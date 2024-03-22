В "Кинжалах" может быть ядерный заряд: в Москве дали понять, что будет с Украиной

РФ ответила на новый план Запада мощными ударами по центрам принятия решений, энергосистеме и логистике Украины

В Кремле после угроз Франции, эскалации на границе в Белгородской области и ударам ВСУ по НПЗ на территории РФ решили намекнуть всем на скорое уничтожение государственности Украины.

Фото: dvidshub.net by Pfc. Nicholas Baird

Москва в ярости

В Москве серьёзно отнеслись к угрозам президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке военного контингента на Украину.

"Макрон весьма последователен в тезисе о возможности отправки французского контингента на Украину, вряд ли идёт речь о двусмысленности перевода", — заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

Эти угрозы от Франции совпали с общевойсковой операцией ВСУ и ГУР на границе с Белгородской и Курской областями, а также массовыми атаками на российские НПЗ и хранилища. Глава СВР РФ Сергей Нарышкин уточнил, что первый французский контингент из двух тысяч человек для отправки на Украину уже готовится.

О том, что в Москве закипает "разум возмущённый", сказали эмоциональные слова вице-спикера Думы Петра Толстого французскому телевидению. На хорошем французском языке Толстой пояснил, что в случае направления на Украину регулярной армии Франции "мы убьём всех французских солдат".

"Нам наплевать на Макрона. Мы убьём их всех. Можете не сомневаться”, — сказал Толстой в интервью телеканалу BFMTV, и его взгляд сказал о многом.

На замечание журналиста, а не боится ли РФ ядерного оружия Франции, политик отмахнулся — "всего 200 ракет". К слову, у РФ — на порядок больше.

Накипело: Украина в огне

Ответными шагами РФ стали удары ВКС последних дней с применением "Гераней", гиперзвуковых "Кинжалов" и "Искандеров".

Нанесены…

Удар 21 марта по центрам управления в Киеве и Харькове, в частности по штабам ГУР, как отметили украинские источники. В Харькове убиты иностранные специалисты и занятые в атаках на Белгородскую область военные ГУР, сообщили источники РИА "Новости". Удар огромного масштаба утром 22 марта по энергетической системе Украины. Удары наносились по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям, управляемым "Укрэнерго".

Поражено множество фундаментальных объектов, среди них…

Днепропетровская ГЭС (ДнепроГЭС), поражён машинный зал, движение по дамбе перекрыто.

Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Бурштынская ТЭС в Иваново-Франковской области.

Змиевская ТЭС и ТЭС №5 в Харьковской области, сообщается о более чем 15 прилётах по объектам энергетики города. Харьков обесточен. Не функционирует электротранспорт и связь всех видов. Харьковская и Сумская области скоро станут непригодными для проживания, РФ начала создавать "санитарную зону".

Запорожская ГЭС. В результате отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ "Днепровская" на ЗАЭС. В настоящее время Запорожская АЭС соединена с украинской энергосистемой только по линии электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная". Блэкаут на части Украины обеспечен. При этом находящаяся под контролем РФ станция остановлена в холодном и один реактор — в горячем состоянии, к ударам готовились.

Предположительно под удар также попали Приднепровская (Днепропетровская область) и Криворожская ТЭС.

На Украине фиксируют серьёзные сбои в работе интернета: проблемы наблюдаются в

Харькове,

Днепропетровске,

Виннице

и Хмельницком,

сообщает служба мониторинга NetBlocks.

У РФ есть план мгновенного уничтожения государственности Украины

Послан сигнал, что у РФ есть план мгновенного уничтожения государственности Украины. Он будет достигнут с одновременным ударом по центрам управления, энергосистеме, мостам, портам и железнодорожным перегонам.

ПВО Украины уничтожено, судя по "картинке" с поражённых объектов. При этом в любой из гиперзвуковых ракет "Кинжал" мог быть заложен ядерный боеприпас.

Западу надо крепко подумать, стоит ли пытаться и дальше "нанести РФ стратегическое поражение".

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