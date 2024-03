Сводка с фронта: уничтожен подземный бункер с офицерами НАТО, освобождено село Весёлое

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.