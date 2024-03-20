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Любовь Степушова
Украинские паблики радуются страданиям соотечественников в Сумской и Харьковской областях

Сумская область пустеет в ожидании прихода армии России

Силовые структуры » Военные новости

Рейды диверсантов в Белгородскую область выйдут боком населению Сумской и Харьковской областей Украины. Создание так называемой "санитарной зоны" началось.

Сумская область пустеет в ожидании прихода армии России
Фото: "File:FAB-500 M62 aerial bomb in Park Patriot 01.jpg" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.

Сумская область ровняется с землёй

"Сумскую область будут ровнять всю с землёй за нападение на Белгородскую область", — уверен военный блогер Руслан Татаринов. По его словам, "есть такое решение".

Украинские Telrgram-каналы сообщают, что за прошлую неделю на область сброшено более 200 авиабомб, а за один день зафиксировано 83 обстрела (486 взрывов). Нет света, интернета, соцвыплат. Сейчас регистрируются от 70 до 100 обстрелов в сутки, пишет сайт Nv.ua.

Только на Большую Писаревку, напротив многострадальной российской Козинки, прилетело около 200 бомб, не считая других боеприпасов. Минобороны РФ показало кадры уничтожения пункта дислокации диверсантов в Рыжёвке. Также активно обстреливаются занятые боевиками Поповка, Лукашовка. Уничтожаются личный состав, бронетехника и установки РСЗО.

В воскресенье, 17 марта, ударами "Искандеров" по городу Конотоп уничтожен логистический терминал ВСУ. Город обесточен.

В результате из области Киевом объявлена масштабная эвакуация населения. Руслан Татаринов полагает, что там останется не более 100 тысяч жителей (от 900 тысяч до начала СВО).

В Харькове и области панические настроения

Харьков опустел, квартиру можно купить за 10 тысяч долларов, ежедневно задерживают "коллаборантов".

В Харькове находится оперативный штаб ГУР, который руководит диверсиями. Харьковский аэропорт используется как площадка подскока, а также места дислокации и перемещения подразделений диверсантов. По ним наносятся удары, уничтожаются также цели в населённых пунктах

  • Великий Бурлук,
  • Чугуев,
  • Волчанск,
  • Липцы,
  • Малиновка,
  • Старица.

Это ответ на открытие ВСУ, по сути, ещё одного фронта в Белгородской области, где уже проводятся не диверсии, а полноценная войсковая операция. Боестолкновения и обстрелы не ослабевают, идут попытки прорыва в значимые населённые пункты, Грайваронский район закрыт блокпостами для въезда, губернатор Вячеслав Гладков объявил об эвакуации детей.

Украинские паблики ликуют, записав в ждуны своих сограждан

В украинских СМИ царит кровожадное ликование — мол, русские почувствовали, что значит война. Ответные страдания харьковчан и сумчан для них не важны, это, по их определению, "ждуны".

Аналитики с обеих сторон предполагают, что атаки ВСУ на Белгород — это попытка ослабить давление ВС РФ на западе от Авдеевки и стать отвлекающим фактором для подготовки других наступлений на

  • Орехов,
  • Николаев,
  • Одессу.

Якобы сил у РФ нет так много, чтобы проводить одновременно все нужные атакующие операции.

Достаточно ли сил у РФ, чтобы одновременно везде наступать?

Однако это не факт. Украинский аналитик Константин Машовец рассказал о большом скоплении частей ВС РФ и Росгвардии в Белгородской области ещё до начала операции ГУР.

"Бригадная группа", усиленная танками и артиллерией, по его словам, "одновременно прикрывает важный путь из Белгорода на столицу и может стать весомым резервом в западных приграничных районах Белгородской области".

То есть, возможно, что цель ГРУ — это как раз купирование российского наступления из Белгородской области. Возможно, что план Генштаба РФ будет скорректирован и будет заход в Сумскую область через Белоруссию с активным использованием артиллерийских систем, РСЗО, КАБ.

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"Ничего у вас не получится": последнее предупреждение Запада не нашло адресата в РФ

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу сумы харьков белгородская область
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