Сводка с фронта: в Киеве уничтожено руководство СБУ, зачищаются лесопосадки у Часов Яра

В Киеве уничтожены ЗРК Patriot, Армия России наступает на Клещеевку

3:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: Минобороны РФ

Представляем военную сводку на вторник, 26 марта.

Донецкое направление

Тут бои не стихают на нескольких участках. Российская армия наступает в Новомихайловке — центр населённого пункта уже освобождён, за киевским режимом остаются западные окраины. В посёлках Победа и Георгиевка тоже есть успехи. Артиллеристы ВС РФ бьют по позициям националистов в Максимильяновке. В районе Первомайского и Невельского серьёзные встречные бои — противник пытается вернуть позиции на окраинах, однако безрезультатно.

Херсонское направление

На этом фронте артиллерия российской группировки наносит удары по позициям бандеровцев в Тягинке напротив села Крынки. В Каховке ВСУ обстреливают мирное население — 4-хлетний ребёнок попал в реанимацию после обстрела жилого квартала. Неонацисты выцеливают беспилотниками технику Армии России, которая всё активнее действует на островах.

Авдеевское направление

Армия России тут методично расширяет территорию контроля вокруг освобождённого посёлка Тоненькое, постепенно выравнивая фронт к населённому пункту Первомайское. Противник отвечает ударами тяжёлой техники и БПЛА. От освобождённой Орловки бои сместились в сторону села Семёновка, очевидно, группировка ВС РФ готовится к штурму.

Запорожское направление

На этом участке изменений пока нет — в Работино продолжаются встречные бои, к северу от посёлка Вербовое российские артиллеристы продолжают бить по позициям ВСУ.

Южно-Донецкое направление

На этом участке после долгого затишья российские войска вчера предприняли штурм на позиции неонацистов у села Старомайорское, также атакуют в посёлке Урожайное с прицелом на населённые пункты Великая Новосёлка и Времевка, с которых когда-то начинался "контрнаступ" ВСУ.

Фланги Артёмовска

На этом фронте в последние дни идут ожесточённые бои. После освобождения села Красное (Ивановское) и взятия высотки армия России ускорила продвижение в Богдановке и Клещеевке, где враг цепляется за западные рубежи. Российская армия зачищает прилегающие лесопосадки и двигается к линии Часов Яр — Канал.

Северское направление

Здесь кроме локальных боёв у Белогоровки ВС РФ продолжают бои у села Весёлое. Российские бойцы оттеснили неприятеля с важных опорных пунктов и вынудили ВСУ бежать за речку. Армия РФ бьётся за доминирующую высоту и лесопосадки вдоль железнодорожной ветки севернее Весёлого.

Краснолиманское направление

Тут российская группировка возобновила штурмы у Ямполовки и Тернов, но серьёзных изменений нет. На купянском участке отбиты контратаки националистов у Синьковки.

Граница РФ

Попытки националистов прорваться в Белгородскую область прекратились, но террористические удары ВСУ по мирным гражданам продолжаются. Бандеровцы несколько раз в день бьют по региону из реактивных систем залпового огня. Только за вчера было трое раненых, в том числе от атак БПЛА-камикадзе противника. В Ростовской области российская ПВО успешно отработала по воздушным целям между Батайском и Новочеркасском.

Тыл Украины

В Киеве ракетным ударом было уничтожено здание, где проходило совещание руководителей СБУ. Также в столице Украины на аэродроме уничтожены два американских дефицитных ЗРК Patriot. Есть данные, что удары наносились гиперзвуковой ракетой "Циркон".

Также удары по Одессе и Харькову сильно обесточили города.