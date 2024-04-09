Раскрыт секрет успеха морской версии ЗРПК "Панцирь-М" в борьбе с Storm Shadow

Секрет успеха ЗРПК "Панцирь-М" в борьбе с Storm Shadow в его новом модуле управления

Корабельный комплекс ЗРПК "Панцирь-М", успешно перехвативший крылатые Storm Shadow на подходе к объектам ЧФ РФ в Севастополе, сработал очень эффективно.

Фото: flickr.com by MC3 Jonathan Jiang is licensed under Public domain

Это происходит благодаря интеграции боевого модуля в информационно-управляющую систему корабля — "Сигма", где радиолокационным обнаружителем служит корабельная РЛС "Заслон", отмечает аналитик Евгений Даманцев.

По его словам, именно этот радар видит малозаметные крылатые ракеты тогда, как лишь они выйдут из-за радиогоризонта.

"Цели типа Storm Shadow/SCALP-EG обнаруживаются на дистанции 25-35 километров, после чего боевой модуль "Панцирь-М" может быть заблаговременно сориентирован на ракетоопасное направление", — подчеркнул аналитик.

На вооружении "Панциря" стоят ракеты ЗУР 19Я6, способные бороться с ДПЛА и перехватывать реактивные снаряды РСЗО. Из пушечного вооружения можно отметить спаренные 6-ствольные автоматические роторные пушки АО-18КД (10 тысяч выстрелов в минуту суммарно). Они могут уничтожать и прорвавшиеся в "мёртвую зону" ракеты, и высокоскоростные малозаметные безэкипажные катера, цитирует эксперта "Военное дело".