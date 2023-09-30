Смоделировал один из возможных сценариев апокалипсиса - ядерная война между Соединёнными и Россией.
Предоставляет такую "презентацию" американский журнал Time, показывая, как ужасно выглядит это из космического пространства.
Результатом ядерного противостояния станет гибель более пяти миллиардов человек, включая почти 99 процентов населения Европы, РФ, Китая и США.
"Мы, очевидно, не знаем, сколько людей переживут ядерную войну. Но если она даже отдаленно так ужасна, то в ней нет победителей. Только проигравшие", — пишут авторы исследования.
Ранее академик Арбатов заявил, что никто не запретит России применить ядерное оружие, если это понадобится.
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