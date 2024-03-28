Освобождение Харькова. При каких условиях ВС РФ освободят исконно русский город

ВСУ смогут оборонять Харьков, только прикрываясь мирным населением

Попытки националистов атаковать российские регионы, а также продолжающиеся обстрелы Белгородской области, фактически реактивировали северное направление фронта по нынешней границе с Харьковской и Сумской областями.

Фото: https://news-kharkov.ru/society/2022/10/11/21055.html

Пора брать мегаполисы

Это значит, что намерения по созданию санитарного коридора или взятия под российский контроль ряда территорий в Сумской и Харьковской областях становятся всё более вероятными. Но, разумеется, нельзя говорить об абсолютном купировании угроз со стороны националистов киевского режима без взятия под свой контроль крупных населённых пунктов.

Отсюда возникают закономерные вопросы: что может противопоставить противник, если русские начнут операцию и какова на данный момент ситуация в Харькове?

С точки зрения украинской обороны, по всей вероятности, ничего нового никто в Генштабе ВСУ не придумает. Боевики киевской власти уже не скрываясь прикрываются мирными гражданами в Харькове. Такое уже мир наблюдал при нашем освобождении Мариуполя, Артёмовска и Авдеевки. Эта тактика неонацистов вынуждает российскую армию действовать так же осторожно, однако эта осторожность не исключает нанесение точечных ударов, и никаких коррективов на планы наступления не внесёт.

По опыту Сирии

В Харькове обстановка сейчас напоминает, в целом, сценарий 2016-2017 гг., когда коалиционные силы штурмовали Мосул в Сирии, выбивая оттуда террористические организации. А попытки подтянуть под Харьков значительное количество реактивных систем залпового огня и артиллерии могут запросто повторить артёмовский или авдеевский варианты, когда собранные вокруг "объекта" силы будут уничтожаться высокоточным оружием. И вероятность именно этого развития хода военных действий максимально высока, тем более, если принимать во внимание огромное число планирующих авиационных бомб ФАБ (от 500 до 3000), пределы сброса коих перешагнули расстояние в более 60 километров.

Вся выявленная военная харьковская инфраструктура и цели вдоль нашей границы также поражается пилотами ВКС России. Тут надо отметить, что уничтожаются и советские зенитно-ракетные комплексы средней/малой дальности, и натовские системы противовоздушной обороны. Вместе с этим российские бомбардировщики начали бить по целям уже в пригороде Харькова при помощи бомб с унифицированным модулем планирования и коррекции.

Умноженная на ноль ПВО Украины

По всей видимости, комплексы ПВО Харькова уже истощены (а много уничтожены) и наблюдается серьёзный дефицит зенитных ракет. А если учесть, что в наступлении на Харьков ведущую роль будут играть ВКС РФ, истощение систем ПВО вокруг города даст авиации и армии России ряд преимуществ и возможностей для поражения более важной цели, тем самым облегчая работу штурмовым подразделениям.

Вывод

В отличие от Мариуполя, Артёмовска и Соледара, разветвлённая сеть опорных пунктов националистов под Харьковом уже не является инструментом ВСУ для задержки нашего наступления. Применение неиссякаемого количества авиабоеприпасов больших калибров выводит уничтожение полевых укреплений армии Украину в статистически-временную единицу измерения. И единственное, что осталось бандеровцам, испытывающим трудности с поставками боеприпасов и восполнением потерь — это, прикрываясь мирными людьми, навязать нам городские бои в сражении за Харьков. Другие варианты потребуют большого числа личного состава и неизбежно превратятся в мясорубку по авдеевскому сценарию.