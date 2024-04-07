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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Часов Яре ВС РФ расширяют плацдарм, партизаны Одессы наводят на цели

Наступление армии РФ в Часов Яре, обнуление военных объектов Одессы

4:00
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Наступление армии РФ в Часов Яре, обнуление военных объектов Одессы
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Представляем военную сводку на воскресенье, 7 апреля.

Артёмовское направление

Основные события здесь — бои за город Часов Яр. Армия России особенно активна в восточном микрорайоне "Канал". 98-я дивизия ВДВ расширяет плацдарм на ул. Зелёной и закрепляется в постройках на внешней стороне ул. Горбатова. ВС РФ взяли под контроль первую высотку, боевая авиация России бомбила комплекс зданий ПТУ, который бандеровцы превратили в серьёзный опорник. Туда была сброшена ФАБ-1500.

В ответку ВСУ контратакуют, пытаясь вытеснить русских с окраин города. Националисты перебрасывают подкрепления через мост, соединяющий "Канал" с главной частью населённика.
Чуть севернее армия России продолжает брать под контроль железнодорожную ветку и дачный посёлок, что уже позволило ей раньше выдавить врага из Богдановки, которая постепенно зачищается.

Успехи российской армии сильно ослабляют украинскую оборону на данном участке, поскольку там появляется уязвимое место — широкая балка, проходящая за канал, по которой можно прорваться в центр города с северных окраин. Плюс это ослабляет позиции ВСУ в селе Калиновка.

Стягивание резервов личного состава неприятеля к Часов Яру упрощает для российской группировки ситуацию на соседних направлениях. Накануне лётчики и артиллеристы наносили удары по врагу в районе Клещеевки и Курдюмовки, где скоро тоже могут начаться подвижки.

Донецкое направление

Российская группировка активно наступает севернее и южнее Новомихайловки, в посёлке идут тяжёлые бои. Тактические подвижки в посёлках Победа и Георгиевка. Активно работает авиация по неонацистам в Невельском и Красногоровке.

Запорожское направление

Тут бои продолжаются к северо-западу от села Вербовое, где армия России расширяет зону контроля. ВКС России активно наносят удары авиабомбами по целям в Работино и под Ореховом.

Херсонское направление

Тут никаких перемен за прошедшие сутки не произошло. Взаимные артиллерийские обстрелы и использование беспилотников продолжаются. Уничтожена лодка противника на Днепре и ликвидирован командир взвода операторов дронов.

На Южнодонецком направлении армия РФ стремится вытеснить врага с позиций западнее посёлка Старомайорское. На Северском участке русские бойцы добились продвижения южнее Белогоровского мелового карьера и к северу от Весёлого. Также вытеснили националистов с высоток западнее села Берестовое. На Краснолиманском фронте наблюдается продвижение российских войск у окраин посёлка Терны.

Тылы Украины

Опять наносились удары по военной инфраструктуре Одессы. Первый прилёт был по территории порта. Очевидцы сообщают, что попали во что-то "важное" — туда полночи ехали "скорые". Наблюдалась повторная детонация.

Также был поражён Одесский цементный завод. Учитывая удобное ж/д соединение и большую территорию, ВСУ использовали этот объект как базу хранения и распределения БК. По информации, там были расположены стрелковое вооружение и 155-мм боеприпасы. После удара местные также фиксировали пожар и множественную вторичную детонацию, что говорит о результативности русского удара.

Другой целью стал нефтяной терминал. После прилёта на месте произошло возгорание, оттуда валил густой дым. Все признаки итогов поражения говорят о том, что резервуары были полны горючим, а объект активно использовался и полноценно функционировал.

ВС РФ стали намного точнее бить, у них стало больше информации по "скрытым объектам" ВСУ. Скорее всего, у русских стало больше осведомителей.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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