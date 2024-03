Украинские паблики радуются страданиям соотечественников в Сумской и Харьковской областях

Рейды диверсантов в Белгородскую область выйдут боком населению Сумской и Харьковской областей Украины. Создание так называемой "санитарной зоны" началось.

Фото: "File:FAB-500 M62 aerial bomb in Park Patriot 01.jpg" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.