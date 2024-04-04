Сводка с фронта: начинаются штурмы города Часов Яр, зачистка Авдеевского фронта

Под Авдеевкой пожилые мобилизованные прикрывают "Азов"*, ожидается штурм Часов Яра

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Attribution 4.0 Licence

Представляем военную сводку на четверг, 4 апреля.

Авдеевское направление

Небольшая оперативная пауза армии России пошла на пользу, она перегруппировалась и начала активнее давить националистов в сторону посёлка Уманское. Подразделения ВСУ тут располагаются плотно, а значит, отходить они могут только в две стороны: из Семёновки на запад в сторону Новопокровского, или из Семёновки на юго-запад, к Уманскому. Если это произойдёт, то остатки армии Украины, вышедшей из Авдеевки, русские рассекут на две изолированные группировки. С учётом того что на Донецком фронте ВКС РФ имеют господство в воздухе, а артиллерия и РСЗО постоянно наращивают своё присутствие, уцелевших украинцев ничего хорошего тут не ждёт.

Кстати, первыми с позиций бегут боевики "медиабригады" — 3-й ОШБр (бывший "Азов"*). Эвакуацию неонацистов из Авдеевки раньше приходилось прикрывать многочисленным неопытным "тероборонщикам", в том числе пожилым мобилизантам. И вновь ситуация повторяется.

Артёмовское направление

Армия России на этом фронте продвигается к Часов Яру. Активно применяются корректируемые ФАБ, бандеровцы часть сил отводят за водоканал, оставляя свои части в западном микрорайоне на убой, но они именно так пытаются задержать продвижение русских. Оборону в городе ВСУ строили много месяцев, дома превращены в опорники.

Продолжаются бои у Богдановки, российская группировка не ослабевает давление на позиции неприятеля между Богдановкой и Красным. Националисты цепляются за этот рубеж, стремясь не допустить продвижение российской армии к Часов Яру.

Русские штурмовики отбили у ВСУ ещё пару опорных пунктов на въезде в город. До знака Часов Яр остаётся 100 метров. В ближайшие дни ВС РФ намерены начать основную фазу штурма города. Ключевой фактор тут — фланги.

Херсонское направление

Здесь армия Украины продолжает возведение укреплённых районов, её фортификационные и минные заграждения призваны замедлить вероятное продвижение ВС РФ при форсировании Днепра. Боевики наносят удары по гражданским объектам каждый день. Сохраняется высокая активность вражеских беспилотников, российская армия (артиллеристы и операторы БПЛА) также работает по выявленным целям врага.

Запорожское направление

Здесь группировка ВС РФ продолжает наступать в районе посёлков Работино и Вербовое. Украинцы подтягивают бронетехнику и "самоходки" к Орехову. У населённого пункта Вербовое второй день армия киевского режима безуспешно пытается проводить контратаки, в боях бойцы РФ уничтожили две бронемашины ВСУ, заняли опорник. В центре посёлка Работино неонацисты также предприняли попутку отбить занятые русскими позиции, но успеха так и не достиг.

Тыл Украины

Российская армия нанесла массированные удары по военной инфраструктуре в Харьковской области. Около 02.20 был прилёт в районе аэропорта по установкам ПВО/РЛС. Ближе к трём ночи прилетело в склад боеприпасов в районе промзоны аэропорта. В 04.16 была уничтожена установка РЛС на территории аэропорта.

На Херсонском направлении Вооружённые силы Украины работают над укреплением оборонительных позиций.

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