившая в альянс год назад Финляндия. Зато в цвета организации закрашены почему-то все Балканы и даже Молдавия с Приднестровьем. Там перепутали названия и месторасположения русских городов", — добавляют в "Readovka".
Есть ли реальные модели и симуляции ядерных ударов США по России, Китаю и наоборот? Конечно, да.
Они делятся на три части:
Например, существует симуляция (абсолютно прозападная, где выигрыш России — это "ужас") ядерной войны от журнала Vox, моделирование одного из старейших в США института Принстона, журнала Time, европейских учёных и т. д.
"В отличие от Китая (и частично — от РФ), Америка придерживается принципа превентивного ядерного удара. Их NPR-2002 закрепил возможность применения ядерных сил против России, КНР, КНДР, а также Ирака, Ирана, Ливии и Сирии по доктрине ядерной политики США (Nuclear Posture Review) и меморандуму Комитета начальников штабов вооружённых сил США "Ядерные операции", — сообщают эксперты TimesRu.
Суть такова:
Ещё цифр из реальных, а не "интернетно-диванных" моделей и сценариев ядерной войны?
Всего по официальным данным у России готовы к применению 4500, а у США — 3800 боеголовок (остальные имеются и на складах, обслуживании, и т. п.)
"По расчётам Принстона, Россия всё-таки "успеет и бахнет в ответ" — и в течение первого часа конфликта погибнет более 90 миллионов человек", — предупреждают западные медиа.
Они добавляют, что самый реальный сценарий ядерной войны между РФ, США и КНР — "пять миллиардов человек погибнут в современной ядерной войне с последующим глобальным голодом, будет уничтожено более половины человечества".
Здесь, конечно, уместно вспомнить легендарные слова российского лидера "тогда как невинные жертвы агрессии мы (попадём) в рай, а они сдохнут без причастия (от нашего ответа)". И другую его фразу-мем "Вам этого не надо, поверьте".
Надеемся, что у любых "моделирующих" сценарии ядерной войны достаточно разума, чтобы это осознавать.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.