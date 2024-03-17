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Дмитрий Плотников
Паника и безысходность. О чём говорят контратаки ВСУ под Авдеевкой

Контратаки ВСУ под Авдеевкой уничтожат последние резервы Киева

Силовые структуры » Военные новости

Зарубежные аналитики высказывают предположения, что вскоре начнётся эффект от решения главнокомандующего армией Украины Александра Сырского стабилизировать фронт на Авдеевском направлении.

Контратаки ВСУ под Авдеевкой уничтожат последние резервы Киева
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

При этом Вооружённые силы Украины уже сейчас на рубеже Бердычи — Орловка — Тоненькое действуют вовсе не так, как намеревались действовать сперва.

Держат линию высокой ценой

О росте проблем вместо стабилизации фронта сообщает факт нахождения националистов не на оборонительных рубежах в бетонных укреплениях на несколько метров под землёй, а (как армия Украины это называет), они находятся в "активной обороне". Группировка ВСУ контратакует уже почти три недели, абсолютно не жалея личного состава и боевой техники.

По всей вероятности, Киев стремится на нескольких участках улучшить тактическое положение, одновременно выиграв время для подготовки более серьёзной линии обороны в тылу, которая до сих пор не готова и, возможно, не будет готова на протяжении последующих трёх-десяти недель.

Опаздывающая подготовка обороны вынуждает киевскую власть с огромным ущербом выполнять задачу при помощи ротации любой ценой удержаться за линию Бердычи — Очеретино — Тоненькое.

Некому командовать

Характерно, что силы теробороны и механизированные бригады ВСУ на этом фронте сжигаются по сценарию запорожского участка. Например, 23-ю, 47-ю и другие украинские бригады усиливают маршевыми батальонами, что даёт возможность поддерживать боеготовность подразделений и тут же свидетельствует о высочайшем уровне потерь.

В потоке многочисленных кадров с уничтоженной боевой техникой в последний месяц отлично видно, что число советской техники снизилось, тогда как количество иностранной техники НАТО растёт. Та же тенденция и с артиллерией: советские гаубицы встречаются уже реже, чем иностранные. Зафиксировано уничтожение даже таких редких натовских моделей, как Zuzana 2, PzH 2000, Archer и "Богдана". Скорее всего, это говорит о том, что украинская армия задействовала в боевых действиях много тщательно приберегаемых резервов.

Кроме ошибок при планировании стратегии и тактики, с высокой долей вероятности, на уровень украинских потерь влияет и выучка командного состава. Учитывая то, что "элитная" 47-я отдельная механизированная бригада сменила уже пять комбригов и сейчас там командует шестой, в ВСУ наблюдается несомненный дефицит опытных командиров.

Как и в случае с наступлением на Запорожье, новый командный состав имеет под своим началом новейшую технику, которой распоряжается абсолютно неумело и бездарно. Весь ресурс личного состава сжигается в лобовых атаках, плюс эти молодые командиры-всушники крайне неграмотно ведут контрбатарейную борьбу и плохо выстраивают оборону.

Русский ответ

"ВС РФ в этих условиях находятся в куда более выгодном положении, имея на вооружении планирующие бомбы, артиллерию всех калибров и видов, а также тотальное превосходство в воздухе, благодаря которому удаётся перемалывать не только подразделения противника, но и дальнобойные системы ПВО, которые должны их прикрывать", — подтверждает "Военная хроника".

В этих условиях сражение для украинской армии под Авдеевкой выглядит пусти и не как последний бой, но точно, как операция, после которой многие подразделения придётся расформировать. Также не надо сбрасывать со счетов возможное смещение линии боевого соприкосновения после исчерпания личного состава ВСУ западнее возводимого рубежа от посёлка Очеретино на севере до села Карловка на юге.

Если украинская армия потеряет критическую массу ресурсов (все предпосылки для этого есть), то это запросто подтолкнёт армию России к началу операции по выходу на линию Краматорск — Константиновка — Славянск уже к осени.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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