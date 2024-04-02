Сводка с фронта: до города Часов Яр осталось 500 метров, освобождение села Водяное

Под городом Часов Яр готовится наступление, очередной теракт от киевского режима

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем военную сводку на вторник, 2 апреля.

Фланги Артёмовска

На этом направлении продолжаются встречные бои в Богдановке, у Красного (Ивановское) и в Клещеевке. Группировка РФ продвинулась ещё на одну лесополосу ближе к городу Часов Яр. Контратаки украинской армии стихают, по всей вероятности, она тут выдохлась, а вот армия России подводит резервы. Скорее всего, в течение ближайшего времени начнётся штурм Часов Яра.

Запорожское направление

На этом участке линия фронта уже долго без изменений: позиционные бои продолжаются у села у Работино, в основном, тут работает артиллерия и беспилотники. У посёлка Вербовое схожая ситуация, но к северу от населённика армия России начала потихоньку отбивать у киевского режима опорники. К югу от Гуляйполя российские бойцы взорвали важную часть логистики националистов — мост. Это, несомненно, окажет влияние на ход боевых действий.

Донецкое направление

Продолжаются тяжёлые бои в Новомихайловке. Продвижение ВС РФ идёт хотя и тяжело, но постоянно. Российская армия взяла под контроль высотку, откуда можно держать под контролем и посёлок Парасковиевка, и западную часть Новомихайловки. Главная перспективная цель здесь — Константиновка — логистический центр украинских формирований всего фронта. Со стороны посёлка Победа российская армия также пытается продавить оборону ВСУ, однако пока без видимых успехов. В Георгиевке, Невельском и Красногоровке бои. В Первомайском у ВС РФ тактические успехи.

Авдеевское направление

Накануне произошла небольшая победа российских войск — к северу от Первомайского освобождено село Водяное. Бои за этот населённый пункт шли более года. Серьёзные встречные бои продолжаются также в Бердычах и в Семёновке. Продвижение ВС РФ в Семёновке пока идёт не очень быстро, отбиваются контратаки бандеровцев. В посёлке Бердычи русские солдаты оттесняют неонацистов с западной части, которую пока контролирует враг. От села Тоненькое российские войска продвигаются в сторону посёлка Уманское, но и тут противник контратакует.

Херсонское направление

Тут продолжаются обмены ударами артиллерией и БПЛА. Российская армия выцелила пункт размещения личного состава боевиков в Новотягинке. Националисты запустили беспилотник-камикадзе в многоквартирный дом в Новой Каховке, жертв нет.

Тылы Украины

Ночью российские дроны "Герань" били по военной инфраструктуре киевского режима в Днепропетровске, Кривом Роге, Павлограде, Запорожье. Планирующими ФАБ в очередной раз поражены военные цели в Харькове и области.

Теракты Киева

Сегодня утром в Алабуге ВСУ ударили тремя беспилотниками по общежитию одного из заводов. Пострадали три человека. ГУР Украины уже взяло на себя ответственность за удар по мирным гражданам.

В приграничной зоне враг продолжает бить ствольной артиллерией, миномётами и беспилотниками по Белгородской области. Несмотря на эвакуацию мирного населения, в Грайворонском районе погиб человек. За сутки сбито 228 дронов ВСУ. Кстати, количество сбитых БПЛА растёт уже два месяца подряд. Среднесуточное количество сегодня около 150 беспилотников. Данная цифра подтверждает то, что Киев делает ставку на единственное оружие, число которого он может резко увеличить.