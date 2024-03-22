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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: массированный удар по объектам Украины, освобождено Тоненькое

Уничтожена инфраструктура Украины. ВС РФ двигаются на Часов Яр

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Уничтожена инфраструктура Украины. ВС РФ двигаются на Часов Яр
Фото: Телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева by Михаил Развожаев

Представляем военную сводку на пятницу, 22 марта.

Херсонское направление

На Херсонщине продолжаются локальные бои. Армия Украины методично бьёт беспилотниками по мирным целям. Сообщается о применении на этом фронте французских кассетных боеприпасов.

Фланги Артёмовска

Тут в ходе штурмов российская группировка десантников продвинулась в сторону города Часов Яр. До него осталось 1,5 км. ВСУ несут значительные потери в живой силе и технике. По националистам работала авиация, ствольная и реактивная артиллерия. Есть пленные боевики. В селе Красное (Ивановское) армия России прижимает радикалов к западной окраине. В посёлке Клещеевка также локальные бои. Восточнее села русская группировка взяла под контроль ст. Алебастровая. Продолжаются штурмы украинских позиций в селе Богдановка.

Авдеевское направление

Здесь очередной успех — российская армия полностью освободила населённый пункт Тоненькое, выбив из села остатки неонацистов. В посёлке Бердычи ВСУ оказывают сопротивление. Следующий важный пункт сопротивления — Семёновка, куда подразделения националистов отошли из Тоненького и Орловки, где размещался их импровизированный логистический центр.

Донецкое направление

Российские войска на этом фронте не снижают интенсивности атак в н. п. Новомихайловка. Армия РФ продавливает упорное сопротивление противника, закрепляясь в центре населённика. По-прежнему в Первомайском тяжёлые позиционные бои. Идут бои и в селе Победа.

Запорожское направление

Тут без особых перемен. В населённом пункте Работино обмен артобстрелами, армия Украины применяет здесь кассетные боеснаряды. Тяжёлые бои также у Вербового, у российских бойцов есть продвижение северо-западнее посёлка.

Граница России

В Белгороде утром после сирены ракетной опасности по городу нанесён удар. Из-за обстрела загорелись припаркованные машины около многоэтажки. Один человек погиб. Женщина вышла утром на прогулку с собаками, когда рядом упала ракета националистов.

На границе с Белгородской и Курской областями относительное затишье, но диверсанты киевского режима продолжают искать слабые места на границе. Главные усилия боевиков сосредоточены на ударах реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотников. Системы ПВО сбили десять снарядов чешской РСЗО "Вампир", обошлось без жертв. Российскими БПЛА была уничтожена РСЗО "Град". ВКС РФ, артиллеристы и операторы дронов наносят постоянные удары по врагу. Уничтожена также редкая французская ЗРК ближнего радиуса Crotale.

Тылы Украины

Сегодня утром по объектам Украины был нанесён комбинированный ракетный удар. Ночью "Герани" начали искать цели в разных городах Украины, через два часа к ним подключились 12 ракетоносцев Ту-95МС. Предположительно, применяли ракеты Х-101/Х-555.

Удары зафиксированы в Ивано-Франковске, а также Днепропетровской, Львовской, Винницкой областях. Потом прилетело по Одессе, появлялась информация о взрывах в районе порта, где находится штаб командования "Юг" ВСУ.

Много мощных взрывов в Харькове, мэр Терехов позднее сообщил о 15 прилётах. Перед этим фиксировали взрывы на заводе "Электротяжмаш".
В Запорожье около 10-ти ракетных ударов нанесено по военным и энергетическим объектам.

Массированный удар нанесён по аэродрому Канатово под Кировоградом, по Кременчугу, объектам в Черкасской области и аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Именно оттуда Су-24 ВВСУ вылетали для ударов крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP.

Удары и в Тернопольской области — прилетело в 777-й отдельный полк в Бережанах. Слышны были взрывы в Черкассах — удару пришлись по 2183-му центру обеспечения топливом в/ч А4167 и 2320-му центру обеспечения автотехникой и имуществом. Рядом с ними находился склад боеприпасов (в/ч А3177).

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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