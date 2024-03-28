Сводка с фронта: уничтожен очередной танк Abrams, освобождение посёлка Бердычи

До Харькова долетели первые управляемые бомбы, в Бердычах уничтожен ещё один "Абрамс"

3:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Представляем военную сводку на четверг, 28 марта.

Донецкое направление

На этом фронте российские войска продолжают теснить армию Украины в Новомихайловке и в посадках по обе стороны посёлка. По лесопосадкам группировка Вооружённых сил РФ продвигается также с юга от города Красногоровка, там продолжаются встречные бои. В селе Победа российские бойцы постоянно отбивают попытки штурма. В Георгиевке тоже продолжаются тяжёлые бои, армия РФ продвигается вперед. Серьёзные бои и в районе сёл Невельское и Первомайское. Бандеровцы тут держатся за свои позиции, ВС РФ атак не прекращают.

Авдеевское направление

Российская армия зашла в Семёновку с юга, ВСУ постоянно кидают сюда подкрепление, русские бойцы пытаются взять опорный пункт за населённым пунктом.

Есть продвижение в селе Бердычи, у неприятеля там положение весьма плачевное. Бесконечные резервы украинских смертников без тяжёлой техники продолжают идти для удержания позиций. Поступает пока неподтверждённая информация, что Бердычи освобождены. Ждем данных с мест.

Армия Украины лишилась ещё одного танка "Абрамс" в Бердычах. Это уже четвёртый потерянный танк Abrams, причём все эти машины уничтожены в одном месте.

Также ВКС России наносят удары севернее Семёновки, по всей вероятности, готовится почва для более широкого прорыва. Также Армия РФ продвигается вперёд от посёлков Орловка и Тоненькое в сторону Первомайского и Уманского — закрепиться украинцам там негде, однако командиры отправляют их бессмысленно контратаковать снова и снова.

Фланги Артёмовска

Здесь несмотря на сопротивление врага, российская армия продолжает готовить наступление на город Часов Яр. В селе Красное (Ивановское) группировка ВС РФ зачищает окраины. Продолжаются бои в Андреевке и Клещеевке, есть продвижение в Богдановке. ВСУ продолжают перебрасывать под Часов Яр резервы, с мест сообщают, что украинская армия из всех сил пытается удержать оборону.

Запорожское направление

Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ нанесли огневое поражение скоплениям личного состава и военной техники 65-й механизированной бригады и 121-й бригады теробороны армии Украины в районах населённых пунктов Осокоровка и Работино.

Противник потерял тут до 40 боевиков, 2 боевые бронемашины, 2 миномета. Сбиты 11 беспилотников.

Граница России

Враг продолжает наносить удары по российскому приграничную. Накануне вечером в 20:30 была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку на территории России с применением РСЗО RM-70 "Вампир".

ПВО российской армии сбила 16 реактивных снарядов. Пострадавших нет. Повреждены 26 квартир, две поликлиники и складской корпус детской областной больницы. Также повреждены три детсада и школа. Пострадали 8 автомобилей, два из них сгорели.

Тылы Украины

Российские войска впервые ударили по Харькову свободнопадающими авиабомбами с универсальным модулем планирования. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что для авиаудара по городским объектам применялись "некие мощные бомбы".