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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: уничтожен подземный бункер с офицерами НАТО, освобождено село Весёлое

В ВСУ пишут отказы выходить на передовую, у Киева серьёзные проблемы с логистикой

4:10
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

В ВСУ пишут отказы выходить на передовую, у Киева серьёзные проблемы с логистикой
Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Представляем военную сводку на среду, 27 марта.

Фланги Артёмовска

Российские войска прорвали ряд линий украинской обороны, приблизившись к Часов Яру. Двигаясь от Артёмовска, армия РФ за последние дни разгромила несколько подразделений националистов и заняла крупные опорные пункты. По самому городу По Часов Яр нанесён удар ракетой "Искандер". Уничтожен командный пункт — углублённый бункер с офицерами НАТО.

Поступают данные, что силами 51-го полка 106-й дивизии ВДВ освобождён населённый пункт Весёлое. Под контроль ВС РФ перешла близлежащая дамба. Также армия Украины готовит выход из Богдановки, за которую идут бои уже давно. Тем не менее, ВСУ намерены оставлять боевые подразделения для замедления движения российской группировки.

Авдеевское направление

Здесь российская армия продвинулась севернее Бердычей, охватывая данный посёлок. Продолжается штурм Семёновки, работают ВКС РФ и артиллеристы. Неонацисты бьют кассетными боеприпасами и БПЛА, подтягивают резервы живой силы. Между Первомайским и Тоненьким продолжается зачистка территории от бандеровцев. В самом посёлке Первомайское продолжаются бои. Отражено несколько контратак штурмовиков ВСУ, они потеряли здесь до 15 единиц техники и до 280 боевиков.

Донецкое направление

Тут ВСУ безуспешно пытались выбить русских бойцов с важной высотки у Богдановки. Фиксируется продвижение ВС РФ на линии Красное — Клещеевка. Силы армейской авиации и артиллерии нанесли удары по украинским бригадам, которые потеряли тут более 425 человек.

Херсонское направление

Армия России на этом фронте продолжает выбивать ВСУ из села Крынки. Противник вынужденно сократил присутствие живой силы, каждую доставку резервов и боеприпасов по Днепру встречают российские ударные дроны и артиллерия.

Запорожское направление

На этом фронте в результате слаженных действий армии России улучшено положение на переднем крае, нанесены удары по технике и личному составу ВСУ у Работино и Новосёловки. Потери врага составили до 50 боевиков и 4 единицы боевой техники. В самом Работино в многочисленных окопах уничтожается пехота противника.

Краснолиманское направление

Российские войска тут прорываются к окраинам Тернов, ВСУ испытывают нехватку живой силы. Появилась информация о письменных отказах националистов выходить на ЛБС из-за неудовлетворительного морального состояния и отсутствия ротации. Армия России также продвинулась в районе посёлка Табаевка. Бойцы закрепляются на новых позициях.

Тыл Украины

У ВСУ из-за перебоев электроэнергии начались трудности с логистикой. Доставка боеприпасов и резервов нарушена. Переброску оружия, снабжения продовольствием, запчастей, топливом приходится часто задерживать. Замедлилось и восстановление бронетехники в ремонтных базах. На Украине подчёркивают, что если удары по энергетической сфере русские продолжат, то фронт сильно просядет.

Границы РФ

Над Белгородом опять слышны взрывы. Российские комплексы ПВО уничтожили 18 реактивных снарядов над регионом. Удар наносился опять из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Губернатор области Вячеслав Гладков уже сообщил об одном пострадавшем: в городскую больницу доставлен с ранением прохожий.

"В посёлке Дубовое посечены окна в двух квартирах, различные повреждения выявлены в 9 частных домовладениях, также посечены 6 автомобилей. В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного домовладения", — заявил Гладков.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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