Сводка с фронта: наступление русской армии у Бердычей, страшный теракт в "Крокусе"

Теракт в "Крокус сити холл". Под Авдеевкой зачищены Орловка и Тоненькое

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации в тылу и на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Kollmann

Представляем военную сводку на субботу, 23 марта.

Теракт в России

Начнём с новостей, которые не касаются напрямую зоны СВО. Однако вся страна ведёт борьбу с насилием и экстремистами, нет никаких сомнений, что эта атака — часть того сражения, которую западные спецслужбы ведут с нашим государством уже много лет, поэтому расскажем вкратце, что же произошло накануне в подмосковном "Крокус сити холле".

Нападение в Красногорске произошло около 20:00, когда на сцену концертного зала должна была выйти группа "Пикник". Вскоре в Интернете появились первые кадры от очевидцев. На видео слышно стрельбу и видно людей, укрывающихся от пуль. Несколько террористов в камуфляже ворвались через партер в зал и начали расстреливать зрителей. В помещение боевики проникли через главный вход, расстреляв охрану, после чего двинулись по холлам, убивая всех на пути и поджигая здание.

Скоро огонь распространился, загорелась кровля. К месту было направлено более 70 машин "скорой". К "Крокусу" прибыли правоохранители и спецназ. По информации на утро 23 марта, в результате теракта погибло более 80 человек, включая детей, более 130 ранены. Террористы в общей суматохе смогли скрыться (возможно, сорвав накладные бороды).

Уже немало стран выразили соболезнования россиянам, родным и близким погибших. Отреагировали и в США. Представитель Вашингтона заявил, что США осуждают терроризм и что Белый дом не располагал какими-то сведениями о подготовке этого теракта. Отдельно они подчеркнули, что нет данных, что за террористическим актом стоит Украина.

Киев свою причастность к нападению также опровёрг. Это сделал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, но представитель ГУР Украины Юсов заявил, что события в "Крокусе" якобы инсценировала Москва. Такую же версию озвучили многие официальные лица киевской власти. Если версия об участии Киева в организации этого теракта подтвердится, то с украинскими властями надо поступать как с террористами, отметил у себя в Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Отдельно надо сказать о словах секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, косвенно заявившего о причастности Киева к теракту.

"Весело сегодня в Москве? Я считаю, что очень весело. Хочется верить, что такое веселье мы будем им устраивать чаще. Все-таки "братский" народ, а родственников нужно чаще радовать и чаще к ним в гости ходить. Значит, будем ходить", — сказал глава СНБО.

А уже около 8:30 в Брянской области задержали машину с предполагаемыми преступниками. Недалеко от поселка Теплый недалеко от границы с Белоруссией и Украиной остановлено авто, где находилось 6 человек: двое задержаны, четверо смогли бежать — их ищут.

С задержанными работают спецслужбы.

Херсонское направление

Тут продолжается зачистка боевиков на левобережье Днепра. Есть информация о небольших подразделениях в районе села Крынки и у Антоновского моста.

Запорожское направление

Здесь бои в посёлке Работино. Северо-западнее села Вербовое армия РФ старается продавить оборону неонацистов. Линия боевого соприкосновения стоит.

Фланги Авдеевки

Тут есть новые успехи ВС РФ. После месяца напряжённых боёв армия России полностью освободила Орловку. Полностью зачищено и Тоненькое. Большие резервы, брошенные на удержание рубежа у Бердычей, потеряны наполовину. Севернее Бердычей российская группировка пытается войти в Новокалиново. Вероятнее всего, новая линия фронта пройдет по линии Очерётино — Семёновка — Яснобродово это к западу от Авдеевки.