Путин не поверил Западу. За жертвы в "Крокусе" ответят террористы в Киеве

Месть за "Крокус": ВКС РФ после нанесения ударов по зданиям ГРУ, ударили по центрам СБУ в Киеве

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Владимир Путин не поверил в западную версию о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокус Сити". ВКС РФ начали наносить удары возмездия по террористическим центрам в Киеве.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

ВКС РФ ударили по террористам в Киеве

ВКС РФ "поздравили" СБУ в день Службы безопасности Украины — российские ракеты, судя по всему, гиперзвуковые "Кинжалы" или "Искандер-М", пролетели из Крыма до Киева и ударили по объектам ведомства в Голосеевском районе, сообщают российские источники.

Ракеты не были обнаружены ПВО ВСУ до момента попадания в цель. Украинские паблики утверждают, что работали гиперзвуковые "Цирконы", так как ракеты пролетели 600 километров примерно за две минуты.

Предварительно также поражены позиции ЗРК "Пэтриот" в районе аэропорта "Жуляны".

Днём ранее был удар по объектам ГУР в Киеве, газотранспортной системе Украины, комплексу подготовки пилотов F- 16 и собственно сборочному цеху самолётов во Львовской области. Также продолжается интенсивное уничтожение энергосистемы Украины.

В Кремле не поверили в легенду Запада о следе ИГИЛ* в "Крокусе"

В Кремле не поверили в версию Запада про ИГИЛ*, и это часть ударов возмездия, о которых говорил президент РФ Владимир Путин.

Как пишут эксперты, поверить в западную "легенду" было трудно. У джихадистской группировки сейчас "крайне напряжённо как с финансами, так и с кадрами". Судя по объективным данным, никто не встречался с боевиками перед атакой, им просто дали координаты схрона и снабдили всеми остальными инструкциями. Они были обречены на смерть — расчёт был на уничтожение террористов при переходе границы, либо что "пристрелят уже сами".

Это сильно отличается от modus operandi ИГИЛ*. Очень многие факты указывают на то, что за организацией теракта "стоит не полуживое ИГИЛ*", а некая спецслужба и что это ГУР МО Украины.

Судя по статьям в западных СМИ, версия о следе ИГИЛ* "обсасывается" с целью раскачать обстановку в РФ на базе:

неготовности ФСБ,

плохих мигрантов, которых власти массово пускают в страну (не отменяет коррупцию в этом вопросе),

религиозного аспекта,

возврата к кошмарному прошлому, с которым "Путину так справиться и не удалось".

Однако это не сработает, у России есть прививка ко всем аспектам перечисленных "болезней".

Население РФ отлично понимает, кто стоит за терактом.

Российские бойцы отомстят террористам на фронте

Ждём хороших новостей с фронта, бойцы ВС РФ захотят отомстить за жертвы в "Крокусе".

Передовые части российской армии вышли к Часов Яру — ключевому городу на всей линии боевого соприкосновения (ЛБС). ВКС РФ сейчас работает по укреплённому району ВСУ с позывным "Высота". Фактически противник окопался на левом берегу канала Северского донца, где находится самая верхняя точка обороны города. Часов Яр, вероятно, будут брать в клещи.

После взятия Богдановки севернее Часова Яра начнётся поход на Краматорск.

В районе Бердычей, Семёновки и Орловки западнее Авдеевки также продолжаются активные боевые действия. В случае успеха на этой линии открывается путь на Павлодар. До него 100 километров. Южнее россияне закрепились близ Красногоровки. Также продвижения у российских войск есть в районе Старомайорского на Времьевском выступе. Россия может прорвать фронт в любом месте на ЛБС.

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* Террористическая организация, запрещённая в РФ