Решение о ликвидации: в России отдан приказ "валить" Зеленского, директоров ГУР и СБУ Буданова и Малюка ракетами или БПЛА

Army Times: Зеленский, Малюк и Буданов могут быть ликвидированы ударами ракет ВС России

4:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главы СБУ и ГУР Украины и президент Зеленский будут ликвидированы ударами ракет, авиации или спецназа ВС РФ — в этом уверены западные офицеры из военного проекта Army Times (Military).

Фото: Midjouney: Фото Зеленского помещено в прицел снайперской винтовки by Midjourney v 4.5 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Ранее глава ФСБ России коротко ответил журналистам на вопрос о том, почему враги (в том числе руководители украинских спецслужб), совершающие преступления против России, ещё живы и не поражены. "Всё впереди", — ёмко ответил Александр Бортников.

В свою очередь, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал руководителей спецслужб Украины стоящими за терактом в "Крокус Сити Холле". На вопрос, являются ли они законными целями ВС РФ, был дан положительный ответ.

"Гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех", — так "приговорил" заказчиков и соучастников теракта в "Крокусе" зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, что ранее глава СБУ Василий Малюк и руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов публично и с гордостью заявили:

Украина атаковала Крымский мост и НПЗ, ведёт атаки ракетами и БПЛА по городам РФ — и собирается это повторять и усиливать,

Украина убила на территории России военкора Татарского, депутата Киву, пыталась взорвать писателя и политика Прилепина, устроила убийства главы МВД ЛНР и прокурора ЛНР и т. д.

Украина будет устраивать диверсии "всё глубже и глубже" на территории России.

По данным рассылки Army Times (Military) от 26 марта 2024 года, "решение о ликвидации ряда военно-политических руководителей Украины высокоточными, беспилотными средствами или действиями рейнджеров (спецназа) ВС РФ уже было принято".

Военные эксперты считают, что такой приговор был вынесен после выявления "украинского следа", а заявления руководства российских спецслужб — это "паблисити" (публичная озвучка, декларация намерений).

"Решение (президент России) Владимир Путин принял после исчерпывающего доклада по итогам допросов террористов, расследования причастности заказчиков, а также информации из Турции, Белоруссии и анализа траффика (данных) в мессенджерах, который проводят спецслужбы РФ" — делится ATM.

Отметим, российские политологи уже сообщали, что "Владимир Зеленский будет признан законной целью в случае, если Первый (президент Путин) получит абсолютные и неопровержимые доказательства причастности представителей военно-политического руководства Украины к теракту".

"Говоря народным языком, Зеленского, Малюка и Буданова "завалят" — скорее всего, точным ракетным ударом, либо ударом БПЛА. Москва уже показывала кадры с беспилотника над кортежем Зеленского и ракетный "привет" в Одессе. Это дело времени и окончательного политического решения", — заявил Pravda. Ru подполковник военной разведки (ГРУ ГШ СССР) в отставке Александр Медведев.

Также, по данным ATM, мошеннические колл-центры ("разводящие" россиян на миллионы рублей, заставляющие атаковать выборы, военкоматы и т. д.) наконец-то признаны законной целью для боевого применения.

Напомним, ранее мы уже приводили прогноз генерала ФСБ Александра Медведева о том, что российские силовики планируют ликвидировать директора ГУР Кирилла Буданова.

К слову, Россия уже не постеснялась в очередной раз убить высокопоставленных офицеров НАТО, помогавшим ВСУ, ГУР и СБУ убивать российских военных и мирных граждан.