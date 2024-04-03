Мобилизация в РФ и мобилизация на Украине. В чём разница?

Тактика запугивания россиян заходами ДРГ в глубинку России и террористической атакой в "Крокус Сити" имела обратный эффект. Поток добровольцев в ВС РФ увеличился в полтора раза.
Согласно данным Минобороны РФ, за первые три месяца 2024 года "около 100 000 человек" пришли в военкоматы для подписания контракта для направления в зону СВО. То есть примерно 1 100 человек в сутки. А за последние десять дней количество добровольцев выросло до 1700 человек в сутки.
Большинство кандидатов в качестве основного мотива указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в "Крокус Сити" в Подмосковье. В опубликованных роликах российские мужчины сообщают, что приехали из Севастополя, Алтая и других регионов РФ.
Именно глубинка России выиграет эту войну против идеологии Бандеры. Причём, чем больше будет терактов (не дай Бог) и чем дальше в глубину РФ они будут реализовываться, тем больше желающих в РФ будет идти убивать террористов, чтобы "это не пришло к нам домой".
Россия ещё даже не задействовала мобилизацию (была частичная), а вот Украина уже исчерпала и первый, и второй эшелон мобилизованных и скоро будет воевать "фольксштурмом".
Чтобы устоять против российской армии в этом году, ВСУ нужно не только сохранить части, которые есть — им нужно формировать новые. А на это у них людей не хватает, считает военный блогер Юрий Подоляка. Так, уже нелегитимный президент Владимир Зеленский, не дожидаясь принятия нелегитимной Радой нового закона, подписал изменения к закону о мобилизации от 2022 года, подняв возраст призыва в ВСУ до 25 лет.
"Десяток-другой тысяч человек они наберут, но этого будет недостаточно для запланированного формирования порядка 10 новых бригад ВСУ", — написал Подоляка в Telegram.
Для Украины мобилизация — это обязательное условие её выживания, так как воюет она "мясом". Ничего своего в плане вооружений и оборудования для войны у неё нет, а правительство сидит на кокаине в прямом и переносном смыслах.
Объявление мобилизации в РФ ждут на Западе в попытке раскачать Россию. Но если уже бомбят Татарстан, то скоро надо будет кардинально решать вопрос с Украиной, и мобилизацию в РФ поддержат.
Однако это экстренная мера, поскольку есть приделы возможного — сколько можно одновременно обучить, одеть, экипировать людей. Если по контракту поступает в армию около 35 тыс. человек в месяц, то, по подсчётам специалистов, это это оптимальное число для формирования хорошо вооружённых и обученных резервов.
Оптимизм в отношении того, что РФ готова и справится с военными угрозами, усилился после отчёта 3 апреля премьера Михаила Мишустина перед Думой. По его словам, за год втрое вырос выпуск автомобилей и бронетанкового вооружения, в семь раз — производство средств поражения, техники связи, в девять раз — средств радиоэлектронной борьбы и разведки. Обеспечено беспрецедентное развитие беспилотной отрасли, ИИ в условиях импортозамещения.
Всё для СВО РФ производит сама и при этом обеспечивает соцзащиту и развитие страны. С таким правительством россиянам никакие враги не страшны.
И всё же войны выигрывает солдат, ступив сапогом на землю противника. Российский солдат и количественно, и качественно сильно вырос и сегодня превосходит украинского.
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