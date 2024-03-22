В "Кинжалах" может быть ядерный заряд: в Москве дали понять, что будет с Украиной

В Кремле после угроз Франции, эскалации на границе в Белгородской области и ударам ВСУ по НПЗ на территории РФ решили намекнуть всем на скорое уничтожение государственности Украины.
В Москве серьёзно отнеслись к угрозам президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке военного контингента на Украину.
"Макрон весьма последователен в тезисе о возможности отправки французского контингента на Украину, вряд ли идёт речь о двусмысленности перевода", — заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.
Эти угрозы от Франции совпали с общевойсковой операцией ВСУ и ГУР на границе с Белгородской и Курской областями, а также массовыми атаками на российские НПЗ и хранилища. Глава СВР РФ Сергей Нарышкин уточнил, что первый французский контингент из двух тысяч человек для отправки на Украину уже готовится.
О том, что в Москве закипает "разум возмущённый", сказали эмоциональные слова вице-спикера Думы Петра Толстого французскому телевидению. На хорошем французском языке Толстой пояснил, что в случае направления на Украину регулярной армии Франции "мы убьём всех французских солдат".
"Нам наплевать на Макрона. Мы убьём их всех. Можете не сомневаться”, — сказал Толстой в интервью телеканалу BFMTV, и его взгляд сказал о многом.
На замечание журналиста, а не боится ли РФ ядерного оружия Франции, политик отмахнулся — "всего 200 ракет". К слову, у РФ — на порядок больше.
Ответными шагами РФ стали удары ВКС последних дней с применением "Гераней", гиперзвуковых "Кинжалов" и "Искандеров".
Нанесены…
Поражено множество фундаментальных объектов, среди них…
На Украине фиксируют серьёзные сбои в работе интернета: проблемы наблюдаются в
сообщает служба мониторинга NetBlocks.
Послан сигнал, что у РФ есть план мгновенного уничтожения государственности Украины. Он будет достигнут с одновременным ударом по центрам управления, энергосистеме, мостам, портам и железнодорожным перегонам.
ПВО Украины уничтожено, судя по "картинке" с поражённых объектов. При этом в любой из гиперзвуковых ракет "Кинжал" мог быть заложен ядерный боеприпас.
Западу надо крепко подумать, стоит ли пытаться и дальше "нанести РФ стратегическое поражение".
Читайте по теме:
"Просто Путин": Запад делает ошибки, угрожающие распадом его системе
Благодаря золоту РФ преодолела "адские" санкции и вышла на экономический рост
Украинские паблики радуются страданиям соотечественников в Сумской и Харьковской областях
Александр Ревва лишится бизнеса из-за нарушений, выявленных налоговой службой.