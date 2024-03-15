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Олег Володин
Реальные сценарии и модели ядерной войны - погибает полчеловечества

Пора ли бояться? Насколько реальны симуляции ядерной войны

Силовые структуры

Соцсети обсуждают новое видео — якобы созданное в США моделирование-симуляцию глобального ядерного удара по территории России.

Пора ли бояться? Насколько реальны симуляции ядерной войны
Фото: JeffBolton.org B52 Experience is licensed under Common Creative: свободное использование материала
  • Стоит ли бояться появляющихся симуляций и моделирований ядерной войны России, США, Британии (Китая, Индии, Пакистана, двух Корей, и т. д.)? Так задаются вопросом в соцмедиа.
  • Также россияне обсуждают (украинцы без обсуждений радуются "наши старшие США показали, как сожгут РФ!"), правда ли на Западе моделируют подобные удары.

В ставшем вирусным, но абсолютно бестолковом (ниже будет объяснение, "почему") ролике к территории РФ, безо всякого учёта средств национальной ПРО и ПВО, без ответного удара летят сотни ракет.

Дальше они почему-то начинают бить по Дербенту и Махачкале, а под легендарный трек Desireless "Voyage, Voyage" крутится счётчик "миллионов убитых россиян".

"Это тупое поделие, выглядящее хуже игр в ядерную войну типа "DEFCON" и "First Strike" неправильно распределены цели, не учитывается ответно-встречный удар, нет противодействия систем ПВО и ПРО", — пишут эксперты Telegram-канала "БЧН".

"На карте не обозначены как страны НАТО Швеция и даже вступившая в альянс год назад Финляндия. Зато в цвета организации закрашены почему-то все Балканы и даже Молдавия с Приднестровьем. Там перепутали названия и месторасположения русских городов", — добавляют в "Readovka".

Есть ли реальные модели и симуляции ядерных ударов США по России, Китаю и наоборот? Конечно, да.

Они делятся на три части:

  1. Их создают учёные различных стран — для прогнозирования последствий, в том числе глобальных,
  2. Их создают крупные СМИ при поддержке учёных — для того, чтобы повысить интерес аудитории, привлечь читателей, напугать их,
  3. Их создают военные, которые также проводят тренировки и учения по ядерным атакам и их отражению — всех стран, каждый год (вспомните российские учения "Гром"с залпами ядерной триады или учения НАТО-США "Лучник", "Защитник", и т. д.).

Например, существует симуляция (абсолютно прозападная, где выигрыш России — это "ужас") ядерной войны от журнала Vox, моделирование одного из старейших в США института Принстона, журнала Time, европейских учёных и т. д.

"В отличие от Китая (и частично — от РФ), Америка придерживается принципа превентивного ядерного удара. Их NPR-2002 закрепил возможность применения ядерных сил против России, КНР, КНДР, а также Ирака, Ирана, Ливии и Сирии по доктрине ядерной политики США (Nuclear Posture Review) и меморандуму Комитета начальников штабов вооружённых сил США "Ядерные операции", — сообщают эксперты TimesRu.

Суть такова:

  • На каждую российскую шахтную пусковую установку нацелить два ядерных боезаряда и на каждый обособленный объект (завод, ГЭС/ТЭС/АЭС, военные части, и т. д.) на территории России — один заряд.
  • В минимальном варианте удара намечены 408 ядерных взрывов, а для уничтожения "всего 35 млн. русских" США нужен 51 ядерный боезаряд мощностью по 475 кт. каждый.
  • На Китай американские военные собираются отправить 254 ядерных боезарядов, из которых 85 предложено нацелить на шахты ракет, 33 — на крупные объекты и города, а 136 — на объекты военно-промышленного комплекса.

Ещё цифр из реальных, а не "интернетно-диванных" моделей и сценариев ядерной войны?

  1. На каждый крупный город РФ нацелено от 1 до 20 боеголовок мощностью от 100 до 500 килотонн (на Москву и Питер — до 200 боеголовок).
  2. Россия "отправит" в США от 1 до 30 боеголовок на город, на столицы — по 100. На 14 городов Европы — по 3-10 боеголовок.

Всего по официальным данным у России готовы к применению 4500, а у США — 3800 боеголовок (остальные имеются и на складах, обслуживании, и т. п.)

"По расчётам Принстона, Россия всё-таки "успеет и бахнет в ответ" — и в течение первого часа конфликта погибнет более 90 миллионов человек", — предупреждают западные медиа.

Они добавляют, что самый реальный сценарий ядерной войны между РФ, США и КНР — "пять миллиардов человек погибнут в современной ядерной войне с последующим глобальным голодом, будет уничтожено более половины человечества".

Здесь, конечно, уместно вспомнить легендарные слова российского лидера "тогда как невинные жертвы агрессии мы (попадём) в рай, а они сдохнут без причастия (от нашего ответа)". И другую его фразу-мем "Вам этого не надо, поверьте".

Надеемся, что у любых "моделирующих" сценарии ядерной войны достаточно разума, чтобы это осознавать.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы кндр пентагон евросоюз великобритания
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