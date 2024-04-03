Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.
Представляем военную сводку на среду, 3 апреля.
Здесь армия России с боями прошла вдоль речки Дурная, закрепившись на южной окраине Семёновки. Также она продвинулась до самой западной окраины в посёлке Бердычи, а противник отвёл часть сил в село Новобахмутовка. В центре Бердычей тяжёлые бои. ВСУ постоянно кидают резервы и теряют свои драгоценные танки "Абрамс".
"Медиабригада", состоящая из националистов не смогла ничего противопоставить русским бойцам — спешно брошенная главкомом Александром Сырским 3-я ошбр (бывшая "Азов"*) под Авдеевку в настоящем боевом столкновении никак не смогла противостоять подразделениям российских войск. Понеся колоссальные потери, бригада бежала. Последующие попытки закрепиться в соседних посёлках тоже не увенчались успехом. И если по подсчётам за прошедшие сутки ВСУ потеряли 750 боевиков, то больше всего они потеряли именно на Авдеевском фронте, где русские постепенно продвигаются вперёд
Здесь армия РФ атакует в полях южнее Новомихайловки и на дачах — севернее. Само село практически наполовину под контролем ВС РФ. Выполняются манёвры для взятия в клещи села и по окружению всей угледарской группировки врага.
"Россияне заняли часть окопов к юго-востоку от Новомихайловки. Вероятно, они стремятся продвигаться в Константиновку, одновременно окружая Новомихайловку с юга", — пишут украинские аналитики.
Севернее Новомихайловки российская группировка с бронетехникой атакует в районе дач "Машиностроитель". В Первомайском продолжаются серьёзные бои, взята под контроль вся северная окраина. В районе посёлка Тоненькое русская армия пытается развить наступление.
На флангах Артёмовска российская армия наступает на город Часов Яр. По прямой до застройки остаётся несколько сотен метров. На город летят КАБы и ФАБы. Врага там немало, Зеленский приказал держать населённый пункт двум полноценным бригадам. ВСУ весь год там усиленно окапывались и бетонировались, поэтому сражение за город будет серьёзным и очень тяжёлым. У посёлка Красное противник предпринял попытку уничтожить мост при помощи заминированного гусеничного робота.
У населённого пункта Работино 1152-й полк армии России выследил группу боевиков киевского режима, после чего артиллеристы накрыли их точным огнём. По всей линии боевого соприкосновения тут, преимущественно, позиционные бои.
Впервые с начала спецоперации украинская террористическая власть осуществила налёт беспилотниками на территорию Татарстана: целью атаки стали НПЗ в Нефтекамске и Елабуге, а также общежитие студентов в особой экономической зоне "Алабуга".
Украинские мониторинговые ресурсы сегодня утром сообщают о взлёте минимум шести стратегических бомбардировщиков ВКС России — Ту-95. А ночью российская армия наносила удары планирующими ФАБ и беспилотниками "Герань" по объектам вооружённых сил Украины в Сумской, Хмельницкой и Черкасской областях.
* террористическая организация, запрещена в РФ.
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