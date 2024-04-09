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Дмитрий Плотников
Су-34М. Боевая машина, которая ускорила ход специальной военной операции

Су-34М вместе с планирующими ФАБ переписывают историю спецоперации

3:49
Силовые структуры » Военные новости

Министерство обороны РФ объявило, что первую в 2024 году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34М передали частям армии России.

Су-34М вместе с планирующими ФАБ переписывают историю спецоперации
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Это весьма важное и значимое событие в виду той важности, которую играют эти машины в сегодняшнем наступлении Вооружённых сил РФ на Украине.

Роль Су-34 в СВО

Именно на плечи этих "сушек" на данный момент легла главная часть работы по обработке передних частей националистов (а тем более по обработке глубины обороны ВСУ). Тут штурмовик Су-34 постепенно сменил своего старшего родственника — истребитель-бомбардировщик Су-24М.

Такая рокировка отнюдь не случайна. Когда началась специальная военная операция, управляемых планирующих бомб на вооружении нашей боевой авиации было весьма мало. Они были дорогими, а значит, в основном, ВКС РФ пробовали работать с малых высот простыми "фугасами", что приводило к немалым потерям и ненадлежащей эффективности. Но сегодня ФАБы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) стали настоящим кошмаром для бандеровских подразделений.

Когда стало понятно, что киевскому режиму вовсю стала помогать западная коалиция, то военное руководство поставило вопрос, что ВКС России делать далее.

Модернизация

Как мы сейчас видим, выход армия России нашла в УМПК, который дал возможность "простой" дешёвой бомбе лететь далеко и, что самое главное, точно (тут надо сказать спасибо коррекции по ГЛОНАСС). Тут и вскрылись все основные преимущества нового оружия в версии Су-34М (с обновлённой радиолокационной системой и авионикой).

"Для применения бомб с УМПК важно незаметно, а потому на малой высоте, выйти в зону сброса, перед которым сделать "горку" на как можно более значимую высоту. Это обеспечивало неуязвимость и дальность. Потому, что чем выше самолёт таким образом поднимался, тем дальше бомба летела (закон всемирного тяготения открытый Исааком Ньютоном обмануть пока не удалось)", — подтверждает качество оружия военный блогер Юрий Подоляка.

Предшественник Су-34М (Су-24) для данной цели подходил не очень хорошо, поскольку раньше, для того, чтобы самолёту было проще выполнять данные задачи на сверхмалой высоте его конструкцию специально упростили (соответственно, облегчив), что сразу понизило его "потолок" полёта до 11 километров.

А вот нынешний Су-34М выполняет эти задачи с 17-ти километров, что увеличило заброс боеснаряда до 90 километров (возможно, дальше, пока подтверждена именно эта дальность). Также боевая машина способна выдержать увеличенную перегрузку (что важно при резком наборе высоты при "горке").

Ещё одно преимущество с СУ-24М у нового самолёта — узлы подвески и максимальная дальность без дозаправки. Су-24 поднимает максимум 1,5 тонны бомб, а наш герой способен поднимать даже 3-тонную бомбу. Отсюда и появление ФАБ-3000 с модулем планирования, который так хорошо проанонсировали недавно в Нижнем Новгороде.

В преимущества запишем и бронированную 17-мм капсулу экипажа, которая в случае попадания в бомбардировщик снаряда комплекса противовоздушной обороны поможет экипажу выжить.

Всё это сделало Су-34М главным бомбардировщиком в небе Украины, а о результативных попаданиях мы сегодня слышим буквально каждый день.

Конечно, каждая новая партия данных машин в зоне СВО позволит русской армии всё в более массовом количестве применять то вооружение, которого с ужасом ежечасно ожидают националисты киевского режима.

В 2024 году объемы поставок Су-34М будут кратно увеличены
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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