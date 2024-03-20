Украинские паблики радуются страданиям соотечественников в Сумской и Харьковской областях

Рейды диверсантов в Белгородскую область выйдут боком населению Сумской и Харьковской областей Украины. Создание так называемой "санитарной зоны" началось.
"Сумскую область будут ровнять всю с землёй за нападение на Белгородскую область", — уверен военный блогер Руслан Татаринов. По его словам, "есть такое решение".
Украинские Telrgram-каналы сообщают, что за прошлую неделю на область сброшено более 200 авиабомб, а за один день зафиксировано 83 обстрела (486 взрывов). Нет света, интернета, соцвыплат. Сейчас регистрируются от 70 до 100 обстрелов в сутки, пишет сайт Nv.ua.
Только на Большую Писаревку, напротив многострадальной российской Козинки, прилетело около 200 бомб, не считая других боеприпасов. Минобороны РФ показало кадры уничтожения пункта дислокации диверсантов в Рыжёвке. Также активно обстреливаются занятые боевиками Поповка, Лукашовка. Уничтожаются личный состав, бронетехника и установки РСЗО.
В воскресенье, 17 марта, ударами "Искандеров" по городу Конотоп уничтожен логистический терминал ВСУ. Город обесточен.
В результате из области Киевом объявлена масштабная эвакуация населения. Руслан Татаринов полагает, что там останется не более 100 тысяч жителей (от 900 тысяч до начала СВО).
Харьков опустел, квартиру можно купить за 10 тысяч долларов, ежедневно задерживают "коллаборантов".
В Харькове находится оперативный штаб ГУР, который руководит диверсиями. Харьковский аэропорт используется как площадка подскока, а также места дислокации и перемещения подразделений диверсантов. По ним наносятся удары, уничтожаются также цели в населённых пунктах
Это ответ на открытие ВСУ, по сути, ещё одного фронта в Белгородской области, где уже проводятся не диверсии, а полноценная войсковая операция. Боестолкновения и обстрелы не ослабевают, идут попытки прорыва в значимые населённые пункты, Грайваронский район закрыт блокпостами для въезда, губернатор Вячеслав Гладков объявил об эвакуации детей.
В украинских СМИ царит кровожадное ликование — мол, русские почувствовали, что значит война. Ответные страдания харьковчан и сумчан для них не важны, это, по их определению, "ждуны".
Аналитики с обеих сторон предполагают, что атаки ВСУ на Белгород — это попытка ослабить давление ВС РФ на западе от Авдеевки и стать отвлекающим фактором для подготовки других наступлений на
Якобы сил у РФ нет так много, чтобы проводить одновременно все нужные атакующие операции.
Однако это не факт. Украинский аналитик Константин Машовец рассказал о большом скоплении частей ВС РФ и Росгвардии в Белгородской области ещё до начала операции ГУР.
"Бригадная группа", усиленная танками и артиллерией, по его словам, "одновременно прикрывает важный путь из Белгорода на столицу и может стать весомым резервом в западных приграничных районах Белгородской области".
То есть, возможно, что цель ГРУ — это как раз купирование российского наступления из Белгородской области. Возможно, что план Генштаба РФ будет скорректирован и будет заход в Сумскую область через Белоруссию с активным использованием артиллерийских систем, РСЗО, КАБ.
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