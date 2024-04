Дарья Митина: что означают 5 сценариев ввода войск Франции на Украину

Французские СМИ открыто обсуждают пять возможных сценариев ввода французских войск на Украину. Что означает каждый из этих сценариев, а также как они повлияют на ход конфликта и на политическую карьеру президента Франции Эмманюэля Макрона, в видеоэфире Pravda.Ru рассказала секретарь Объединённой компартии, историк, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

