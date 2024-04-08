Сводка с фронта: из Часов Яра бежал глава города, под Херсоном погибли "хитрые" боевики ВСУ

В Часов Яре морпехи ВС РФ захватывают опорники, в город брошены остатки "Азова"*

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Attribution 4.0 Licence

Представляем военную сводку на понедельник, 8 апреля.

Артёмовское направление

На северных окраинах города Часов Яр разворачивается трагедия для националистов. ВСУ теряют опорные пункты один за одним.

Штурмовики из морской пехоты ВС РФ зашли в село Калиновку. Если бандеровцы будут выдавлены, то значительно оголится их фланг в микрорайоне "Канал". Так же есть продвижение десанта при поддержке БМПТ "Терминатор" в лесопосадке на запад от посёлка Красное (Ивановское) вдоль дороги Н-32.

В Часов Яр переброшена очередная рота "азовцев"*. Прошлые нацисты накануне "кончились" в микрорайоне "Канал". Перебрасывают боевиков с Херсонского и Запорожского направлений, и всё это проводят ночью. Автобусы двигаются колоннами, но последняя вчера не доехала 5 километров до города. Перебрасываются всушники без тяжёлого вооружения. Пленные уже рассказали, что им "обещали дать всё на месте и технику тоже, но не дали…".

ВКС РФ продолжает наносить мощные удары по главным укреплениям ВСУ. А сегодня утром пришла информация, что глава городской военной администрации города Часов Яр Сергей Чаус покинул населённый пункт.

Авдеевское направление

Группировка "Отважных" подходит к селу Уманское, выбивая неприятеля из Семёновки и Бердычей. После взятия сёл Тоненькое и Орловка силы группы "Центр" с подразделениями 1-го армейского корпуса продолжают движение вперёд. Западнее посёлка Водяное российская армия атакует, улучшая тактическое положение у балки.

Херсонское направление

Армия РФ продолжает наступать в районе села Крынки, активно занимая территорию. Российские дроноводы продолжают выцеливать лодки, на которых противник пытается пересечь Днепр. Русские артиллеристы бьют по объектам украинских сил на правобережье, в том числе, в Херсоне. Боевики ВСУ хотели применить тут военную хитрость, но неудачно: они изобразили сдачу в плен, а затем пытались напасть на российских бойцов. Коварный план был пресечён — коварных бандеровцев уничтожили.

Запорожское направление

Не стихают бои в районе села Работино и северо-западнее посёлка Вербовое, пока тут без серьёзных изменений. Националисты продолжают бить по Запорожской АЭС, вчерашние удары ВСУ вызвали там значительные повреждения.

Тылы Украины

Ночью по военной инфраструктуре Украины нанесена серия ударов. В результате прилётов в Житомирской области поражена нефтебаза. Плотно российские беспилотники и ракеты отработали по Ильичевску в Одесской области.

Слышны взрывы были и в Харькове. Уничтожена подстанция. Сильные прилёты наблюдались и в Славянске.

Граница РФ

Ночью украинский дрон-камикадзе сбросил взрывчатку на территорию бывшего спиртзавода, которые находится под посёлком Гуево Суджанского района Курской области. Возникшее в здании недействующего заводского клуба возгорание было оперативно потушено. Пострадавший нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Армия России уничтожила реактивную систему залпового огня "Вампир", обстреливавшую Белгородскую область, сообщает Минобороны РФ. РСЗО находилась в труднопроходимой заболоченной местности. Удар нанесла российская система "Град".

Выявить эту РСЗО весьма трудно, но боевики с их помощью постоянно обстреливают гражданское население Белгородской области, а значит, уничтожение данных систем крайне необходимо.

* организация признана экстремистской и террористической и запрещена в России.