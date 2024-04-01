Сводка с фронта: армия России начала зачищать подход к Харькову, ВС РФ подошли к Часов Яру

До Часов Яра осталось около полкилометра, уничтожен очередной танк Abrams

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Представляем военную сводку на понедельник, 1 апреля.

Фланги Артёмовска

Российские войска продолжают двигаться в сторону важного населённого пункта Часов Яр на Артёмовском фронте. До первых домов города осталось 650 метров. Продвигается армия России вдоль железной дороги, передовые подразделения намерены зайти в Часов Яр с западных окраин. Продолжаются бои в Богдановке, Красном и у Клещеевки.

Авдеевское направление

На данном участке продолжаются серьёзные бои на южной части посёлка Семёновка, а также в селе Бердычи. Западнее населённика Тоненькое российская армия двигается к Яснобродовке. Рядом с посёлком Соловьёво ударный БПЛА "Ланцет" уничтожил очередной танк "Абрамс", а ВКС РФ и беспилотники атакуют уже вторую линию ВСУ: Заря — Соловьёво — Новобахмутовка — Новопокровское — Новосёловка.

Херсонское направление

Здесь продолжаются столкновения штурмовиков ВС РФ с националистами в селе Крынки. Армия Украины хочет сохранять тут малые группы пехоты. Несмотря на потери и уничтожение катеров, ВСУ стараются подвозить сюда живую силу и припасы вновь и вновь. Сами боевики продолжают бить по мирным гражданам, идут артиллерийские дуэли.

Запорожское направление

Российская группировка продвигается здесь к Работино с запада, удерживая южную часть посёлка. У села Вербовое накануне бои активизировались, с обеих сторон задействована артиллерия и беспилотники, для минирования местности бандеровцы активно применяют большие дроны "Баба-яга". Также враг на этом направлении задействовал западную бронетехнику. Под населённым пунктом Орехово боевая авиация РФ наносит удары планирующими ФАБ по местам сосредоточения ВСУ.

Донецкое направление

Тут продолжаются серьёзные бои в селе Новомихайловка. Украинская группировка старается зацепиться за каждый дом, однако бойцы российской армии вынуждают их пятиться в сторону следующего населённика — Парасковеевка. С мест сообщается о небольшом продвижении ВС РФ в н. п. Георгиевка.

В городе Красногоровка продолжаются встречные бои — группировка русских штурмовиков атакует его с двух сторон. ВСУ собрали тут немалые силы и держатся крепко. Взятие соседних Первомайского и Георгиевки облегчат армии России будущий штурм Красногоровки. В посёлке Первомайское ВС РФ дом за домом берут под контроль территорию, оттесняя неонацистов на западные окраины и в Нетайлово. Атаки на Первомайское осложнены обстрелами украинской артиллерии из села Невельское.

Граница РФ

Преступный киевский режим не прекращает террористические удары по Белгородской области. В деревне Дунайка Грайворонского района погибла женщина, в результате обстрела из реактивной системы залпового огня в Белгороде пострадала женщина. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об ударах националистов по населённому пункту Богун-Городок Борисовского района и посёлку Долгое Валуйского городского округа. ВСУ бьют по мирному населению беспилотниками, а сами операторы врага прекрасно видят, что наносятся удары не по военной инфраструктуре.

В Курской области обстреляли село Тёткино. Осколочные ранения получила местная жительница.

Тылы Украины

Накануне вечером российские ФАБы отработали по Волчанску и Казачьей Лопани. Также поступила информация о прилёте по скоплению личного состава неприятеля в Боровой Харьковской области. Сегодня утром украинские ресурсы сообщали о взрывах в Харькове.