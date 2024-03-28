Сводка с фронта: уничтожен очередной танк Abrams, освобождение посёлка Бердычи

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.
Представляем военную сводку на четверг, 28 марта.
На этом фронте российские войска продолжают теснить армию Украины в Новомихайловке и в посадках по обе стороны посёлка. По лесопосадкам группировка Вооружённых сил РФ продвигается также с юга от города Красногоровка, там продолжаются встречные бои. В селе Победа российские бойцы постоянно отбивают попытки штурма. В Георгиевке тоже продолжаются тяжёлые бои, армия РФ продвигается вперед. Серьёзные бои и в районе сёл Невельское и Первомайское. Бандеровцы тут держатся за свои позиции, ВС РФ атак не прекращают.
Российская армия зашла в Семёновку с юга, ВСУ постоянно кидают сюда подкрепление, русские бойцы пытаются взять опорный пункт за населённым пунктом.
Есть продвижение в селе Бердычи, у неприятеля там положение весьма плачевное. Бесконечные резервы украинских смертников без тяжёлой техники продолжают идти для удержания позиций. Поступает пока неподтверждённая информация, что Бердычи освобождены. Ждем данных с мест.
Армия Украины лишилась ещё одного танка "Абрамс" в Бердычах. Это уже четвёртый потерянный танк Abrams, причём все эти машины уничтожены в одном месте.
Также ВКС России наносят удары севернее Семёновки, по всей вероятности, готовится почва для более широкого прорыва. Также Армия РФ продвигается вперёд от посёлков Орловка и Тоненькое в сторону Первомайского и Уманского — закрепиться украинцам там негде, однако командиры отправляют их бессмысленно контратаковать снова и снова.
Здесь несмотря на сопротивление врага, российская армия продолжает готовить наступление на город Часов Яр. В селе Красное (Ивановское) группировка ВС РФ зачищает окраины. Продолжаются бои в Андреевке и Клещеевке, есть продвижение в Богдановке. ВСУ продолжают перебрасывать под Часов Яр резервы, с мест сообщают, что украинская армия из всех сил пытается удержать оборону.
Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ нанесли огневое поражение скоплениям личного состава и военной техники 65-й механизированной бригады и 121-й бригады теробороны армии Украины в районах населённых пунктов Осокоровка и Работино.
Противник потерял тут до 40 боевиков, 2 боевые бронемашины, 2 миномета. Сбиты 11 беспилотников.
Враг продолжает наносить удары по российскому приграничную. Накануне вечером в 20:30 была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку на территории России с применением РСЗО RM-70 "Вампир".
ПВО российской армии сбила 16 реактивных снарядов. Пострадавших нет. Повреждены 26 квартир, две поликлиники и складской корпус детской областной больницы. Также повреждены три детсада и школа. Пострадали 8 автомобилей, два из них сгорели.
Российские войска впервые ударили по Харькову свободнопадающими авиабомбами с универсальным модулем планирования. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что для авиаудара по городским объектам применялись "некие мощные бомбы".
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