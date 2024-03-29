Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: полсотни "Гераней" над Украиной, сгорел пятый танк Abrams

Российская армия двигается на Часов Яр, массированный удар по Украине

3:53
Силовые структуры » Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Российская армия двигается на Часов Яр, массированный удар по Украине
Фото: Openverse by Khamenei.ir is licensed under CC BY 4.0

Представляем военную сводку на пятницу, 29 марта.

Херсонское направление

Тут продолжается позиционное противостояние, пока всё без изменений. ВСУ обстреляли посёлок Алёшки миномётами. Обстреляна АЗС и электроподстанция в Каховке.

Запорожское направление

Здесь тоже не стихают встречные бои в районе населённых пунктов Вербового и Работино. Националисты применяют большое количество БПЛА и кассетные боеприпасы, также они готовят вторую линию оборонительных укреплений у Орехова. Украинская армия экспериментирует, сбрасывая с беспилотных аппаратов боеприпасы, схожие по типу с бомбами с белым фосфором или напалмом, возгорания от которых нельзя потушить водой и вызывают страшные ожоги.

Фланги Артёмовска

Армия РФ, несмотря на ожесточенное сопротивление врага, продолжает подбираться к городу Часов Яр. В посёлке Красное (Ивановское) зачищаются последние улицы. Ожесточённые бои идут в Богдановке и Клещеевке, где русским бойцам удалось улучшить свои позиции. С мест приходит информация, что украинская армия бросает сюда резервы из тылов, чтобы не потерять ключевой укреплённый район, имеющий важное тактическое значение, которым и является Часов Яр.

Авдеевское направление

На этом участке фронта самые тяжёлые бои проходят в Семёновке. Армия России форсировала реку Дурная, закрепившись на южной окраине. Украинская группировка тут непрерывно штурмует, привлекает резервы живой силы, но всё безрезультативно. В посёлке Бердычах ВС РФ  буквально прогрызают оборону неприятеля с севера, закрепившись на окраинах.

Есть информация об очередном уничтоженном здесь американском танке "Абрамс", уже пятом по счету. ВКС РФ постоянно бьют по району у н. п. Новокалиново и Керамика. Есть продвижение от Тоненького в сторону Яснобродовки и Уманского.

Донецкое направление

Российская армия штурмует позиции ВСУ в Новомихайловке. Противник всеми силами цепляется за посёлок, но группировка РФ постепенно двигается вперёд. В районе села Победа позиционные бои, рядом в Георгиевке армия РФ закрепилась с востока, начинаются штурмы к центру села. Украинские аналитики полагают, что русские нацелены на населённый пункт Курахово для выхода в тыл Угледара.

У города Красногоровка армия России улучшает позиции, атакуя от Марьинки и Старомихайловки. Продолжаются встречные бои на подступах к населённикам Первомайское и Невельское.

Тылы Украины

Сегодня ночью осуществлён один из самых массированных ударов по объектам энергоинфраструктуры Украины за последние несколько месяцев. Дроны "Герань-2" (около 50 штук!), баллистические и крылатые ракеты поразили объекты хранилища газа и энергогенерации. Поражены Среднеднепровская ГЭС у г. Каменское, Криворожская ТЭС и Каневская ГЭС, нанесён удар по ТЭС в Ивано-Франковской области. 

Есть прилёты по хранилищам газа у Львова. Взрывы прозвучали в Винницкой и Житомирской областях.

Граница РФ

Над Белгородом и областью сегодня ночью опять сработала система ПВО. Сбито 15 воздушных целей. Предварительно, пострадавших нет. 

Выбиты окна в 37 квартирах 17 многоэтажек, в одном из них осколками сильно повреждён балкон квартиры. Повреждено остекление "Белгород-арены" и гимназии. По предварительной информации, осколками посечено более 10 машин, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу
Новости Все >
Полезный перекус: делаем крекеры с семечками сами
Готовим смузи с куркумой, имбирём и тропическими фруктами
Назван срок службы типового смартфона
На выход: новая процедура для лица, которая обеспечит лифтинг и сияние
В Краснодаре прошла экскурсия в рамках урбан-тура
5 плохих поступков кошек, на которые не стоит обращать внимания
Опасности на АЗС: что происходит с вашим автомобилем, если вы выберете неправильную заправку?
Яркие соцветия и обильное цветение: иберис
3 примера компьютерной графики в кино, которую можно легко принять за реальность
Как нарастить мышцы на велотренажере?
Популярное
Пугачёва испугалась статуса иноагента? Божена Рынска высказалась о новом посте Примадонны

Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".

Божена Рынска высказалась о присвоении Пугачёвой статуса иноагента: "Вы за отечество не решайте"
Моторист раскрыл максимально убивающие двигатель автомобиля обороты
Истина о тахометре: какие обороты действительно губительны для вашего авто
Садальский отказался осуждать Дмитрия Назарова, который написал издевательский стих про "Крокус"
Роман Капаклы из "Дом-2" отреагировал на беременность Мусульбес: страх
Российская армия двигается на Часов Яр, массированный удар по Украине Дмитрий Плотников Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова "Стеллантис" нашёл способ вернуть "Ситроены" в РФ. В выгоде все Любовь Степушова
Эффективные методы защиты, которые помогут побороть медведку
Ранний урожай: когда сеять огурцы на рассаду в теплице
Невероятно красивая и многоцветная: рассказываем рекомендации по выращиванию герани
Невероятно красивая и многоцветная: рассказываем рекомендации по выращиванию герани
Последние материалы
Полезный перекус: делаем крекеры с семечками сами
Готовим смузи с куркумой, имбирём и тропическими фруктами
Назван срок службы типового смартфона
На выход: новая процедура для лица, которая обеспечит лифтинг и сияние
Российская армия двигается на Часов Яр, массированный удар по Украине
В Краснодаре прошла экскурсия в рамках урбан-тура
5 плохих поступков кошек, на которые не стоит обращать внимания
Опасности на АЗС: что происходит с вашим автомобилем, если вы выберете неправильную заправку?
Яркие соцветия и обильное цветение: иберис
3 примера компьютерной графики в кино, которую можно легко принять за реальность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников