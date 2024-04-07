Взятие Часов Яра. Как может развиваться наступление российских войск

Взятие Часов Яра армией РФ создаст серьёзные проблемы украинским силам

На сегодня главной задачей российской армии стоит освобождение города Часов Яр.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

А что это за населённый пункт?

Сейчас он представляет из себя очень серьезный укрепрайон, хотя, надо признать сразу, что глубина и качество укреплений тут уступают мощной обороне в районе города Авдеевка, где она строилась почти десять лет. Здесь же оборонительные сооружения начали строить только летом 2022 года. При сражение за город Артёмовск Часов Яр использовали как узел логистики, на который опирались все транспортные поставки Вооруженных сил Украины на рубеже Соледар — Артёмовск. Сегодня, разумеется, всё здесь по-другому.

Географический нюанс

Часов Яр в отличие от Артёмовска стоит на возвышенности. Его границы довольно сложной формы. С северной части на юг его пересекает канал Северский Донец — Донбасс, а также пересекает автотрасса О-0506. На запад с востока город также пересекает та же автотрасса, которая потом сворачивает на север. Почти параллельно ей несколько километров протягивается железнодорожная ветка с мостом, который лежит через вышеупомянутый канал.

Нельзя не отметить, что в черте города находится много водоемов и несколько лесных массивов. Если говорить о жилом секторе, то дома здесь в основном малоэтажные. Преобладает частный сектор. В самом городе находится несколько промышленных зон с крупными предприятиями. Например, Часовоярский огнеупорный комбинат, который имеет капитальные строения. Эти строения прекрасно подходят для укрытий и фортификационных сооружений.

По северу от города находятся посёлки Калиновка и Богдановка, которые входят в городскую общину Часов Яра.

Тактический нюанс

Главный вектор российских атак, по всей вероятности, — восток и северо-восток окраины микрорайона "Канал", со стороны промышленной зоны и городского ремонтного завода. Сам микрорайон "Канал" расположен в северной части населённого пункта, и это единственный район, который располагается на левом берегу канала Северский Донец — Донбасс. По всей видимости, этот район не является основным для украинской армии.

Ну а целью российской группировки в ближайшей перспективе может стать захват участка, где канал проходит под землёй, и для форсирования не понадобится задействовать инженерную технику и создавать переправы, которые будут неширокими и затруднят переброску свежих сил и облегчит контратаки националистам.

Нужно отметить, что значительная часть украинских полевых укреплений (в том числе в районе Калиновки, которая лежит рядом), оборудована на правобережье канала. И хотя сейчас канал осушен, он всё равно является естественной преградой, способной затруднить продвижение российской армии.

Действия ВС РФ

Если пересекаться канал у Калиновки будет проводиться параллельно штурмам восточных окраин города, то это даст возможность:

сосредоточить и скрытно переместить силы в лесных массивах;

занять господствующие высотки около рудника Северный;

развить наступление на Часов Яр с севера к ж/д станции Часов Яр, блокируя и огибая местный огнеупорный комбинат.

Сегодня российские штурмовики смогли установить контроль над железнодорожной станцией Вальяновка и Поповским лесом, плюс занять несколько опорников восточнее микрорайона "Канал", откуда, скорее всего, ВС РФ и будут развивать дальнейшие штурмы, подтверждают и эксперты "Военной хроники".

Интересно, что стянутая для обороны группировка националистов кратно меньше гарнизона Авдеевки и Артёмовска, что может говорить о наличии резервного плана с оставлением Часов Яра в случае критических потерь. Но всё же стратегическое положение населённого пункта и его близость к Славянску могут вынудить руководство украинской армии перебросить сюда дополнительные резервы.