Сводка с фронта: полсотни "Гераней" над Украиной, сгорел пятый танк Abrams

Российская армия двигается на Часов Яр, массированный удар по Украине

3:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: Openverse by Khamenei.ir is licensed under CC BY 4.0

Представляем военную сводку на пятницу, 29 марта.

Херсонское направление

Тут продолжается позиционное противостояние, пока всё без изменений. ВСУ обстреляли посёлок Алёшки миномётами. Обстреляна АЗС и электроподстанция в Каховке.

Запорожское направление

Здесь тоже не стихают встречные бои в районе населённых пунктов Вербового и Работино. Националисты применяют большое количество БПЛА и кассетные боеприпасы, также они готовят вторую линию оборонительных укреплений у Орехова. Украинская армия экспериментирует, сбрасывая с беспилотных аппаратов боеприпасы, схожие по типу с бомбами с белым фосфором или напалмом, возгорания от которых нельзя потушить водой и вызывают страшные ожоги.

Фланги Артёмовска

Армия РФ, несмотря на ожесточенное сопротивление врага, продолжает подбираться к городу Часов Яр. В посёлке Красное (Ивановское) зачищаются последние улицы. Ожесточённые бои идут в Богдановке и Клещеевке, где русским бойцам удалось улучшить свои позиции. С мест приходит информация, что украинская армия бросает сюда резервы из тылов, чтобы не потерять ключевой укреплённый район, имеющий важное тактическое значение, которым и является Часов Яр.

Авдеевское направление

На этом участке фронта самые тяжёлые бои проходят в Семёновке. Армия России форсировала реку Дурная, закрепившись на южной окраине. Украинская группировка тут непрерывно штурмует, привлекает резервы живой силы, но всё безрезультативно. В посёлке Бердычах ВС РФ буквально прогрызают оборону неприятеля с севера, закрепившись на окраинах.

Есть информация об очередном уничтоженном здесь американском танке "Абрамс", уже пятом по счету. ВКС РФ постоянно бьют по району у н. п. Новокалиново и Керамика. Есть продвижение от Тоненького в сторону Яснобродовки и Уманского.

Донецкое направление

Российская армия штурмует позиции ВСУ в Новомихайловке. Противник всеми силами цепляется за посёлок, но группировка РФ постепенно двигается вперёд. В районе села Победа позиционные бои, рядом в Георгиевке армия РФ закрепилась с востока, начинаются штурмы к центру села. Украинские аналитики полагают, что русские нацелены на населённый пункт Курахово для выхода в тыл Угледара.

У города Красногоровка армия России улучшает позиции, атакуя от Марьинки и Старомихайловки. Продолжаются встречные бои на подступах к населённикам Первомайское и Невельское.

Тылы Украины

Сегодня ночью осуществлён один из самых массированных ударов по объектам энергоинфраструктуры Украины за последние несколько месяцев. Дроны "Герань-2" (около 50 штук!), баллистические и крылатые ракеты поразили объекты хранилища газа и энергогенерации. Поражены Среднеднепровская ГЭС у г. Каменское, Криворожская ТЭС и Каневская ГЭС, нанесён удар по ТЭС в Ивано-Франковской области.

Есть прилёты по хранилищам газа у Львова. Взрывы прозвучали в Винницкой и Житомирской областях.

Граница РФ

Над Белгородом и областью сегодня ночью опять сработала система ПВО. Сбито 15 воздушных целей. Предварительно, пострадавших нет.

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Выбиты окна в 37 квартирах 17 многоэтажек, в одном из них осколками сильно повреждён балкон квартиры. Повреждено остекление "Белгород-арены" и гимназии. По предварительной информации, осколками посечено более 10 машин, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.