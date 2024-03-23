Сводка с фронта: наступление русской армии у Бердычей, страшный теракт в "Крокусе"

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации в тылу и на Украине.
Представляем военную сводку на субботу, 23 марта.
Начнём с новостей, которые не касаются напрямую зоны СВО. Однако вся страна ведёт борьбу с насилием и экстремистами, нет никаких сомнений, что эта атака — часть того сражения, которую западные спецслужбы ведут с нашим государством уже много лет, поэтому расскажем вкратце, что же произошло накануне в подмосковном "Крокус сити холле".
Нападение в Красногорске произошло около 20:00, когда на сцену концертного зала должна была выйти группа "Пикник". Вскоре в Интернете появились первые кадры от очевидцев. На видео слышно стрельбу и видно людей, укрывающихся от пуль. Несколько террористов в камуфляже ворвались через партер в зал и начали расстреливать зрителей. В помещение боевики проникли через главный вход, расстреляв охрану, после чего двинулись по холлам, убивая всех на пути и поджигая здание.
Скоро огонь распространился, загорелась кровля. К месту было направлено более 70 машин "скорой". К "Крокусу" прибыли правоохранители и спецназ. По информации на утро 23 марта, в результате теракта погибло более 80 человек, включая детей, более 130 ранены. Террористы в общей суматохе смогли скрыться (возможно, сорвав накладные бороды).
Уже немало стран выразили соболезнования россиянам, родным и близким погибших. Отреагировали и в США. Представитель Вашингтона заявил, что США осуждают терроризм и что Белый дом не располагал какими-то сведениями о подготовке этого теракта. Отдельно они подчеркнули, что нет данных, что за террористическим актом стоит Украина.
Киев свою причастность к нападению также опровёрг. Это сделал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, но представитель ГУР Украины Юсов заявил, что события в "Крокусе" якобы инсценировала Москва. Такую же версию озвучили многие официальные лица киевской власти. Если версия об участии Киева в организации этого теракта подтвердится, то с украинскими властями надо поступать как с террористами, отметил у себя в Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Отдельно надо сказать о словах секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, косвенно заявившего о причастности Киева к теракту.
"Весело сегодня в Москве? Я считаю, что очень весело. Хочется верить, что такое веселье мы будем им устраивать чаще. Все-таки "братский" народ, а родственников нужно чаще радовать и чаще к ним в гости ходить. Значит, будем ходить", — сказал глава СНБО.
А уже около 8:30 в Брянской области задержали машину с предполагаемыми преступниками. Недалеко от поселка Теплый недалеко от границы с Белоруссией и Украиной остановлено авто, где находилось 6 человек: двое задержаны, четверо смогли бежать — их ищут.
С задержанными работают спецслужбы.
Тут продолжается зачистка боевиков на левобережье Днепра. Есть информация о небольших подразделениях в районе села Крынки и у Антоновского моста.
Здесь бои в посёлке Работино. Северо-западнее села Вербовое армия РФ старается продавить оборону неонацистов. Линия боевого соприкосновения стоит.
Тут есть новые успехи ВС РФ. После месяца напряжённых боёв армия России полностью освободила Орловку. Полностью зачищено и Тоненькое. Большие резервы, брошенные на удержание рубежа у Бердычей, потеряны наполовину. Севернее Бердычей российская группировка пытается войти в Новокалиново. Вероятнее всего, новая линия фронта пройдет по линии Очерётино — Семёновка — Яснобродово это к западу от Авдеевки.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.