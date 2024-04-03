Сводка с фронта: в Часов Яр Зеленский бросил две бригады, "Азов"* бежит с поля боя

"Азов"* опять бежит из-под Авдеевки, в Бердычах ожесточённые бои за село

3:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: function.mil.ru by Пресс-служба Западного военного округа is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Представляем военную сводку на среду, 3 апреля.

Авдеевское направление

Здесь армия России с боями прошла вдоль речки Дурная, закрепившись на южной окраине Семёновки. Также она продвинулась до самой западной окраины в посёлке Бердычи, а противник отвёл часть сил в село Новобахмутовка. В центре Бердычей тяжёлые бои. ВСУ постоянно кидают резервы и теряют свои драгоценные танки "Абрамс".

"Медиабригада", состоящая из националистов не смогла ничего противопоставить русским бойцам — спешно брошенная главкомом Александром Сырским 3-я ошбр (бывшая "Азов"*) под Авдеевку в настоящем боевом столкновении никак не смогла противостоять подразделениям российских войск. Понеся колоссальные потери, бригада бежала. Последующие попытки закрепиться в соседних посёлках тоже не увенчались успехом. И если по подсчётам за прошедшие сутки ВСУ потеряли 750 боевиков, то больше всего они потеряли именно на Авдеевском фронте, где русские постепенно продвигаются вперёд

Южно-Донецкое направление

Здесь армия РФ атакует в полях южнее Новомихайловки и на дачах — севернее. Само село практически наполовину под контролем ВС РФ. Выполняются манёвры для взятия в клещи села и по окружению всей угледарской группировки врага.

"Россияне заняли часть окопов к юго-востоку от Новомихайловки. Вероятно, они стремятся продвигаться в Константиновку, одновременно окружая Новомихайловку с юга", — пишут украинские аналитики.

Севернее Новомихайловки российская группировка с бронетехникой атакует в районе дач "Машиностроитель". В Первомайском продолжаются серьёзные бои, взята под контроль вся северная окраина. В районе посёлка Тоненькое русская армия пытается развить наступление.

Артёмовское направление

На флангах Артёмовска российская армия наступает на город Часов Яр. По прямой до застройки остаётся несколько сотен метров. На город летят КАБы и ФАБы. Врага там немало, Зеленский приказал держать населённый пункт двум полноценным бригадам. ВСУ весь год там усиленно окапывались и бетонировались, поэтому сражение за город будет серьёзным и очень тяжёлым. У посёлка Красное противник предпринял попытку уничтожить мост при помощи заминированного гусеничного робота.

Запорожское направление

У населённого пункта Работино 1152-й полк армии России выследил группу боевиков киевского режима, после чего артиллеристы накрыли их точным огнём. По всей линии боевого соприкосновения тут, преимущественно, позиционные бои.

Теракты Украины

Впервые с начала спецоперации украинская террористическая власть осуществила налёт беспилотниками на территорию Татарстана: целью атаки стали НПЗ в Нефтекамске и Елабуге, а также общежитие студентов в особой экономической зоне "Алабуга".

Тыл Украины

Украинские мониторинговые ресурсы сегодня утром сообщают о взлёте минимум шести стратегических бомбардировщиков ВКС России — Ту-95. А ночью российская армия наносила удары планирующими ФАБ и беспилотниками "Герань" по объектам вооружённых сил Украины в Сумской, Хмельницкой и Черкасской областях.

* террористическая организация, запрещена в РФ.