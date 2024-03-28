На аэродромы базирования украинских F-16 в Румынии и Польше уже нацелены ВСК РФ

Путин предупредил Румынию и Польшу, которые приютят на своих аэродромах украинские F-16

3:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Аэродромы базирования украинских F-16 в странах НАТО будут уничтожены, если они будут вылетать оттуда на цели в зоне СВО и России.

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис is licensed under public domain

Своевременное предупреждение Путина

После того, как ВКС РФ 20 ракетами уничтожили аэродром для F-16 у города Стрый Львовской области, стало очевидно, что только в странах НАТО есть вероятность безопасного их базирования. Но президент РФ Владимир Путин предупредил, что ответ будет.

"Если они (F-16) будут применяться с аэродромов третьих стран, то они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились. F-16 являются носителями ядерного оружия, и это тоже мы будем должны учитывать при организации боевой работы", — сказал Путин в ходе беседы с вертолётчиками-участниками СВО в Торжке Тверской области.

Это очень жёсткое и своевременное заявление, так как министр вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Франция намерена адаптировать свои управляемые авиабомбы AASM для F-16, которые будут направлены на Украину западными союзниками.

То есть тема развивается и первая группа самолётов, по сообщениям западных СМИ, будет поставлена Украине в июле. Бельгия, Дания, Норвегия и Нидерланды входят в число стран, которые обязались подарить F-16 Украине. Украинские лётчики готовятся, но не исключено и привлечение пилотов НАТО.

Президент РФ неслучайно сделал акцент, что F-16 являются и носителями ядерного оружия. Это означает, что угрозу, возможно, будут отводить адекватным ответом — ядерным ударом по аэродромам.

Румыния и Польша уже готовы принять украинские F-16

Первым претендентом на такой ответ станет Румыния, где давно готовится для обозначенной цели аэродром 57-й авиабазы Михаила Когэлничану в Констанце. Он находится всего в 100 километрах от острова Змеиный, и там есть база обучения пилотов и персонал, в том числе американский. Румынию спешно довооружают поставками F-16. Она уже имеет действующую эскадрилью, состоящую из 17 самолётов, купленных несколько лет назад у Португалии. Недавно приобретены "по очень хорошей цене" 32 самолёта F-16 у Норвегии, которые все будут поставлены в 2025 году.

Второй целью являются аэродромы Польши, где есть центры обслуживания F-16 на авиабазах в Ласке и Кшесинах, но крупнейшая инфраструктура, позволяющая проводить такие процедуры, имеется на Военном авиационном заводе № 2 в Быдгоще, где есть и аэродром. Польшу уже предупредили петлёй российской ракеты, залетевшей на её территорию на 39 секунд.

Легитимными целями для РФ становятся и средства защиты этих аэродромов силы ПВО НАТО. Ответ РФ будет означать начало третьей мировой войны уже в горячей форме.

Путин рассказал, как можно остановить третью мировую войну

Путин рассказал, как можно предупредить её — выходом на переговоры о глобальной безопасности РФ.

"Если бы после распада СССР были построены совершенно новые отношения в сфере безопасности в Европе, как предлагала Россия, то ничего подобного сегодня не произошло бы", — подчеркнул он, добавив, что "российские интересы" должны были быть учтены.

Читайте по теме:

Истребители F-16 не решат проблемы Киева: в НАТО не верят в их успех на Украине

Удар ВС РФ по аэродрому на Украине является сигналом для НАТО, что Россия сможет уничтожить F-16

Польша всё еще думает, что живёт в мирное время. Российская ракета показала, что это не так