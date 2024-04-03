Мобилизация в РФ и мобилизация на Украине. В чём разница?

Террористические атаки Украины увеличили приток добровольцев в ВС РФ

3:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Тактика запугивания россиян заходами ДРГ в глубинку России и террористической атакой в "Крокус Сити" имела обратный эффект. Поток добровольцев в ВС РФ увеличился в полтора раза.

Фото: glava.rk.gov.ru by Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Глубинка России выиграет эту войну на добровольных началах

Согласно данным Минобороны РФ, за первые три месяца 2024 года "около 100 000 человек" пришли в военкоматы для подписания контракта для направления в зону СВО. То есть примерно 1 100 человек в сутки. А за последние десять дней количество добровольцев выросло до 1700 человек в сутки.

Большинство кандидатов в качестве основного мотива указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в "Крокус Сити" в Подмосковье. В опубликованных роликах российские мужчины сообщают, что приехали из Севастополя, Алтая и других регионов РФ.

Именно глубинка России выиграет эту войну против идеологии Бандеры. Причём, чем больше будет терактов (не дай Бог) и чем дальше в глубину РФ они будут реализовываться, тем больше желающих в РФ будет идти убивать террористов, чтобы "это не пришло к нам домой".

Россия ещё даже не задействовала мобилизацию (была частичная), а вот Украина уже исчерпала и первый, и второй эшелон мобилизованных и скоро будет воевать "фольксштурмом".

Украине не поможет мобилизация 25-ти летних

Чтобы устоять против российской армии в этом году, ВСУ нужно не только сохранить части, которые есть — им нужно формировать новые. А на это у них людей не хватает, считает военный блогер Юрий Подоляка. Так, уже нелегитимный президент Владимир Зеленский, не дожидаясь принятия нелегитимной Радой нового закона, подписал изменения к закону о мобилизации от 2022 года, подняв возраст призыва в ВСУ до 25 лет.

"Десяток-другой тысяч человек они наберут, но этого будет недостаточно для запланированного формирования порядка 10 новых бригад ВСУ", — написал Подоляка в Telegram.

Для Украины мобилизация — это обязательное условие её выживания, так как воюет она "мясом". Ничего своего в плане вооружений и оборудования для войны у неё нет, а правительство сидит на кокаине в прямом и переносном смыслах.

Мобилизацию в РФ поддержат, но она не нужна

Объявление мобилизации в РФ ждут на Западе в попытке раскачать Россию. Но если уже бомбят Татарстан, то скоро надо будет кардинально решать вопрос с Украиной, и мобилизацию в РФ поддержат.

Однако это экстренная мера, поскольку есть приделы возможного — сколько можно одновременно обучить, одеть, экипировать людей. Если по контракту поступает в армию около 35 тыс. человек в месяц, то, по подсчётам специалистов, это это оптимальное число для формирования хорошо вооружённых и обученных резервов.

Оптимизм в отношении того, что РФ готова и справится с военными угрозами, усилился после отчёта 3 апреля премьера Михаила Мишустина перед Думой. По его словам, за год втрое вырос выпуск автомобилей и бронетанкового вооружения, в семь раз — производство средств поражения, техники связи, в девять раз — средств радиоэлектронной борьбы и разведки. Обеспечено беспрецедентное развитие беспилотной отрасли, ИИ в условиях импортозамещения.

Всё для СВО РФ производит сама и при этом обеспечивает соцзащиту и развитие страны. С таким правительством россиянам никакие враги не страшны.

И всё же войны выигрывает солдат, ступив сапогом на землю противника. Российский солдат и количественно, и качественно сильно вырос и сегодня превосходит украинского.

Читайте по теме: "Зеленский решил за нашего президента поработать". В России категорично прокомментировали слова украинского президента о том, что Россия готовит мобилизацию

Харьков обесточен. Мэр Терехов заговорил об эвакуации

В Госдуме заявили, что информация о предстоящей мобилизации является ложной