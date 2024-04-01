Дарья Митина: что означают 5 сценариев ввода войск Франции на Украину

Политолог Дарья Митина разъяснила, что означают пять сценариев участия Парижа в СВО

Французские СМИ открыто обсуждают пять возможных сценариев ввода французских войск на Украину. Что означает каждый из этих сценариев, а также как они повлияют на ход конфликта и на политическую карьеру президента Франции Эмманюэля Макрона, в видеоэфире Pravda.Ru рассказала секретарь Объединённой компартии, историк, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

— В последнее время недружелюбные выпады Франции в отношении России настолько зашкаливают, что можно подводить их первые итоги. Французская пресса подытоживает результаты эскалации минувших нескольких месяцев и фактически открытым текстом пишет о пяти сценариях ввода войск Франции на Украину. Обсуждение уже идёт в практической плоскости, со ссылкой на источники в военных французских кругах.

Первый сценарий — самый лёгкий вариант — это строительство на Украине военных заводов по производству французского оружия. То есть если раньше оружие покупалось или просто поставлялось Украине в качестве жеста доброй воли, то сегодня речь идёт о переносе части французских производственных мощностей на территорию третьей страны.

Второй сценарий — это ввод военных на Украину якобы для обучения украинских солдат "разминированию". Но что это за разминирование, мы прекрасно понимаем. На самом деле, конечно, участие французских солдат в СВО на стороне Киева уже не секрет. О большом количестве наёмников говорил президент Владимир Путин. Кроме того, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой на прекрасном французском языке, отвечая на вопрос французского журналиста, назвал точную цифру французских наёмников, нашедших свою смерть на Украине.

И вот теперь речь идёт уже о прямом участии французской армии. Конечно, это совершенно другой статус конфликта и другое его качественное состояние.

Третий сценарий — это возможный ввод войск ПВО (противовоздушной обороны) в Одессу. Почему ПВО? Потому что, к сожалению, сегодня Россия не может вести десантные операции: очень много десантных кораблей было повреждено условными украинцами (на самом деле, конечно, британцами, французами и т. д.). В этих условиях речь идёт именно о воздушной защите Одессы со стороны объединённых украинско-французских сил.

Четвёртый сценарий — это ввод войск на некоторые территории, чтобы разгрузить украинских военных и не позволить им рассредоточиться по другим горячим точкам.

Имеется в виду:

во-первых, граница с Белоруссией,

во-вторых, побережье Днепра.

Рассредоточить французские войска по Днепру, чтобы российская армия не пыталась его форсировать.

Пятый сценарий — самый маловероятный — это горячая окопная война, то есть непосредственное участие французской армии в военных действиях. Я в это не очень верю, потому что ни в одном фантастическом сне не могу увидеть, как рядовой француз пойдёт защищать интересы миколы и тараса в горячей войне.

Думаю, что решение о прямом участии французской армии в военном конфликте будет означать немедленную политическую смерть Макрона, потому что Макрон и так победил с очень небольшим перевесом на выборах и вопрос о завершении его президентства будет поставлен сразу же. Политически уничтожить Макрона — это мечта очень многих, поэтому, я думаю, всё-таки до этого не дойдёт. Но на самом деле никакие возможности исключать нельзя.

Смотрите полную версию передачи "Личное мнение" от Дарьи Митиной на Правда ТВ