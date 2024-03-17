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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в отеле Одессы уничтожены наёмники, бойцы РФ зашли в Бердычи

ВС РФ зашли в посёлок Бердычи, в гостинице Одессы ликвидированы наёмники

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

ВС РФ зашли в посёлок Бердычи, в гостинице Одессы ликвидированы наёмники
Фото: www.flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Представляем военную сводку на воскресенье, 17 марта.

Авдеевское направление

Ночью поступила информация, что армия РФ зашла в восточную часть посёлка Бердычи. Российская армия также закрепляется на западной окраине Тоненького. Поступают пока неподтвержденные данные о взятии под полный контроль населённого пункта Орловка, но с учётом оперативной обстановки на этом фронте, информация может быть преждевременной.

Фланги Артёмовска

Здесь продолжаются встречные боевые столкновения на линии Богдановка — Красное (Ивановское). Бандеровцы упорно держатся за западную часть Красного. Российские бойцы попытались снова атаковать в Богдановке, но продвижения пока нет. ВКС России наносят сосредоточенные удары по инфраструктуре врага в городе Часов Яр и его окрестностях, не давая националистам киевского режима проводить ротацию. Армия РФ упорно выматывает неприятеля артиллерийскими обстрелами, беспилотниками и боевой авиацией.

Херсонское направление

С этого направления новостей опять не много. Обе стороны обмениваются ударами через Днепр, серьёзных боёв нет.

Запорожское направление

На этом фронте некоторое затишье под посёлком Работино. Это затишье перед боем. И российские войска и бандеровцы проводят артиллерийскую подготовку. Вероятность того, что вскоре неонацисты попытаются выбить российскую группировку из этого населённика, сохраняется. У населённого пункта Вербовое продолжаются встречные бои.

Угледарское направление

На этом участке спецоперации российская армия взяла штурмом опорник радикалов на юге посёлка Новомихайловка, бои идут на подходе к западной окраине ул. Тимирязева.

Слобожанское направление

Тут украинские войска продолжают терять живую силу в приграничной зоне Белгородской области, но не достигли какого-нибудь значимого результата. Помимо этого, украинская армия производит террористические обстрелы столицы региона и окрестных посёлков, пытаясь так посеять панику и сорвать выборы в России.

Сегодня ночью украинские националисты нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам в Самарской области. Эти удары начали приобретать системный характер, что показывает на серьёзные намерения преступного киевского режима продолжать эти теракты и в дальнейшем.

Утром около 8.00 по московскому времени пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку по российским объектам с применением девяти снарядов чешской РСЗО RM-70 "Вампир" и трёх снарядов РСЗО "Ураган". Дежурными средствами российской ПВО все реактивные снаряды уничтожены в воздухе.

Тыл Украины

Накануне вечером результате российского ракетного удара в районе Белый Колодезь была уничтожена очередная реактивная система залпового огня "Вампир", которой противник опять собирался обстрелять мирных граждан Белгорода.

Большая группа зарубежных наёмников была уничтожена в результате российского ракетного удара по санаторию "Мрия" в Одессе. По предварительной информации, около сотни наёмников уничтожены и около 100 получили ранения. Разбор завалов продолжается.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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